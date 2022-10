Helft Belgische meisjes voelt zich politiek niet gehoord: ‘Amper 15 procent van de burgemeesters is vrouw’

Aan politieke interesse ontbreekt het de jonge vrouwen in ons land niet. 95 procent vindt vrouwelijke deelname aan de politiek belangrijk. Met name thema’s als klimaatverandering, bescherming tegen geweld en mentale gezondheid staan hoog op de prioriteitenlijst. Maar wordt er voldoende naar hen geluisterd? Nee, vindt maar liefst de helft. Uit onderzoek van Plan International blijkt dat ze zich niet gehoord voelen door beleidsmakers.

“Er zijn nog altijd te weinig rolmodellen", zegt Wouter Stes van de ontwikkelingsorganisatie. Wereldwijd zijn er slechts 13 vrouwelijke regeringsleiders. Met name jonge vrouwen zijn ondervertegenwoordigd: 1 procent van de parlementsleden is een vrouw van onder de dertig. “Er is dus sprake van een gender- en een generatiekloof. België scoort op federaal niveau goed, in de regering zitten er zelfs meer vrouwen dan mannen. Maar op lokaal niveau, toch het politieke domein dat het dichtst bij de burger staat, is er nog een lange weg te gaan. Zo is amper 15 procent van de burgemeesters vrouw.”

Slechts de helft van de ondervraagden in België denkt dat hun vriendenkring of familie het aanvaardbaar vindt dat een meisje politiek actief is. Meer (jonge) rolmodellen zou een belangrijke oplossing kunnen zijn, zo denkt Plan International. Verder moet er dringend wat aan de intimidatie op sociale media gebeuren. “Dat straalt af op de hele samenleving”, zegt Stes. “Meisjes met politieke ambitie voelen zich daar indirect door geïntimideerd. We doen een oproep aan de politiek, maar eigenlijk aan de samenleving als geheel, om een zerotolerancebeleid ten opzichte van denigrerende of seksistische opmerkingen te voeren.”