Havens van Antwerpen en Gent getroffen door grootschalige cyberaanval

Volgens MarketScreener.com worden de getroffen terminals uitgebaat door SEA-Tank, Oiltanking en Evos in de zeehavens van Antwerpen, Gent, Amsterdam en Terneuzen. Door de cyberaanvallen zou de digitale administratie van de olieterminals grote hinder ondervinden, waardoor ze geraffineerde olieproducten slechts met grote vertraging kunnen laden en lossen. De bedrijven reageerden nog niet publiek.

De doelbewuste sabotage van het Europese olieverkeer begon al op 29 januari met cyberaanvallen tegen elf sites van Oiltanking in Duitsland, een grote leverancier die onder meer aan Shell levert. Shell moest in allerijl andere leveranciers aanspreken. Oiltanking riep al ‘force majeure’ in, een juridisch begrip voor overmacht wanneer contractverplichtingen niet kunnen worden nagekomen. De Duitse Justitie begon meteen een grootscheeps onderzoek.

Meerdere schepen komen door de digitale chaos in wachtrijen terecht. Op dit moment hebben de vertragingen nog geen impact op de prijszetting van de olie maar als de problemen aanhouden zal dat wel zo zijn.

Naar de daders van deze hack is er nu nog geen spoor. Gelijkaardige cyberaanvallen op kritische infrastructuur werden in het verleden gepleegd vanuit Rusland, een piste die door de grote spanningen met Oekraïne en de NAVO ook nu met argusogen zal worden onderzocht. Zo werd het pijplijnnetwerk van Colonial Pipeline in de VS vorig jaar al eens dagenlang lamgelegd door een cyberaanval vanuit Rusland.