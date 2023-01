Helft gletsjers in 2100 verdwenen bij 1,5 graad opwarming, maar zelfs dat is volgens experts al niet meer haalbaar

“Elke graad temperatuurstijging resulteert in meer smeltende en verloren gletsjers”, vat co-auteur Regine Hock van de Universiteiten van Oslo en Alaska het onderzoek samen. De 1,5 graad opwarming is het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs dat volgens experts al niet meer haalbaar is.

De huidige verwachting is dat de temperatuur ten opzichte van pre-industriële tijden met 2,7 graad stijgt. Als dat zo is, zijn volgens de wetenschappers vrijwel alle gletsjers in Centraal-Europa, West-Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland in 2100 verdwenen.

Ongeacht het verdere verloop van de klimaatopwarming en uitstoot van broeikasgassen zijn vooral ‘s werelds kleinere gletsjers, met een oppervlakte van minder dan 1 vierkante kilometer, in gevaar, stelt Hock. De 104.000 gletsjers die in 2100 verdwenen zijn als de aarde 1,5 graad opwarmt, vertegenwoordigen zo’n 26 procent van de totale ijsmassa op aarde. “Regio’s met relatief weinig ijs, zoals de Europese Alpen, zijn aan het einde van deze eeuw vrijwel allemaal al hun ijs kwijt”, aldus de onderzoekster.

Het onderzoek, dat in samenwerking met instituten in bijvoorbeeld Oostenrijk, Canada, Frankrijk en Zwitserland is uitgevoerd, is pessimistischer over de toekomst van de gletsjers dan bijvoorbeeld experts van de Verenigde Naties (VN).

De gevolgen van de smeltende ijsmassa’s zijn volgens de wetenschappers talrijk. Zo zijn twee miljard mensen wereldwijd afhankelijk van gletsjers voor drinkwater. Ook stijgt de zeespiegel door het smelten van gletsjers. Bij 1,5 graad opwarming gaat het om een stijging van negen centimeter. Bij 4 graden opwarming stijgt de zeespiegel vijftien centimeter. “Dat klinkt misschien als weinig, maar stormvloeden kunnen hierdoor veel meer schade aanrichten”, aldus Hock.