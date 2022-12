Hein Vanhaezebrouck: ‘Ja, het kan dat ik ooit bondscoach word. Niet per se in België, het buitenland kan ook’

Zet u schrap. Want Hein Vanhaezebrouck (58) had goésting om te praten. Zoals we hem kennen: to the point, met een vleugje cynisme. Onder meer over de zoektocht naar de opvolger van Roberto Martínez, de financiën van AA Gent en Lionel Messi. ‘In Spanje hadden ze de voorzitter van Real Madrid niet nodig om de nieuwe bondscoach te vinden...’

Dit interview is afgenomen vóór de WK-finale op 18 december.

Onze recorder geeft één uur, twee minuten en 22 seconden aan. Hein Vanhaezebrouck veert recht uit zijn stoel aan de rand van het zwembad van het Spaanse Oliva Nova Resort. Nu ja, rechtveren... Het gaat ietwat moeizaam - die knie, weet u wel. “Hij wordt stram als ik lang neerzit.” Het staat in schril contrast met hoe de coach van AA Gent net vocaal heeft geswingd, zoals alleen hij dat kan. ‘Hein uncensored.’

Heeft Tarik Tissoudali gelijk als hij zegt dat jullie nu tweede hadden gestaan zonder zijn knieblessure?

(knikt) “We hebben heel lang moeten zoeken naar de juiste formule zonder hem. We probeerden het met onze twee centrumspitsen samen (Depoitre en Cuypers, red.). Dat was... ongelukkig. Met Salah liep het wél goed, maar dat is nog geen garantie dat we de perfecte formule gevonden hebben. We kijken allemaal uit naar de terugkeer van Tarik, al zal dat nog een paar maanden duren. We misten ook Julien De Sart... Men moet beseffen dat AA Gent de hele heenronde zonder zijn twee belangrijkste spelers van vorig seizoen heeft afgewerkt. En als je kiest voor een kleine kern om te besparen, voel je dat nu eenmaal.”

Zet jij Michel Louwagie deze wintermercato aan het werk?

“Áls er iets kan, dan zullen wij iets proberen. Zo niet, dan moet ik mij daarbij neerleggen. Wij hebben een kern die kwalitatief gewapend is, ook al is hij niet breed. Als er niemand vertrekt, gaan we het met deze gasten doen.”

AA Gent leed vorig seizoen 6 miljoen euro verlies. Wellicht gaat de club ook dit seizoen in de min. Baart dat jou zorgen?

“Ik hoef me daar niets van aan te trekken. Ik pas mij aan aan de financiële realiteit. Ik zie andere clubs (Club Brugge, red.) die 4,5 miljoen euro winst maken, terwijl ze al drie jaar Champions League spelen en spelers transfereren voor bakken geld. Als je dan slechts 4,5 miljoen winst maakt, heb je ook niet geweldig gewerkt. Je moet alles in perspectief plaatsen. Wij zijn erg afhankelijk van onze supporters en zij zijn twee jaar niet naar ons stadion gemogen. Dat heeft ons veel centen gekost. Daarom is de club ook op zoek naar financiële inbreng.”

In welke mate heeft die financiële situatie en een eventuele overname invloed op jouw toekomst?

“Dat beïnvloedt mijn toekomst totaal niet.”

Maar stel: de club wordt verkocht...

(onderbreekt) “Dat is een veronderstelling waar ik niet op in ga. Misschien wordt de club niet verkocht. Ik weet niet wat er zal gebeuren.”

Is jouw toekomst bij AA Gent verbonden met die van Ivan De Witte en Michel Louwagie?

“Ik ben getrouwd met mijn vrouw, niet met de voorzitter of Michel.”

KIJK. Vanhaezebrouck over de financiële situatie bij Gent: “Ik hoef mij daar niets van aan te trekken”

Ik kan me inbeelden dat het een gespreksonderwerp is tijdens jullie etentjes.

“We gaan tegenwoordig minder uit eten. (grijnst) Dat zal ook wel met de financiële toestand te maken hebben. Ach, wij spreken over alle dingen, maar niet tot in de details. De voorzitter en Michel zijn ermee bezig.”

Heb jij een voorkeur tussen een Belgische of buitenlandse investeerder?

(haalt de schouders op) “Ik heb een overname meegemaakt bij een Belgische club door een Belgische investeerder (doelt op Anderlecht en Coucke, red.). Dat was absoluut geen succes. Ik denk dat iedereen daar intussen van overtuigd is. Belgisch of buitenlands... Daar valt geen lijn in te trekken. Je moet gewoon de juiste mensen vinden. Misschien sleept het net daarom wat aan. Omdat ze niet overtuigd zijn van de kandidaat-investeerders.”

