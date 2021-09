Heeft België een Burundese premier mee gedood? ‘Boudewijn wilde de daders laten overkomen’

Louis Rwagasore was de ‘Burundese Lumumba’, die het koloniale juk in Burundi wilde afwerpen. Maar dat konden de Belgische koloniale topambtenaren niet accepteren. Zij stuurden aan op zijn liquidatie: Burundezen voerden ze uit en de Belgen bleven buiten schot, zo concludeert Ludo De Witte in een nieuw boek.

Op TripAdvisor heeft het restaurant Tanganyika in Bujumbura vierenhalf sterren. Het is een gebouw in typische artdecostijl, voor de witte muren en zuilen vooraan staan er palmbomen. Op de site meldt het restaurant ook dat hier op 13 oktober 1961 prins Louis Rwagasore is vermoord.

Het leek de Belgische ambassade in 2012 de geschikte plek om een grote receptie ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Burundese onafhankelijkheid te organiseren. Ook toenmalig prins Filip en prinses Mathilde waren van de partij.

Daarmee veroorzaakten de Belgische diplomaten heel wat ongenoegen in Burundi. Hoe was het mogelijk dat de voormalige kolonisator een feest organiseerde op de plek waar Rwagasore werd gedood? In Burundi is de prins het grote symbool van het verzet tegen de kolonisatie. Al sinds zijn dood wijzen de Burundezen ook met een beschuldigende vinger naar België.

Nu heeft Ludo De Witte voor het eerst het Belgische luik volledig ontrafeld. De auteur, socioloog van opleiding, spitte ook de Belgische rol uit in de moord op Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo. Zijn boek leidde in 1999 tot een parlementaire onderzoekscommissie, waarna er Belgische excuses volgden.

In zijn nieuwe boek Moord in Burundi onderzoekt hij dus de Belgische hand in de liquidatie van Rwagasore. Volgens De Witte gebeurde de moord op aansturen van koloniale topambtenaren. De Burundese politieke tegenstanders van Rwagasore beraamden het plan en een Griek haalde de trekker over.

Ludo De Witte onderzocht de Belgische hand in de liquidatie van Rwagasore. Volgens hem gebeurde de moord op aansturen van koloniale topambtenaren. Beeld Tine Schoemaker

Huurmoordenaar

De naam van de Griekse huurmoordenaar is Ioannis – of ‘Jean’ – Kageorgis. Hij wandelde op de fatale dag hotel Tanganyika binnen en kocht aan de bar een pakje sigaretten en een whisky. Hij bleef zo’n tien minuten en hield Rwagasore en zijn gezelschap in het oog.

Dan stapte hij met enkele kompanen in zijn wagen om thuis een geweer op te halen. Vanuit een bosje in de tuin van het restaurant nam Kageorgis de prins, die op het terras zat te dineren, in zijn vizier. De kogel ging door de das van Rwagasore en doorboorde zijn nek. Hij was op slag dood.

“Kageorgis en zijn handlangers sprongen weer in de auto en reden weg”, zegt De Witte. “Maar op de baan vielen ze zonder brandstof en moesten ze autostop doen. Dat toont al aan hoe amateuristisch de moord gepland was. Het is uitgerekend de vader van Rwagasore die voor hen stopte en Kageorgis naar Bujumbura terugbracht.”

Vlak na de moord voelden de Burundezen al aan dat België er iets mee te maken had. Rwagasore was, net als Lumumba in Congo, een politiek leider die tegen het koloniale bestuur opkwam. Hun doelen waren gelijklopend, maar als figuur waren ze verschillend. Lumumba was opgeklommen uit het volk, Rwagasore was de zoon van de Mwami, de Burundese koning. “Door zijn prinselijke status oefende hij ook een enorme aantrekkingskracht uit op de bevolking”, zegt De Witte.

Om te begrijpen hoe de situatie in het Burundi in 1961 in elkaar zat, moeten we ook goed naar Congo kijken, dat het jaar voordien onafhankelijk werd.

