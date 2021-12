‘Heel wat studenten zullen hun droom in rook zien opgaan’

Wat vinden jullie van die harde knip?

“Het is heel streng. In het regeerakkoord stond dat je niet zou kunnen beginnen aan de master als je niet klaar bent met de bachelor. Daar waren we ook al tegen. Maar dit gaat natuurlijk nog veel verder: wie na twee jaar nog vakken uit de eerste bachelor meesleurt, moet gewoon stoppen met die opleiding. Dat is geen harde knip waarbij je de twee opleidingen uit elkaar haalt, het is gewoon een stop. Dat is voor ons problematisch.

“We hebben enkele dagen de tijd genomen om te polsen bij alle lokale studentenraden hoe ze reageerden op het voorstel. Heel wat van die studentenraden hebben fors gereageerd: dit is echt niet oké voor hen. Ook vinden we de maatregel niet voldoende gemotiveerd: we hebben geen zicht op wat de impact ervan zal zijn.”

Wat nu?

“We worden sowieso nog gehoord binnen de Vlaamse onderwijsraad (Vlor) die nu een advies zal uitvaardigen. Want dat het kabinet maatregelen steeds op voorhand aftoetst, daar zijn we wel tevreden over. We moeten durven toegeven dat in het geheel ook redelijke maatregelen zitten. Maar die harde knip past daar niet tussen voor ons.”

Dus jullie zijn niet mordicus tegen studievoortgangsmaatregelen? Want dat er iets moet gebeuren, lijkt duidelijk. Maar een op de drie studenten haalt zijn bachelor binnen de voorziene tijd.

“Uit de data blijkt inderdaad dat veel studenten die in hun eerste twee jaar falen het erg moeilijk hebben om een diploma te halen. Dat kunnen we niet tegenspreken. Maar de vraag is: op welke manier wil je daaraan werken? Je kan dat reactief doen, met een harde knip. Maar dat is erg drastisch. Heel wat studenten zullen zo hun droom in rook zien opgaan. Een andere manier zou zijn om daar preventief aan te werken, bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op de juiste oriëntering en begeleiding van studenten.”

Wel, er komen meer ijkingsproeven die studenten moeten afleggen voor een opleiding om in te schatten waar ze staan. Ook verbindt men er verplichte remediëring aan. Wat denken jullie daarvan?

“Ons standpunt is dubbel. Het is goed dat beginnende studenten weten waar ze staan en dat ze weten welke zwakke punten ze nog moeten bijspijkeren. In die zin is het goed dat studenten remediëring kunnen volgen na zo'n test. Maar dat die remediëring verplicht wordt, raakt wel aan de autonomie van studenten.

“Ook hebben we er weinig zicht op hoe dat er concreet allemaal zal uitzien. Zo laat het decreet toe dat er aan die verplichte remediëring evaluatiemomenten gekoppeld worden. Maar momenteel valt het niet goed in te schatten welk gevolg die evaluatiemomenten zullen hebben: wat gebeurt er als een student er niet voor slaagt?

“Het ook niet duidelijk hoe die trajecten er juist zullen uitzien of hoe zwaar ze zullen zijn. Universiteiten en hogescholen zouden na de eerste examenperiode ook ‘studieadvies’ mogen geven aan studenten die ‘een beperkt aantal studiepunten verworven hebben’. Wat betekent dat en hoe zal dat gebeuren? Over al die zaken hopen we toch snel duidelijkheid te krijgen.

“Bovendien zullen universiteiten en hogescholen voldoende geld moeten krijgen om die studiebegeleiding in te richten. Je kunt wel zeggen dat elke student recht heeft op een begeleider. Maar als daar niet voldoende geld voor is, komt daar niets van in huis.”