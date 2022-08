Helft van de Duitsers verkoos trein boven auto dankzij goedkope tickets

De hele zomer lang konden Duitsers voor 9 euro een maand lang met al het regionale openbaar vervoer reizen, alleen de hogesnelheidstreinen tussen grote steden waren uitgezonderd. De Duitse regering wilde daarmee de gierende inflatie intomen en autorijders het openbaar vervoer in krijgen.

In ieder geval dat laatste is geslaagd, zo blijkt uit een enquête van het Duitse persbureau DPA onder ruim 2.000 deelnemers. 31 procent van hen liet regelmatig de auto staan om de trein te nemen, 18 procent verving de auto zelfs volledig met het openbaar vervoer.

Uit het onderzoek van DPA blijkt dat 28 procent van de Duitsers ten minste een keer een 9-euroticket aanschafte. 22 procent had al een ov-abonnement, en kreeg korting. In de bijna drie maanden dat de actie nu loopt hebben ruim 38 miljoen Duitsers en buitenlandse bezoekers van de actie gebruikt gemaakt. Een vijfde van hen had nooit eerder regelmatig met de bus, trein of tram gereisd.

Ook op andere vlakken is het 9-euroticket een succes. Volgens economen gelieerd aan de Duitse vakbeweging dempte het de inflatie met zo’n 0,7 procentpunt. De Universiteit van Potsdam signaleerde dat de luchtvervuiling met zo’n 6 tot 7 procent afnam, met name in stadsregio’s en gedurende de werkweek. Bondskanselier Olaf Scholz noemde de actie een van de ‘een van onze beste ideeën tot nu toe’.

Met de trein naar het strand

Dat het ticket aansloeg bleek al in de eerste week, toen veel Duitsers van het lange Pinksterweekeinde gebruik maakten om de trein naar de kust te nemen. Critici vroegen zich af of het goedkope ticket niet vooral gebruikt werd voor tripjes die anders helemaal niet plaats zouden hebben gevonden. Eerder onderzoek bewees hun vermoedens: ongeveer een kwart van de reizen met het openbaar vervoer zou niet zijn gemaakt zonder de kortingsactie.

‘Nagenoeg gratis openbaar vervoer is niet iets dat we op de lange termijn kunnen betalen’, zei minister van Financiën Christian Lindner eerder deze maand. Hij is tegen voortzetting, omdat dat jaarlijks zo’n 14 miljard euro zou kosten. Voorstanders van het 9-euroticket vrezen dat alle winst van de afgelopen maanden weg zal vallen als de oude prijzen terugkeren.

Enkele vervoersorganisaties hebben voor het najaar zelfs al prijsverhogingen aangekondigd. De Vereniging van Duitse Vervoersbedrijven wil dat de actie in afgeslankte vorm wordt voortgezet: een ‘klimaatticket’ van 69 euro per maand. Het voorstel haalde het pakket van klimaatmaatregelen dat de coalitie deze zomer presenteerde niet.