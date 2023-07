Heeft Tomorrowland een drugsprobleem? ‘Sommigen zien België als een verlengstuk van Amsterdam’

Nu er twee doden vielen tijdens de afgelopen editie, komt het drugsgebruik op dancefestival Tomorrowland opnieuw ter discussie te staan. Is het brute pech, of moet de festivalorganisatie zich bezinnen over haar drugsbeleid?

Paris Hilton die verkleed als Barbie plaatjes draait, schlagerzanger Christoff die voor het eerst de Moosebar in vuur en vlam zet, en twee stevige afsluiters van Martin Garrix. Voor de 400.000 bezoekers van Tomorrowland was het dubbele festivalweekend weer een feest als geen ander. Maar er kwam ook droevig nieuws vanuit de Schorre.

Afgelopen weekend kwam een 35-jarige festivalganger uit Thailand er om het leven. Het was al de tweede dode deze editie: in het openingsweekend overleed een 26-jarig crewlid op Tomorrowland. Bij de festivalganger is de doodsoorzaak nog onbekend. Ook bij de medewerker moet de doodsoorzaak nog verder onderzocht worden, al bleek uit een eerste onderzoek dat het overlijden vermoedelijk drugsgerelateerd was.

Als dat bevestigd wordt, zijn het niet de eerste drugsgerelateerde doden op het wereldberoemde festival in Boom. In de afgelopen elf jaar vielen al zes sterfgevallen op Tomorrowland te betreuren. Bij vier daarvan werd een duidelijke link met drugs aangetoond, waarvan de laatste in 2019.

Stilaan dringt de vraag zich op of Tomorrowland met een drugsprobleem zit. Voor de duidelijkheid: ook op andere festivals doen pintjes, joints en andere drugs volop de ronde. Maar voor drugsgerelateerde doden moet je op Werchter, Dour of Pukkelpop al heel wat verder terug. “We doen er alles aan om het festival veilig te laten verlopen”, zegt Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen. “Maar we hebben helaas niet alles in de hand. Als er heel het jaar door in de maatschappij drugs gebruikt worden, kunnen we niet vermijden dat dat drugsgebruik ook binnendringt in ons festival.”

Beeld BELGA

Risico-omgeving

Er zijn een aantal verklaringen waarom het op Tomorrowland vaker mis lijkt te lopen. Zo zou het drugsgebruik op dancefestivals en -feestjes gemiddeld genomen hoger liggen. Bij het ALAMA-nightlife project van Hogent in 2019 werden 350 jongeren op dancefestivals gepolst naar wat ze de voorbije 48 uur hadden gebruikt. In totaal gaf meer dan de helft (55 procent) aan dat ze illegale drugs gebruikt hadden, met cannabis (46 procent), xtc (25 procent) en cocaïne (15 procent) als koplopers.

Vorig jaar gingen Amerikaanse onderzoekers na waarom dancefestivals een risico-omgeving zijn voor problematisch drugsgebruik. Uit hun interviews bleek dat dergelijke festivals ook bezoekers aantrekken die weinig ervaring hebben met dancefeestjes en het drugsgebruik dat daar soms voorkomt. Als zij drugs gebruiken op een festival, gebeurt dat op een risicovollere manier. Ze kopen drugs op het terrein van een onbekende dealer en nemen sneller een (te) grote dosis, stelden de onderzoekers vast. Reken daarbij de warmte, drukte en de vermoeidheid die bij een festival komen kijken, en een pil of lijntje kan al snel verregaande gevolgen hebben.

Bovendien is het festivalpubliek van Tomorrowland bovengemiddeld divers. Veel bezoekers hebben er een lange vlucht en duizenden euro’s voor over om er toch maar even bij te kunnen zijn. En dan mag het niets minder dan een onvergetelijk feestje worden. “Bezoekers die minder vertrouwd zijn met ons land, hebben op dat vlak soms ook verkeerde verwachtingen”, zegt Wilmsen. “Zij zien België als een verlengstuk van Amsterdam.”

Kan de festivalorganisatie meer doen? Op het vlak van controle en sensibilisering gebeurt er al heel wat, maakt Tomorrowland zich sterk. Aan de ingang hangen bordjes met ‘betrapt met drugs, geen ingang’ en vuilnisbakken om drugs te deponeren. Iedere dag zijn er op het festival 300 agenten aanwezig die zowel voor als tijdens het festival mensen routineus aan controles onderwerpen. Ook het personeel wordt gecontroleerd op drugsbezit op het terrein en aan de crewingangen, zo meldt de organisatie.

Toch is dat volgens het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een te beperkte aanpak. “Bij nogal wat festivals ligt de nadruk op repressie: voorkomen dat mensen drugs bij zich hebben”, zegt woordvoerder Tom Evenepoel. “Het nadeel daarvan is dat het een drempel opwerpt voor mensen die onwel worden om security of hulpverleners aan te spreken. Er zou meer openheid voor de realiteit van drugsgebruik moeten komen, bijvoorbeeld via safe spaces waar bezoekers vragen kunnen stellen of zich kunnen informeren.”

Beeld Bloempot Media

Geen pasklaar antwoord

Ook gezondheidsinstituut Sciensano zit op die lijn. Sciensano pleit ervoor om als deel van een breder drugsbeleid bezoekers op festivals de kans te geven drugs te laten testen. Dat gebeurt in buitenlandse festivals al langer. De oproep van Sciensano viel echter niet overal in goede aarde. Zo uitte N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter al de kritiek dat je met het organiseren van testen “eerder aanzet tot gebruik dan ontraadt”.

Volgens onderzoeker Nicky Dirkx (Hogent) strookt die kritiek niet met het onderzoek over dergelijke initiatieven. “Harm reduction met bijvoorbeeld testruimtes leidt niet tot meer gebruik.” Als voorbeeld verwijst ze naar The Loop in het Verenigd Koninkrijk, dat op festivals als Glastonbury bezoekers de gelegenheid biedt om hun drugs te testen. Dat gaat altijd gepaard met een sensibiliserend gesprek, waarbij de gebruikers gewezen worden op de risico’s van de drugs. “Mensen zullen altijd wel drugs gebruiken. Je kunt er maar beter voor zorgen dat ze dat geïnformeerd doen.”

Tegelijk geeft ze aan dat testruimtes evenmin dé oplossing zijn. “Een pasklaar antwoord is er niet. Als we drugsproblemen op festivals willen vermijden, moeten we beginnen met het drugsgebruik in heel de samenleving.”