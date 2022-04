Helft van de Vlaamse singles vindt flirten moeilijker geworden: ‘We denken er meer over na’

Eerst en vooral: flirten mag nog steeds. Flirten kan nog steeds. Flirten gebeurt nog steeds. En gelukkig maar. Toch vindt maar liefst 54 procent van de Vlaamse vrijgezellen dat een portie verleiding en geflikflooi moeilijker is geworden. Moeilijker dan voor de coronapandemie, moeilijker dan voor de MeToo-beweging en moeilijker dan voor Tinder, Parship of Grindr. Vooral mannen hebben last van verleidingsonzekerheid. Wel 78 procent zegt dat flirten vandaag geen simpele opdracht meer is. Ook 39 procent van de vrouwen vindt dat, trouwens. Dat blijkt uit de grootschalige seksenquête die Goed Gevoel en Nina deden bij 1.000 Vlamingen.

“Ach, we mogen tegenwoordig niets meer”, klinkt vandaag tussen pot en pint bij de opmerking of het handje te veel. Maar aan die 54 procent flirtdrempelvrees hoeft geen negativiteit te hangen, vinden seksuologen. “Deze resultaten tonen louter aan dat de manier waarop we mensen aanspreken en verleiden verandert. En dat is goed”, vindt seksuoloog Wim Slabbinck. “Het toont aan dat mannen en vrouwen hun eigen gedrag duidelijk meer in vraag stellen. Is de manier waarop ik hier toenadering zoek eigenlijk wel oké?”

Slabbinck omschrijft het als een overgangsperiode, met toestemming als scherprechter. “We zijn opgegroeid met ‘meisjes plagen is liefde vragen’-versjes. Met de logica dat vrouwen die neen zeggen, eigenlijk ja bedoelen. En met meisjes die wachten op hun prins op het witte paard in plaats van er zelf achteraan te gaan. Ik geloof dat zo goed als niemand ’s morgens wakker wordt met de intentie om ongepast te flirten, maar maatschappelijk leer je eigenlijk: stribbelt ze tegen, dan moet je doorgaan. Die onderliggende rolpatronen durven we vandaag op de rooster te leggen.”