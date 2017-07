Harvard verklaart Anthony Scaramucci per ongeluk dood

In de mail met bijbehorende database staan alle namen van oud-studenten. Achter de naam van Scaramucci stond per ongeluk een asterisk, als teken dat de voormalig alumnus overleden was. De 53-jarige financier uit New York studeerde in 1989 af aan de rechtenfaculteit.



Excuses

Harvard heeft excuses aangeboden. Onduidelijk is hoe de fout is ontstaan. In een volgende editie wordt de fout gecorrigeerd. De database wordt iedere vijf jaar gepubliceerd en is alleen bedoeld voor alumni.



Scaramucci werd in juli aangesteld als communicatiedirecteur van het Witte Huis. Dat leidde eerst tot het vertrek van woordvoerder Sean Spicer en vervolgens van stafchef Reince Priebus. Na anderhalve week ontsloeg Trump Scaramucci echter ook, om de nieuwe stafchef John Kelly met een "schone lei'' te laten beginnen en hem de gelegenheid te geven "zijn eigen team op te bouwen''.