Havik schuilt in wagen voor storm

Een Amerikaanse taxichauffeur schrok zich een bult toen hij terugkeerde naar zijn taxi. Op zijn passagierszetel zag hij een havik zitten die in zijn taxi kwam schuilen voor orkaan Harvey. De beelden dateren van twee dagen geleden, intussen is orkaan Harvey afgezwakt tot een tropische storm.

William Bruso was eten en andere levensmiddelen aan het inslaan toen hij de roofvogel ontdekte. De havik leek bang te zijn door de komende orkaan maar leek weinig geïntimideerd door Bruso. De taxichauffeur gaf hem dan ook de toepasselijke naam 'Harvey de Havik'.

Bruso probeerde de havik weg te jagen maar het dier bleef koppig zitten. Hij nam de vogel dan maar mee naar zijn thuis om daar samen te schuilen voor de storm. En dat leverde enkele opmerkelijke YouTube-video's op. Uiteindelijk belde Bruso wel de dierenbescherming om de havik op te halen.