België probeerde met een verdeel-en-heersstrategie achter de schermen nog steeds de touwtjes in handen te houden. Voor België was Burundi in dat opzicht erg belangrijk. Bujumbura was volgens De Witte de draaischijf van waar het koloniale bestuur met geheime agenten en militaire operaties de strijd tegen de aanhangers van Lumumba in Congo voerde.

Onder druk van Afrikaanse en Aziatische landen binnen de Verenigde Naties, die misnoegd waren over wat er in Congo gebeurde, moest België toelaten dat er in 1961 in Burundi vrije verkiezingen kwamen. Rwagasore en zijn partij UPRONA behaalden een verpletterende overwinning. Maar een Burundese Lumumba was een doorn in het oog van de kolonialen, die hem koste wat kost weg wilden. Na zijn overwinning werd Rwagasore premier. Maar dat betekende volgens De Witte ook zijn doodvonnis.

Beeld Tine Schoemaker

Britse archieven

Een cruciaal archiefstuk zette de vorser op het spoor in zijn zoektocht. In Britse archieven vond hij een synthese van een onderzoek door de Brusselse procureur des Konings naar de Belgische rol in de moord. Alleen bleef dat onderzoek zonder gevolg en is het volledige dossier nadien vernietigd.

De Witte publiceerde enkele artikels op basis van de Britse documenten, waarna familieleden van Rwagasore en van de moordenaars hem uitnodigden voor een gesprek. “Zij vroegen me om uit te zoeken wat het Belgische aandeel was in de liquidatie”, zegt De Witte.

Omdat de familieleden in ons land een officieel verzoek tot inzage van de processtukken indienden, kon De Witte aan het strafdossier geraken. Dat dossier is ooit door het koloniale gerecht in Burundi samengesteld, maar wordt nu in België bewaard. Door het in te kijken, kwam het onderzoek van De Witte op snelheid. Maar het heeft hem de voorbije negen jaar en duizenden uren werk gekost om het af te ronden.

De Britse documenten leidden hem naar een meeting van koloniale topambtenaren op 21 september 1961 in Kitega: drie dagen na de verkiezingen, meer dan drie weken voor de moord. Aan tafel zaten Roberto Regnier, die als ‘resident’ de hoogste bestuurder was in Burundi, en nog acht getrouwen. De bijeenkomst duurde bijna vier uur.

Al in het begin riep Regnier: “Men moet Rwagasore vermoorden.” Dat blijkt uit de neerslag van gesprekken die het Belgische gerecht met enkele van de aanwezige topambtenaren heeft gehouden. “Regnier sprak op de vergadering ook over wat er met het lijk moest gebeuren”, zegt De Witte. “Hij wilde met de moord weer greep krijgen op Burundi.”

De Belgische topambtenaren stonden ook in nauw contact met de leiders van de oppositie tegen Rwagasore. Vier Burundezen – Jean Ntidendereza, Antoine Nahimana, Joseph Biroli en Jean Ntakiyica – zouden samen met een Griekse zakenman de moord beramen. De Burundezen waren actief bij de christendemocratische partij PDC, die door het koloniale bewind werd gesteund.

De auto waarmee Jean Kageorgis, de moordenaar van Rwagasore, naar het hotel reed, was een goed gekende PDC-partijwagen. De complotteurs geloofden dat ze geen straf zouden krijgen, denkt De Witte, omdat ze rugdekking vanuit het koloniale bestuur hadden. Dat wordt bewezen door verklaringen, maar ook door de nonchalance waarmee de moord werd gepleegd.

Het grafmonument van Louis Rwagasore. Beeld BELGAIMAGE

De koloniale Staatsveiligheid had ook weet van de plannen. De Witte stootte op een telex van de inlichtingendienst, die melding maakt van de angst van een tiental echtgenotes van topambtenaren voor de mogelijke gevolgen van het complot. “Zij waren bang voor represailles tegen de Belgen”, zegt De Witte. “En dreigden er zelfs mee om naar de regering of de pers te stappen.”

