Helft meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn

Het overgrote deel van de gemelde feiten speelden zich af tussen passagiers onderling. In zes gevallen was er personeel van De Lijn betrokken. Tweemaal ging het om een chauffeur, tweemaal om een controleur, en tweemaal om ander personeel. Meestal (78 meldingen) gebeurden de feiten al op de tram of bus. In Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg kwamen er in totaal 83 meldingen binnen. In Oost- en West-Vlaanderen ging het om 52 meldingen.

Opvallend is vooral de verdubbeling van meldingen aan de bus- of tramhalte. Terwijl het aantal meldingen daar de afgelopen drie jaar tussen 12 en 25 lag, ging het in 2022 om 44 meldingen. Slachtoffers stappen ook het vaakst naar de politie (78 van de 135 meldingen), in plaats van naar personeel van De Lijn zelf (50 meldingen). Af en toe gebeurt de melding rechtstreeks via het daarvoor voorziene formulier.

Schryvers vraagt al sinds 2019 de cijfers op bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De afgelopen jaren bleken die redelijk stabiel. Zo waren er zowel in 2019 als 2021 90 meldingen. In 2020 ging het, ondanks de lockdowns, om 107 meldingen. Maar een toename met 50 procent, zoals in 2022 het geval was, is ongezien.

Meldingsbereidheid

De stijging die we nu zien, is volgens Schryvers wellicht ook het resultaat van een grotere meldingsbereidheid bij de slachtoffers: “Die kan mee te danken zijn aan campagnes van De Lijn zelf, maar ook aan het feit dat het thema meer aandacht krijgt in het algemeen. Tegelijk mogen we ervan uitgaan dat het werkelijke aantal situaties van grensoverschrijdend gedrag in realiteit wellicht heel wat hoger ligt.”

Schryvers wil dan ook dat reizigers grensoverschrijdend gedrag rechtstreeks in de applicatie van De Lijn kunnen melden, in plaats van via een formulier. “Zowel slachtoffers als omstaanders mogen geen drempel ervaren om ongewenste intimiteiten aan te kaarten.”

Eind 2022 pakte De Lijn op initiatief van minister Peeters nog uit met een hoffelijkheidscampagne. In april dit jaar komt daar een vervolg op. Ook heeft De Lijn vorig jaar alle incidenten, dus ook van fysiek of verbaal geweld, nauwkeuriger in kaart gebracht. Zo kunnen er bijvoorbeeld gerichter controles plaatsvinden op probleemgebieden of -haltes. In 80 procent van de bussen hangen er bovendien camera’s, net als op alle tramstellen.

“Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel”, reageert minister Peeters. “Waarom het aantal stijgt, is moeilijk om te verklaren. Gebeurt het vaker of wordt het vaker gemeld? Bij deze ook een oproep als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag: meld het zodat de politie samen met De Lijn gepaste actie kan ondernemen.”