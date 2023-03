‘Heel mijn leven hard gewerkt, nu verlies ik deel van pensioen’: 9 topverhalen van deze week

1. Keren de kansen voor Oekraïne?‘Grote kans dat Russen momentum verliezen in Bachmoet’

Het Russische leger boekt amper nog vooruitgang in en rond de Oost-Oekraïense stad Bachmoet. Bevestigde terreinwinst is er de laatste dagen amper nog, integendeel: steeds meer signalen wijzen op kleine maar succesvolle Oekraïense tegenoffensieven. Nu de eerste contracten van gerekruteerde Russische gevangenen bovendien aflopen, lijken de problemen voor het Wagner-huurlingenleger alleen maar groter te worden.

Lees de volledige analyse.

Een Oekraïense soldaat aan het front in Bachmoet. Beeld AFP

2. Mama, wat als we nooit naar België waren gekomen? Hoe Oscar-winnaar ‘Everything Everywhere’ ook het echte universum van migranten aandoet

Wat als de eerste generaties van families met buitenlandse roots de oversteek niet hadden gemaakt? We nemen u - in de geest van Oscar-winnaar ‘Everything Everywhere All at Once’ - mee naar een alternatief universum waar de grootouders van onze journalist Kevin Lau nooit naar België kwamen. ‘Je land verlaten brengt altijd een prijs met zich mee.’

Lees het hele artikel.

Sing, Wingkwan en Kevin in België. Beeld RV

Op de laatste procesdag kreeg de familie van Sanda Dia het woord. Op twee belangrijke vragen hebben zij nog steeds geen antwoorden gekregen. Vader Ousmane Dia: ‘Jullie willen de waarheid niet zeggen, jullie beschermen elkaar.’

Lees de analyse.

Vader Ousmane Dia toont de vuile schoenen die Sanda aan had tijdens de fatale doop. Beeld Photo News

4. Hoe sommigen hun aanvullend pensioen zien verdampen: ‘Heel mijn leven hard gewerkt, nu verlies ik deel van pensioen’

Door een kronkel in de wet ziet Guido Boeckx (67) straks zijn aanvullend pensioen helemaal wegvloeien naar de staat. Een paar duizenden mensen, met een laag pensioen en beperkte tweede pijler, hebben een gelijkaardig probleem. Pensioenminster Karine Lalieux (PS) erkent het probleem, maar een oplossing is er niet.

Lees het hele artikel.

Guido Boeckx, aan de camping 'Korte Heide' waar hij vaak vertoefd sinds zijn pensioen. Beeld Tine Schoemaker

GM, oftewel Guido Eugène Prudence Joseph Mortier, wordt 80 en dat geeft ruim aanleiding tot terugblikken: met een tweedelige Canvas-documentaire, een avond in de Bourlaschouwburg en een extra digitale editie van Humo. En dit interview. Een terugblik op een leven waarvan hij vooral hoopte dat het nooit saai zou zijn. Missie geslaagd, denk ik dan: hij werd de Arsène Wenger van het bladen maken, de beste eindredacteur en koppenmaker van de Benelux en de langstzittende hoofdredacteur ten zuiden van Pluto.

Lees het volledige interview.

Guy Mortier werd geïnterviewd door zijn zoon Jonas. Beeld Johan Jacobs

Ze nemen zelden ziekteverlof. Terwijl hun vrienden en collega’s koortsig in bed liggen, lijkt de griepepidemie hen niet te deren. Verkoudheden hebben op hen geen vat, zelfs niet als ze het bed delen met een snotterende partner die hen in het gezicht hoest. Iedereen kent wel iemand die nauwelijks ziek lijkt te worden, of daar op zijn minst geregeld over opschept. Maar bestaan mensen met een superieur immuunsysteem echt?

Lees het volledige artikel.

Sommige mensen lijken nooit te snotteren of koorts te krijgen. Beeld Getty Images

De Morgen dook deze week in de financiën van de Belgische politieke partijen. Wat blijkt? Alle partijen samen hebben meer dan 65 miljoen euro aan vastgoed in bezit. Verder staat er 93,5 miljoen op hun rekening en zit er 32 miljoen in beleggingen. Het mag duidelijk zijn: er gaat te veel geld naar de partijen, een hervorming dringt zich op.

Bekijk het onderzoek.

De voorzitters van de Vlaamse partijen. Beeld RV

8. Waarom Soudal, AB InBev en Deceuninck maar niet weggeraken: deze Belgische bedrijven blijven actief in Rusland

Ondanks alle aankondigingen zijn 120 Belgische bedrijven een jaar na de start van de oorlog nog niet weg uit Rusland, zo blijkt uit onderzoek van De Morgen. Zestien bedrijven staan in spreidstand: ze zijn zowel in Rusland als in Oekraïne actief. ‘De boycot hangt met spuug en plaktouw aan elkaar.’

Lees het volledige artikel.

Een productielijn in een AB InBev-Efes-fabriek in Rusland. Beeld Anton Novoderezhkin/TASS/Sipa US

9. ‘Ineens was daar die buik’: is bijkomen onvermijdelijk tijdens de overgang?

In de overgang merken veel vrouwen dat de kilo’s er veel sneller bijkomen dan voorheen. Dat is frustrerend en ongezond. Hoe komt het en wat is eraan te doen?

“Het laatste waar vrouwen in de overgang nood aan hebben zijn crashdiëten, supplementen en kuren die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, veel geld kosten en hoogstens tijdelijk wat gewichtsverlies opleveren”, zegt hoogleraar gynaecologie Herman Depypere (UGent). “Net omdat je een heel aantal levensjaren doorbrengt in en na de overgang is die aanpak onzinnig, want niemand houdt die vol.”

Lees het hele artikel.