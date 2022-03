Heerser van Dubai mag van Britse rechter zijn kinderen niet meer zien vanwege ‘exorbitant’ huiselijk geweld

Een Britse rechter stelde donderdag dat sjeik Mohammed, die ook premier is van de Verenigde Arabische Emiraten en een belangrijke westerse bondgenoot, zich schuldig heeft gemaakt aan exorbitante vormen van huiselijk geweld tegen prinses Haya. De kinderen hebben hier volgens hem zwaar onder geleden, en dat zouden zij blijven doen als prinses Haya bij opvoedkwesties om de goedkeuring van sjeik Mohammed zou moeten vragen.

Bizarre details

Het voormalige echtpaar staat nu al twee jaar voor de rechter (voor de scheiding, voor de financiële afwikkeling en om de voogdij). Tijdens deze strijd kwamen bizarre details over het leven van de heersende familie van Dubai op straat te liggen.

Het begon in 2019, toen Haya, de 47-jarige dochter van koning Hoessein van Jordanië, en de tweede officiële vrouw van de sjeik, met haar twee kinderen Dubai ontvluchtte. Ze wilde asiel aanvragen en was doodsbang voor de toorn van haar echtgenoot, zo schreef de krant The Times indertijd.

De heerser van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, met zijn toenmalige vrouw prinses Haya bint al-Hussein in 2017. Beeld EPA

In 2020 bleek al uit documenten dat sjeik Mohammed volgens de rechter zijn vrouw probeerde te intimideren, en dat hij zijn twee opstandige volwassen dochters uit een eerder huwelijk had ontvoerd en gedwongen naar Dubai had laten terugkeren.

Luxe levensstijl voortzetten

In december vorig jaar kreeg sjeik Mohammed te horen dat hij prinses Haya omgerekend zo’n 650 miljoen euro aan alimentatie en beveiligingskosten moest betalen. Daarmee was het de duurste echtscheiding ooit in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrag was zo hoog omdat prinses Haya haar levensstijl moest kunnen voortzetten, wat betekent dat zij bijvoorbeeld 450.000 euro nodig heeft voor levensmiddelen tijdens vakanties, en 330.000 euro om drie paarden en andere huisdieren van de kinderen te onderhouden.

Tijdens het proces kwam ook aan het licht dat sjeik Mohammed had geprobeerd in Londen een huis naast dat van prinses Haya te kopen, en dat de heerser van Dubai haar telefoons en die van haar vrienden had laten afluisteren via de Israëlische spionagesoftware Pegasus.

‘Geen schuldgevoel’

In het laatste vonnis merkte de rechter op dat sjeik Mohammed geen enkele keer persoonlijk aanwezig was geweest bij de vele rechtszittingen, en dat er geen enkele blijk was van ‘verantwoordelijkheidsbesef, schuldgevoel of begrip voor de weerslag die dit alles op de kinderen en de moeder heeft gehad’.

Vertegenwoordigers van sjeik Mohammed zeiden tegen de Britse krant The Guardian dat hij van zijn kinderen houdt, altijd voor hen heeft gezorgd en dat altijd zal blijven doen. Hij blijft de beschuldigingen ontkennen.