Hebben coronavaccins werkelijk een impact op uw sportprestaties?

Wielrenner Greg Van Avermaet werd 104de in de tijdrit in de Benelux Tour. Een tegenvallende prestatie die volgens Van Avermaet te wijten zou zijn aan een verstoord immuunsysteem na zijn vaccinatie. ‘Maar er zijn veel redenen waarom atleten kunnen onderpresteren’, zegt sportarts Tom Teulingkx.

Wat weten we over de mogelijke impact van de coronavaccins op de prestaties van topsporters?

“Het is complexe materie waarover we voorlopig meer vragen dan antwoorden hebben. We weten dat een Covid-19-infectie op lange termijn een impact kan hebben op de prestaties. Over de vaccins weten we dat ze enkele dagen tot maximaal een paar weken na de vaccinatie bijwerkingen kunnen veroorzaken die de prestaties negatief kunnen beïnvloeden, zoals een grieperig gevoel. Om te kunnen presteren moet je je goed voelen. Bij topsporters kan zelfs de kleinste terugval het verschil maken tussen een plaats op of naast het podium.

“Greg Van Avermaet kreeg zijn Pfizer-vaccin als lid van de olympische delegatie waarschijnlijk al zo’n twee maanden geleden. Grote studies naar het langetermijneffect van de vaccins op topsporters zijn er voor zover ik weet niet. Bij gebrek aan controlegroep zijn die ook moeilijk uit te voeren. In elk geval was er op de jongste Olympische Spelen, met allemaal gevaccineerde atleten, geen duidelijk effect op de prestaties merkbaar.

“Ik zeg niet dat het onmogelijk is dat er zo lang na de vaccinatie nog een effect is. Maar er zijn veel mogelijke, en meer voor de hand liggende, verklaringen waarom atleten onderpresteren.”

Wat kan er dan nog aan de basis liggen van tegenvallende prestaties?

“Allerlei infecties en ontstekingen kunnen het immuunsysteem triggeren. Dat vraagt energie en kan en tot mindere prestaties leiden. Die andere infecties zijn de wereld niet uit. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er bij Greg Van Avermaet precies aan de hand is.

“Maar het is natuurlijk niet omdat een probleem zich voordoet na vaccinatie, dat het vaccin daarom de oorzaak van het probleem is. Het lijkt mij verstandig om prestatieverlies niet te snel aan het coronavaccin te wijten.”

Zijn er redenen om aan te nemen dat het immuunsysteem van een topsporter anders op een vaccin reageert dan dat van een gewone sterveling?

“Neen. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, hebben topsporters sneller last van infecties, omdat ze zo scherp staan en zichzelf uitputten. Maar we mogen een infectie en een vaccin niet over dezelfde kam scheren. Er zijn geen aanwijzingen dat topsporters daar meer last van zouden hebben.”

De Vereniging voor Sportartsen raadt wel intensief sporten vijf dagen na coronavaccinatie af. Waarom?

“In zeldzame gevallen, bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerden, zien we cardiologische afwijkingen, mogelijk te wijten aan een hartontsteking. Door in die eerste dagen na vaccinatie intensief te sporten, kan je de problemen verergeren. Daarom raden we voorzichtigheidshalve aan om het even wat rustiger aan te doen. De eerste 48 uur adviseren we rust, de drie dagen erna kan je rustig opbouwen.”

(Top)sporters hoeven er in elk geval hun vaccinatie niet voor te laten?

“Zeker niet. Wegens een mogelijke negatieve impact op de prestaties op korte termijn, vindt de vaccinatie beter niet vlak voor belangrijke wedstrijden plaats. Daarom kozen sommige Rode Duivels er in de aanloop van het EK voor om hun vaccinatie even uit te stellen. Maar wie zich niet laat vaccineren kiest in de huidige context de facto voor infectie.”