‘Heeft mijn deelname aan The Masked Singer iemand schade berokkend? Ik dacht het niet’

Hoe zijn de reacties die u kreeg op uw deelname?

“De reacties die ik gezien heb, zijn super positief. Ik ben nog altijd niet helemaal door mijn inbox, sms, WhatsApp, Instagram kunnen gaan: alles zit overvol. Of ik de kritische reacties die gesteld worden al gezien heb? Ik kreeg al mee dat er enkele politici jaloers gereageerd hebben. Maar evengoed kreeg ik al mee dat mensen onder die posts reageren dat het politieke gehakketak niet hoeft. Het is een entertainmentprogramma, laat het dan ook entertainment zijn en er ons geen politiek van maken.”

“Uiteraard was ik er mij op voorhand van bewust dat er kritiek zou komen. Of het nu als Conner Rousseau of als politieker was dat ik deelneem aan zo’n programma, kritiek zou er altijd zijn.”

U zei zelf op voorhand getwijfeld te hebben om deel te nemen aan het programma. Wat was de afweging die u maakte?

“Eerst en vooral agenda-wise. Ik wist nog niet goed hoe het met de agenda zat. Maar het programma werd in de zomer opgenomen, waardoor ik iets meer tijd had. De opnames waren ook op zondag. Ik moet ook wel zeggen dat de programmamakers rekening hebben gehouden met mijn agenda. Zo kreeg ik bijvoorbeeld eens zanglessen op vrijdagavond, tussen 22 uur en 24 uur. Moest het programma bijvoorbeeld vandaag opgenomen worden: dat zou ik niet kunnen doen, dan zou ik het niet kunnen combineren met mijn job als partijvoorzitter.”

“Daarnaast stelde ik mij nog vragen. Kan ik wel zingen? Moet ik daar wel aan meedoen? Moet een politieker daar wel aan meedoen? Maar uiteindelijk bedacht ik mij dat iedereen wel iets heeft naast zijn job dat hij doet. Dus dacht ik: Why not? Ik had ook nooit gedacht dat ik zo lang in het programma zou zitten. Mijn idee was dus: ik doe er eens aan mee en ben een weekend tijd kwijt.”

U vindt dat dit te rijmen is met de sérieux van een partijvoorzitter?

“Ja. Ik doe mijn job ondertussen. Is de btw op gas en elektriciteit verlaagd naar 6 procent of niet? Heeft de deelname aan het programma iemand schade berokkend? Ik denk het niet.”

Snapt u dat er mensen zijn die dat wel een probleem vinden?

“Neen, want ik ben altijd mezelf geweest. Ik ben meer dan een partijvoorzitter. Ik snap het niet. Mensen zeggen altijd dat politici tussen de mensen staan. Dat doe ik. Dit programma beroert veel mensen: het heeft 2 miljoen kijkers. Dat wil zeggen dat heel veel gewone mensen daarvan genoten hebben. Dus ik denk dat het een beetje wereldvreemde reacties zijn. Ik ben ook maar een gast van in de twintig jaar die graag eens iets anders doet.”

Maar u doet dan dan wel voor een publiek van 2 miljoen kijkers die ook potentiële kiezers zijn natuurlijk.

“Maar The Masked Singer gaat niet over politiek. Er is geen enkel politiek statement gevallen. Ik ben voor dit programma gevraagd. Het is niet dat ik mezelf hier tussen heb proberen murwen.”

Er woedt een oorlog in Europa, mensen hebben moeite om hun energiefactuur te betalen, … Is het dan niet vreemd voor mensen om in dat klimaat te zien dat een voorzitter van een politieke partij meedoet aan zo’n entertainmentprogramma?

“Maar mensen weten echt wel dat dit programma negen maanden geleden opgenomen is. Als je op die manier denkt, dan kan je nooit iets doen. En ik heb u al gezegd: mocht het programma vandaag opgenomen worden, dan zou ik het niet kunnen doen, door de agenda en misschien door de context.”