Heeft Oekraïne een nieuw doelwit in het vizier? ‘Als Melitopol valt, stort de hele Russische verdedigingslinie in’

Met het bombarderen van een verzamelplaats voor Russische soldaten en een belangrijke brug klopt het Oekraïense leger nog maar eens aan in het bezette Melitopol. De stad, op 75 kilometer achter het front, is dé logistieke draaischijf voor de Russen in het zuiden van Oekraïne.

Het laatste wapenfeit van het Oekraïense leger in Melitopol dateert van maandagavond laat. Wat er zich precies heeft afgespeeld aan de snelwegbrug over het Molotsjna-kanaal is nog onduidelijk. Volgens sommige Russische bronnen werd de brug bestookt met Himars-precisieraketten, andere bronnen vermoeden dan weer dat ze door Oekraïense special forces werd opgeblazen tijdens een undercoveroperatie. Beelden van na het incident lijken erop te wijzen dat de pijlers van de brug zijn weggeblazen, waardoor het wegdek is ingezakt.

De brug in Melitopol zakte deels in na de explosies. Beeld rv

Of het nu met raketten of explosieven was, het feit dat Oekraïne net deze brug viseerde is wellicht geen toeval: ze vormt een belangrijke schakel van de M14-snelweg, die Melitopol verbindt met Marioepol en verderop de Russische grens. Voorlopig kunnen de Russische tanks en legervoertuigen nog wel een omweg maken via een lokale aftakking van de snelweg net buiten de stad, al lijkt het een kwestie van tijd voor Oekraïne ook die weg bombardeert.

The bridge that connected Melitopol and Konstantinovka in Zaporizhzhia , occupied by terrorists of the Russian Federation, now looks like this... pic.twitter.com/GwDdmc0u2d — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) 13 december 2022

Zondag werd ook al een voormalig hotel in Melitopol met Himars-raketten getroffen. Volgens het Russische staatspersbureau TASS vielen daarbij twee doden en tien gewonden, volgens Oekraïense bronnen is de dodentol veel hoger. Het complex zou door het Russische huurlingenleger van de Wagner-groep gebruikt zijn als kazerne, minstens tweehonderd soldaten zouden gedood of gewond geraakt zijn. Ooggetuigen meldden tien explosies, al kunnen een aantal ook van de Russische luchtverdediging geweest zijn. Beelden op sociale media toonden een grote uitslaande brand in het complex, later waren reddingswerkers te zien tussen het puin en levenloze lichamen van militairen.

Tegelijk met de aanval op de brug en de kazerne bombardeerde het Oekraïense leger de voorbije dagen ook andere militaire en logistieke doelwitten in steden in de omgeving, zoals Tokmak, Polohy en Vasylivka.

According Ivan Fedorov Russian forces lost around 200 men (KIA) yesterday night in Melitopol, when 6-8 GMLRS missiles from HIMARS visited them. Many wounded have been transported to Crimea. More pictures from the site are available. #Melitopol #Ukraine #Zaporizhzhia pic.twitter.com/3WIcNCJ7h2 — (((Tendar))) (@Tendar) 11 december 2022

Poort naar de Krim

Het militair-strategische belang van Melitopol valt moeilijk te onderschatten. De op een na grootste stad van de provincie Zaporizja, met voor de invasie bijna 150.000 inwoners, is een kruispunt tussen Cherson in het westen, de Krim in het zuiden, Zaporizja in het noorden en de Donbas en Rusland in het oosten. De bijnaam van de stad, met ook een belangrijk industrieel centrum, is niet voor niets ‘de poort naar de Krim’.

“Melitopol is dé sleutel voor de hele Russische logistiek in het zuiden van Oekraïne”, bevestigt majoor Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School in Brussel. “Doordat de Krimbrug nog altijd niet ten volle gebruikt kan worden voor zwaar vervoer moet al het militair materieel vanuit Rusland naar Cherson hier passeren. De term ‘strategisch belangrijk’ wordt soms te vaak gebruikt voor een bepaald doelwit, maar in dit geval klopt het echt wel.”

Volgens Simoens zal nog moeten blijken of de aanvallen op Melitopol eenmalige incidenten zijn, of dat ze daadwerkelijk een patroon gaan vormen. “We zijn zover nog lang niet, maar als de Oekraïners hen het gebruik van Melitopol kunnen ontzeggen, komen de Russen heel zwaar in de problemen. Veel meer wegen zijn er in dit gebied niet en zonder vrij gebruik van de stad wordt de situatie in Cherson voor Rusland onhoudbaar.”

Offensief

Voor Oekraïne kan de stad dan ook een uitgelezen doelwit zijn als het land beslist een nieuw offensief op gang te trekken vanuit het front in Zaporizja. De huidige bombardementen kunnen een voorbode zijn. Ook aan de succesvolle tegenoffensieven die uiteindelijk tot de bevrijding van Charkiv en het westen van Cherson leidden, ging telkens zo’n intense voorbereidende campagne vooraf.

Oleksii Arestovytsj, adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zei zondag al dat Melitopol dé sleutel is tot de Russische verdediging van het zuiden. “Als Melitopol valt, stort hun hele verdedigingslinie helemaal tot Cherson in. Oekraïense troepen krijgen een directe route naar de Krim.”

Of het echt snel tot een nieuw offensief komt en waar dat dan plaatsvindt, blijft koffiedik kijken. “Mogelijk is dit weer afleiding om Russische troepenversterkingen van elders weg te lokken en slaat Oekraïne dan in Loehansk toe”, zegt Simoens. “Anderzijds zal het Oekraïense leger hier sowieso ooit een offensief moeten starten als ze echt heel het grondgebieden willen bevrijden.”

Oekraïens minister van Defensie Oleksii Reznikov zei zondag dat een nieuw offensief er komt, maar dat het leger wacht op kouder weer. Na een week met temperaturen tot -10 °C worden er de komende weken opnieuw positieve temperaturen voorspeld, mét regen. Pas als de ondergrond opnieuw bevriest, worden grootschalige manoeuvres met tanks en artillerie weer mogelijk.