Helft bouwbedrijven recent gedwongen om werf stil te leggen

“Het meest verontrustende is dat de problemen niet opgelost raken, en zelfs nog erger dreigen te worden”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild, de vroegere Confederatie Bouw. De organisatie deed een rondvraag bij 317 aannemers en installateurs. Daaruit werd duidelijk dat 53 procent van de bouwbedrijven zijn activiteiten al heeft moeten opschorten, weliswaar zo goed als altijd voor een korte periode. Vier op de tien aannemers en installateurs doen dat omwille van aanleveringsproblemen van bouwmaterialen. Een kwart noemt de prijzen van de materialen als reden en een derde schort de werken op vraag van de klant op.

“Er is nog altijd veel activiteit op de werven, maar het gaat niet overal supervlot”, zegt Demeester. “Soms wordt een werf stilgelegd voor een dag of een week, soms voor een langere periode. Er zijn toch nog altijd problemen met bouwmaterialen waarvan de leveringen en prijzen soms bokkensprongen maken. Soms zien we ook dat particulieren aarzelen om door te gaan. Ze zien de energieprijzen stijgen en menen dat de koopkracht daalt. Je voelt dat er vertrouwensproblemen zijn bij de klant. We raken er wel door, maar je merkt dat de bouwfirma’s niet verwachten dat de problemen gaan afnemen, maar eerder zullen toenemen.”

Door de dure energie stijgt de prijs van bakstenen, dakpannen, staal en cement snel. De bouwfirma kan die meerprijs niet altijd doorrekenen aan de klant. “Bovendien vreest 55 procent van de bouwondernemingen de komende drie maanden één of meer werven tijdelijk te zullen moeten opschorten omwille van leveringsproblemen, 42 procent omwille van de te hoge materiaalprijzen, 38 procent op vraag van de klant en 31 procent omwille van de hoge energieprijzen”, zegt Demeester.