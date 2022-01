Heel eventjes was Apple 3 biljoen dollar waard op de beurs, als eerste techbedrijf ooit

Het was al enige tijd duidelijk dat Apple de magische grens van 3.000.000.000.000 dollar binnen afzienbare tijd zou slechten, en maandag was het zover. Rond kwart voor twee lokale tijd werden aandelen van Apple aan de Nasdaq in New York voor 182,88 dollar verhandeld, waarmee de totale beurswaarde tot boven de 3 biljoen dollar steeg. De koers daalde daarna ietwat, waardoor ook de beurswaarde weer onder de 3 biljoen zakte.

Beurscommentator Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger verwacht dat de koers van Apple zal blijven stijgen. “We kennen Apple natuurlijk van de iPhones, maar ze hebben zich in de loop der jaren verbreed met bijvoorbeeld AirPods en de Apple Watch. Daarnaast groeien hun diensten ook heel hard. Apple Music is een serieuze rivaal voor Spotify, en met Apple Pay hebben ze nu zelfs een fintech-afdeling.”

Een andere grote inkomstenbron van Apple is de 30 procent commissie die het rekent over alle in-app-aankopen van apps uit de Apple Store. Na jarenlange kritiek verlaagde Apple dat eerder dit jaar voor kleinere ontwikkelaars naar 15 procent. Maar in een zaak aangespannen door de grote gameontwikkelaar Epic oordeelde een Amerikaanse rechter in september dat de tarieven van Apple door de beugel kunnen. Wel moest het techbedrijf van de rechter sommige appbouwers toestaan om betalingen buiten de App Store om uit te voeren.

Ondanks de nieuwe inkomstenbronnen heeft de iPhone-maker het record niet alleen aan zichzelf te danken. In de coronacrisis zijn de aandelen van alle grote techbedrijven omhoog geschoten. De lockdowns dwongen mensen niet alleen om van thuis uit (en dus digitaal) te werken, ook voor vermaak en sociale ontmoetingen werden digitale hulpmiddelen onmisbaar, voor zover ze dat niet al waren. Zwanenburg denkt dan ook niet dat er sprake is van een beursbubbel: “Corona heeft de digitalisering een extra impuls gegeven, en dat gaat nog wel even door.”

Toch is Apple de eerste van de grote techbedrijven die de grens van 3 biljoen passeert. Volgens Jeroen van Erp, professor conceptdesign aan de TU Delft, komt dat doordat het altijd de gebruiker voorop heeft gesteld. “Dat klinkt heel simpel, maar is het niet. Microsoft wilde tijdens de groei rond de eeuwwisseling vooroplopen en lanceerde bewust suboptimale producten. Dat is ergens onvermijdelijk, maar bij Apple zat het je niet dwars. Bij Microsoft was dat wel het geval.”

Apple heeft op die manier een trouw klantenbestand opgebouwd. Van Erp geeft toe dat dat ook komt doordat Apple-producten vooral goed werken met andere Apple-producten. “Maar ze stellen je ook niet teleur, dus je zou wel gek zijn om eruit te stappen. Daarnaast heeft Apple een aantal keren nieuwe interacties uitgevonden, of bestaande productcategorieën heruitgevonden.”

Een andere belangrijke verklaring voor het succes van de Amerikaanse techgigant is dat CEO Tim Cook goed weet hoe hij het vertrouwen van zijn aandeelhouders kan winnen. Zijn aanpak contrasteert met die van Steve Jobs, de oprichter van Apple die in 2011 overleed. De man zag zijn bedrijf in de jaren negentig bijna failliet gaan, waarna hij weigerde om nog dividenden uit te keren. Daardoor kreeg hij kritiek dat Apple te veel cash ophoopte. Cook, daarentegen, liet sinds zijn aanstelling in 2012 ruim 350 miljard euro naar de aandeelhouders terugvloeien. Daardoor kon het bedrijf uitgroeien tot een beurslieveling.

De waardestijging van Apple lijkt niet gehinderd te zijn door de erosie van de privacy van gebruikers. Lange tijd prees Apple zichzelf – met enig recht – aan als het meest privacyvriendelijke techbedrijf. Maar in augustus kwam het onder vuur te liggen voor een aantal software-updates die kinderporno tegen zouden moeten gaan. Die updates zouden Apple ook de mogelijkheid geven om versleutelde berichten van gebruikers in te zien, een mogelijkheid die het bedrijf eerder altijd had uitgesloten.

De werkomstandigheden bij toeleveranciers van Apple liggen al langer onder een vergrootglas, maar dit jaar kwamen er ook verhalen naar boven van werknemers van het bedrijf zelf. Daar zou onder meer sprake zijn van seksisme, racisme en een angstcultuur.

Tegenwoordig klinkt ook steeds vaker kritiek dat echte innovatie bij bijvoorbeeld de iPhone uitblijft. Van Erp: “De voorsprong die Apple had, is een stuk minder geworden. De tijd dat het met radicale innovaties kwam, is wel een beetje voorbij, maar dat beeld echoot wel nog steeds na in de hoofden van mensen.” Bovendien hoeft Apple niet noodzakelijk de koploper te zijn als het over technologische vernieuwing gaat. Het bedrijf vond bijvoorbeeld ook de smartphone en de tablet niet uit, maar slaagt er toch als geen ander in om er winst mee te maken. De manier waarop het bedrijf zijn producten in de markt zet, lijkt daarbij belangrijker te zijn dan de timing.

Van Erp ziet verder mogelijkheden om de smartphones in andere richtingen te ontwikkelen. “Ze zouden zich bijvoorbeeld op een duurzame en eerlijke productieketen kunnen gaan richten. Dan zouden ze iedereen toch weer verrassen.” (VK/DM)