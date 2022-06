Havenbediende speelde geheime info over containers via Sky-cryptofoon door aan drugsbende: ‘Die mannen nemen uw leven over’

Als werkzoekende was Samy O. eerder toevallig in dienst gegaan bij het havenbedrijf PSA. Hij werkte als planner voor het laden en lossen van containers. Tijdens de live-fase van operatie Sky in februari/maart 2021 konden de speurders meelezen in de geheime communicatie van de gekraakte chatdienst Sky ECC en kwam Samy O. in het vizier. Enkele dagen voor het netwerk uit de lucht werd gehaald kwam Omar G. op de lijn. Hij stuurde een bericht naar Samy O.: “Wij gaan voortaan altijd zo werken. Stuur je info op het einde van de shift." Samy O. was toen al enkele maanden tipgever voor de drugsbende van Omar G. en van Roberto Y.C.

Samy O.: “Ik kende niets van die haventrafiek maar na een maand stage kreeg ik een vast contract. Het bedrijf verspreidde mijn foto als ‘nieuwe collega’ onder het voltallige personeel. Al de dag nadien kreeg ik vriendschapsverzoeken van totaal onbekende mensen. Ik werd overal herkend en ook buiten het werk spraken mensen mij aan met de vraag wat ik deed bij PSA. Wat wilden die mensen van mij? Ik werd er paranoïde van.”

25.000 euro verdiend

Maandenlang hield Samy O. de boot af, deels ook door de lockdowns tijdens de coronacrisis. Toen hij eind 2020 trouwde, zat hij wat krap bij kas en plooide hij toch. Via een begeleider met de schuilnaam Mowgli kwam Samy in contact met Roberto Y.C. en later met Omar G. Hij gaf geregeld posities en nummers van containers, aankomsttijden van schepen en lijsten van straddler-chauffeurs door. Ook waarschuwde hij als een container was geselecteerd voor douanecontrole.

Advocaat John Maes die Samy O. bijstaat: “Mijn cliënt heeft bekentenissen afgelegd en heeft de speurders zelfs meer verteld dan wat zij al wisten uit de gekraakte Sky ECC-berichten. Ook de 25.000 euro die hij eraan verdiende, ontkent hij niet. U moet begrijpen dat hij uit vrees voor eigen leven de echte naam van de tussenpersoon ‘Mowgli’ niet durft noemen. Samy O. zat twee maanden in voorarrest en wil alles achter zich laten. Ik vraag dat u hem een straf met uitstel geeft.”

De procureur vorderde vijf jaar celstraf voor Samy O., zes jaar voor Omar G. en zeven jaar voor Roberto Y.C. Die straf werd opgelegd voor de geslaagde invoer van 719 kilo cocaïne. De lading kwam op 5 maart 2021 toe in de Antwerpse haven maar werd in beslag genomen door de douane.

‘Sky faalt als enig bewijs’

De twee andere verdachten daagden niet op tijdens hun proces. De advocaten van gewezen kickboxer Omar G., resident in Dubai, vonden de strafvordering onontvankelijk en vroegen de vrijspraak. Zonder extra gegevens uit het moederdossier Sky ECC van onderzoeksrechter Van Linthout kunnen zij de tenlasteleggingen tegen Omar G. niet controleren.

Advocaat Sam Vlaminck: “De procureur heeft met plak- en knipwerk bepaalde Sky ECC-accounts aan mijn cliënt Omar G. toegewezen. De basis van die bewijsvoering dateert van 13 augustus 2019, toen mijn cliënt door de politie werd gecontroleerd op de luchthaven van Zaventem. De procureur concludeert dat Omar G. toen in het bezit was van een Sky ECC-cryptofoon, terwijl er die dag 85.000 passagiers aanwezig waren op Zaventem.”

Ook advocaat Frank Scheerlinck, die Roberto Y.C. bijstaat, vindt het onbegrijpelijk dat de procureur 7 jaar cel voor zijn cliënt eiste. Die eis is gebaseerd op foto’s die via Sky ECC werden verstuurd, maar zonder alle gegevens uit het grote Sky ECC-dossier kan de advocaat niet nagaan of die foto’s door zijn cliënt werden gestuurd. Daarom vraagt hij de vrijspraak voor zijn cliënt.

De rechtbank doet op 30 juni uitspraak.