Misschien, ja. Laat de analist nog eens in je los. Ik noem een paar namen en jij zegt wat je van hun WK denkt. Lionel Messi?

“Ik ben teleurgesteld over zijn gedrag tegen Nederland – dat verwacht je niet van hem. Hij is meestal rustig, mengt zich nooit in zulke situaties. Nu wel, omdat er blijkbaar werd gezegd in Nederland dat Messi onzichtbaar was in hun vorig onderling duel. Tja, als je je daar al moet voor enerveren. Pas op: ik ben altijd een grote fan geweest. De voorbije jaren leek het bergaf te gaan, maar op dit WK is hij tóp. Hij lóópt zelfs meer. Niet vergeten dat hij in zijn eerste jaren bij Barcelona onder Guardiola niets anders deed dan sprinten. Op een bepaald moment werd hij echter zo goed, dat hij dacht: nu loop ik nog acht kilometer per match en ik zal wel beslissend zijn. Acht kilometer, dat is niets, hé. Een keeper doet bijna acht kilometer in zijn goal. En als het moeilijk is... Tja, dan verzuipen we. Dat heb ik hem altijd verweten. Maar het zou mooi zijn mocht Messi wereldkampioen worden. Als hij bij de absolute groten wil horen, moet hij het WK winnen. En dat gun ik hem. Al wordt het moeilijk tegen Frankrijk. Die zie ik de komende tien jaar het internationaal voetbal domineren. (blaast) Wát een weelde.”

Met Kylian Mbappé op kop.

“Hij wordt de volgende superster. De opvolger van Ronaldo en Messi. Mbappé heeft het potentieel om in het rijtje van Pelé, Cruijff, Maradona, Zidane,... te komen.”

Wat met Cristiano Ronaldo?

“Ik had véél verwacht van Portugal. Op één voorwaarde: dat zij Ronaldo op de bank durfden zetten. Dat is ook gebeurd. Alleen jammer dat ze hem in de sleutelmatch tegen Marokko nog lieten invallen. Hij heeft 45 minuten gespeeld en twee ballen geraakt. Kijk, je moet respect hebben voor zijn verleden. Maar het is gewoon voorbij. Dat is hard, maar je moet dat accepteren. Op mijn 36ste had ik bij Lokeren ook het gevoel dat ik mijn plaats nog had in het team. Toen Georges Leekens opperde dat ik beter stopte, drong het tot mij door dat het tijd was om er een punt achter te zetten.”

Zou iemand die boodschap dúrven brengen aan Ronaldo?

(grijnst) “Ik zeg het hem nu toch? Of hij zal luisteren, dat is iets anders. Hij is de grootste atleet ooit in het voetbal en traint als een gek. Had hij zich toegelegd op de 100 meter, 400 meter of het verspringen, hij had olympisch goud gewonnen. Hij heeft lang geteerd op zijn explosiviteit en sprongkracht. Wel, die sterktes nemen nu af. Messi kan terugvallen op zijn combinatiespel, maar dat heeft Ronaldo niet in zich.”

“Velen zien een coach in Ronaldo. Dat betwijfel ik. Weet je wat zijn eerste werk zou zijn als trainer? Het laten installeren van grote schermen in het stadion, zodat hij kan kijken hoeveel hij zelf in beeld komt en of hij er goed uitziet. IJdeltuit nummer één.”

Over naar de Rode Duivels. Welk profiel moet de nieuwe bondscoach hebben?

(fijntjes) “Er is een taskforce, hé. Stel die vraag aan hen, niet aan mij. Ze hebben alle slimme voetbalmensen bij elkaar gezet. Zij zullen dat wel bepalen.”

Als Bart Verhaeghe je belt, pak je dan op?

“Hij heeft mij nog nooit gebeld. Dus hij zal dat nu ook niet doen.”

Zou jij een goede bondscoach zijn?

“Voorlopig ben ik een clubcoach. Daar gaat mijn volledige focus naartoe. Het is niet aan mij om te bepalen of ik een goede bondscoach zou zijn.”

Jij wil toch eens met zulke topspelers werken?

“Als je kijkt naar de Rode Duivels van de toekomst, dan heeft zeker de helft al met Hein Vanhaezebrouck gewerkt. Bornauw, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Verschaeren, Doku, Foket, Delcroix,... Ik kan nog even doorgaan. Ook De Bruyne en Courtois heb ik gehad in Genk.”

Dat kan net een voordeel zijn.

“Ja, maar het is geen noodzaak. Een trainer die nog nooit met één van die mannen heeft samengewerkt, kan het ook heel goed doen. Kijk, de volgende bondscoach moet in staat zijn de selectie te vernieuwen. We zullen ook op een andere manier moeten voetballen. Minder domineren, meer resultaatgericht voetbal. Zoals Kroatië en Marokko.”

