Heftig debat in Groot-Brittannië: is de alpaca Geronimo ten onrechte gedood?

Ondanks protesten is in het Verenigd Koninkrijk een alpaca gedood omdat deze aan tuberculose zou lijden. Dit om een uitbraak op veebedrijven te voorkomen. Nu is gebleken dat Geronimo, zoals het dier heette, de ziekte waarschijnlijk niet had, brandt de controverse pas echt los.

De alpaca Geronimo, die op last van de Britse minister van Landbouw is gedood, had waarschijnlijk toch geen tuberculose. Dat heeft de eigenaar van het dier woensdag op basis van het resultaat van de lijkschouwing bekendgemaakt. Zij deed dit tijdens een protest bij het departement Landbouw. Het lot van Geronimo heeft tot een cultuurstrijd geleid op het eiland, waarbij dierenliefhebbers tegenover de boerenlobby stonden.

Onder grote belangstelling was het 8-jarige dier vorige week door landbouwambtenaren en politieagenten weggevoerd van een boerderij in West-Engeland. Anderhalf uur later kwam het nieuws dat Geronimo een dodelijke injectie had gekregen. Hiermee kwam een einde aan een strijd van eigenaar Helen Macdonald en haar sympathisanten. De afgelopen maanden hoopten betogers het leven van de alpaca te redden. Een menselijke keten vormde zich rondom de boerderij. “Alpaca lives matter”, stond er op een protestbord.

In 2017 importeerde Macdonald het dier uit Nieuw-Zeeland. Kort voor vertrek was Geronimo negatief getest, maar na een quarantaine op Britse bodem volgden twee positieve testen. Volgens Macdonald, een dierenarts en een tbc-deskundige waren het vals-positieven en had een vaccinatie geleid tot een hoog aantal antilichamen. De afgelopen vier jaar heeft het dier geen tekenen van tuberculose vertoond, maar Macdonalds’ verzoek om nieuwe testen werden niet gehonoreerd.

Het protest tegen het afmaken van alpaca Geronimo heeft niet geholpen. Beeld Getty

Er zullen de komende maanden meer testen worden uitgevoerd op het ontzielde lichaam. Als definitief vast komt te staan dat het dier gezond was, zal landbouwminister George Eustice lastige vragen moeten beantwoorden. Hij heeft kritiek gekregen van het Koninklijke Genootschap van dierenartsen. Ook de vader van de premier, Stanley Johnson, heeft gezegd dat Geronimo in leven had moeten blijven. Zo ook de televisiepresentator Chris Packham, bekend van het natuurprogramma Springwatch.

De Conservatieve boerenzoon Eustice had mensen gevraagd begrip te hebben voor boeren die als de dood zijn voor rundertuberculose. Een uitbraak daarvan kan leiden tot het ruimen van veestapels, vandaar de harde lijn tegen de ‘besmette’ alpaca. Om een soortgelijke reden hebben boeren moeite met dassen. Al jaren is het ministerie van Landbouw bezig met het aantal dassen terug te dringen, tot woede van dierenrechtenactivisten. In hogere zin gaat het hier om een cultuurstrijd tussen stedelingen en plattelandbewoners.

De alpaca is snel populair aan het worden. Zo worden deze rustgevende dieren ingezet bij yoga en meditatie. Tevens doen alpaca’s dienst als co-therapeuten, omdat hun aanwezigheid helpt tegen depressie en angstgevoelens. “Deze dieren bieden aandacht en onvoorwaardelijke acceptatie”, stelde therapeut Victoria Barrett in de Engelse pers. “Ze reageren snel en geven niet om wie je bent of hoe je eruitziet.” De conservatieve radiopresentator Julia Hartley-Brewer heeft opgemerkt dat ze goede wol leveren voor warme truien.