Dat document is na 2013 uit het archief van Buitenlandse Zaken verdwenen, zo stelde De Witte vast. Maar zowel een Franse professor als hijzelf hadden ondertussen de tekst van de telex overgetikt, zodat De Witte er nog steeds over beschikt. Dat zegt veel over de toestand van de Belgische archieven, die soms behoorlijke lacunes bevatten als het gaat over een pijnlijke periodes.

“Daar zit een taak voor de Congo-commissie van het parlement”, zegt De Witte. “Zij moet onmiddellijk beslag leggen op het archief van de koloniale inlichtingendienst, zodat er zeker geen stukken meer verdwijnen. Die documenten moeten naar het Rijksarchief komen, waar onderzoekers ze kunnen raadplegen.”

Koning Boudewijn

Enkele dagen na de moord hadden de speurders de belangrijkste verdachten te pakken. Maar tijdens het proces, gevoerd door het koloniale gerecht, bleven de Belgische ambtenaren buiten beeld. De moord werd aldus volledig in de schoenen geschoven van twee Grieken en vier Burundezen, die zware straffen kregen.

Aanvankelijk was dat buiten koning Boudewijn gerekend, stelt De Witte. De vorst redeneerde dat de mannen gehandeld hadden voor de goede – koloniale – zaak. “Omdat zij het vuile werk hadden opgeknapt, wou Boudewijn de zes mannen redden”, zegt De Witte. “Hij wilde gratie verlenen aan de moordenaar, die de doodstraf had gekregen, en alle veroordeelden naar België laten overbrengen, zodat ze uit handen van Burundi zouden blijven.”

Volgens De Witte begon het Brusselse gerecht onder druk van christendemocratische milieus rond Boudewijn aan een parallel onderzoek. Als dat kon aantonen dat het koloniale regime op de moord had aangestuurd, kon dat de Belgische regering misschien overtuigen om de zes te redden. De procureur in Brussel bevestigde dat er sprake was van een morele verantwoordelijkheid “van minstens één Belgische ambtenaar”. Maar met het dossier werd dus niets gedaan. Boudewijn botste dus op de regering.

Het proces in 1962 met de medeplichtigen van moordenaar Kageorgis. Beeld BELGAIMAGE

“Om gratie te verlenen aan Kageorgis had hij ook de handtekening nodig van buitenlandminister Paul-Henri Spaak”, zegt De Witte. “Boudewijn overhandigde zelfs een nota aan Spaak waarin de Belgische rol volledig stond uitgelegd. Maar Spaak weigerde. Hij vreesde dat er dan rellen zouden uitbreken, die tientallen of honderden mensenlevens zouden kosten.”

Buitenlandse Zaken, met de jonge diplomaat Etienne Davignon, deed volgens De Witte aan damagecontrol na de actie van de koloniale topambtenarij en probeerde de rol van België zo veel mogelijk buiten beeld te houden. Het onafhankelijke Burundi heeft het proces nog eens opnieuw gedaan. Maar het land, dat sterk van Belgische hulp afhing, liet de de koloniale ambtenaren buiten beschouwing en executeerde de vijf medeplichtigen.

De zaak bleef in de decennia nadien wel op de relaties tussen beide landen wegen. Enkele jaren geleden had België kritiek op de grove mensenrechtenschendingen in Burundi, waarop Bujumbura repliceerde dat België destijds de ‘ware opdrachtgever’ was voor de moord. Maar aan het dreigement om dat eens grondig uit te zoeken, gaven de Burundezen geen gevolg.

Kageorgis, de moordenaar, voelde zich wel verraden door ons land. Hij is nog door het Belgische bewind geëxecuteerd op 30 juni 1962: enkele uren voor de Burundese onafhankelijkheid. Vlak voor zijn dood richtte hij een brief aan zijn ouders. “Ik verklaar plechtig dat ik niet de enige schuldige ben”, schreef Kageorgis. “De misdaad werd gepleegd door de Voogdij (het koloniale bestuur, YV). (...) Mijn executie zal op het geweten van België wegen, want zo wil het zijn schuld wegmoffelen.”

Moord in Burundi. België en de liquidatie van premier Louis Rwagasore verschijnt bij uitgeverij EPO. Prijs: 24,90 euro.