De meeste ‘oudere’ Rode Duivels willen door. Moet de nieuwe bondscoach tegen hen durven zeggen dat het genoeg is geweest?

“Het is simpel: wie goed presteert, moet verder doen. En leeftijd heeft daar niets mee te maken. Een voorbeeld: ik heb Giovanni Reyna van Dortmund zien invallen bij de VS tegen Engeland. Dát is een ouwe gast, en hij is 20 jaar. Een drama, een schande. Die bewoog niet, ging er niet voor. Gisteren las ik dat zijn coach heeft getwijfeld om hem naar huis te sturen. Wel, Reyna stopt ook beter met voetballen. Ik wil maar zeggen: de nieuwe bondscoach moet inschatten wat een speler nog kan brengen. Ongeacht zijn leeftijd.”

Leg eens de vinger op de wonde. Waar liep het fout voor de Rode Duivels?

“Wij hebben spelers opgesteld die geen topniveau haalden, niet topfit waren of amper gespeeld hadden bij hun club. In de drie matchen voor het WK speel je met een 18-jarige (Zeno Debast, red.) in de basis die er niet klaar voor is... De groep is gewoon niet op scherp gezet. Wij waren absoluut niet klaar voor het WK. En dat was al een tijdje duidelijk. In de Nations League-match tegen Nederland zag je ons in de problemen komen toen ze hoog druk zetten. Tegen Canada net hetzelfde. Ons matchplan was totáál fout. Wij dachten dat we 70 procent balbezit zouden hebben tegen Canada. Dan heb je je scoutingswerk niet goed gedaan. Ik heb ook matchen van Canada bekeken en die zetten juist vaak druk.”

Dus Roberto Martínez heeft gefaald?

“Iedereen schiet op hem. Hij zal zelf wel beseffen dat hij enkele zaken niet goed heeft gedaan. Te lang vasthouden aan ‘zijn’ jongens, bijvoorbeeld. Maar het is méér dan dat. Konden zijn assistenten dan nooit bijsturen? Of is er bij de bond zelf niemand met de voetbaltactische kennis om Martínez te alarmeren? Blijkbaar kon niemand zeggen: ‘Hey, hey Roberto. Watch out! Als we dit gaan doen, komt het niet goed hè.’ Omdat Martínez zijn eigen baas was. Dat moét in de toekomst anders. Er moet een technisch directeur komen die tegengas geeft.

“Ik voel ook dat de bond nu denkt: ‘We hebben tijd, want we spelen pas in maart.’ Een heel slecht signaal. Spanje beslist te stoppen met Luis Enrique en schuift meteen de beloftencoach door. Ik denk niet dat zij aan de voorzitter van Real Madrid gevraagd hebben om mee te zoeken naar de nieuwe bondscoach. Nee, daar hebben ze de knoop meteen doorgehakt. Dat is gedurfd, maar vóóral duidelijk. Terwijl er in België niet één taskforce is, hé. Ik heb er al dertig gezien. In de kranten, op televisie. Iedereen vindt zich ‘part of the taskforce’. Iedereen geeft zijn mening. Weet je wat de bond moet doen? Snél beslissen, zodat het gespeculeer kan stoppen. Dat had gekund als ze voorbereid waren op een vertrek van Martínez. Maar dat was niet het geval.”

Als we je zo horen, had jij beter in de taskforce gezeten.

“Nee, nee. Ik heb ‘tasks’ genoeg in Gent.”

Zeg jij op dit moment dan klaar en duidelijk: ik wil geen bondscoach worden?

“Ik zeg niets. Ik kán geen bondscoach worden. Ik heb een contract bij AA Gent.”

In het verleden zijn er trainers met een contract weggeplukt door de bond.

“Ja, inderdaad... (korte stilte) Ik hoorde dat ze geen coach bij een Belgische club zouden weghalen, maar in het buitenland eventueel wel. Rare communicatie.”

Er wordt ook gezegd dat het verschil tussen een clubcoach en bondscoach enorm is.

“‘Clement, Vrancken en Vanhaezebrouck staan nog veel te graag op het veld om bondscoach te worden’, klinkt het dan. Oké, als bondscoach heb je de spelers slechts om de twee à drie maanden bij jou. Verder is het vooral opvolgen. Het is een andere manier van werken, maar het is óók interessant. Elke trainer kan zich aanpassen aan die job, hoor. Dat is geen probleem.”

Je wil dus ooit bondscoach worden?

“Ik doe niet aan bucketlists. Maar... Ja, het kan dat ik ooit bondscoach word. En dan niet per se in België, het buitenland kan ook. Ik heb nog anderhalf jaar contract bij AA Gent. Wie weet wat er gebeurt – het trainerschap is onzeker. Je moet leven in het heden en met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Bedankt, Hein. En verzorg die knie.