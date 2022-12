‘Harry en Meghan hebben oorlog verklaard aan het koningshuis’: zo keek de Britse pers naar Netflix-docu ‘Harry & Meghan’

The Sun: ‘Dit maakt allemaal deel uit van een gigantische operatie’

De hertog en hertogin van Sussex mogen dan wel hun boekje geopend hebben voor de zesdelige documentaire, maar The Sun merkt op dat grote vragen onbeantwoord blijven. Zo onthulde het echtpaar tijdens een spraakmakend interview met Oprah in 2021 dat “een familielid” zorgen had geuit over “hoe donker” de huid van baby Archie zou zijn. Die bekendmaking veroorzaakte veel ophef, maar wie de opmerking gemaakt zou hebben blijft ook na Harry & Meghan onduidelijk.

Royaltywatcher Richard Fitzwilliams vertelt aan het roddelblad dat het te maken heeft met de aanstaande biografie van prins Harry. “Het is heel duidelijk dat Harry dingen achterhoudt voor zijn boek. Dit maakt allemaal deel uit van een gigantische operatie, met veel geld op het spel”, klinkt het. “Netflix zal wel waar voor zijn geld gekregen hebben met zes uur content, maar het échte drama krijgen we pas wanneer Spare uitkomt in januari.”

Daily Express: ‘Het Amerikaanse volk zal zich tegen Meghan en Harry keren’

Er staat Harry en Meghan een “enorme terugslag” te wachten na hun “gemene aanvallen" op de koninklijke familie. Dat beweert althans Nile Gardiner, “een in Washington gevestigde royalty- en buitenlandexpert”, bij Daily Express. De Netflix-reeks zal volgens hem niet enkel in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten tot “woedend verzet” leiden.

“Er is veel steun voor de koninklijke familie in Amerika en de Britse monarchie is nog steeds erg populair. Zeker de Queen was een zeer geliefd figuur hier”, klinkt het. Volgens Gardiner houden Amerikanen niet van “venijnige aanvallen” op het Britse koningshuis en zal het paar ook daar geïsoleerd raken. “Het Amerikaanse volk zal zich tegen Meghan en Harry keren”, concludeert hij.

Waar gaat dit weer over? Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle namen vorig jaar definitief afscheid van het Britse koningshuis. In een explosief interview met Amerikaans tv-icoon Oprah Winfrey deed het koppel uit de doeken hoe Markle er mentaal aan onderdoor ging maar geen hulp mocht zoeken. Prins Harry sprak zich in het verleden al uit over zijn eigen gemoedstoestand na de dood van zijn moeder. Lees ook. ‘Dit is Harry’s ultieme afrekening met de tabloidpers’: buitenlandjournalist Maarten Rabaey over ‘Harry & Meghan’

The Telegraph: ‘Waarheid en vrede? Harry en Meghan hebben de oorlog verklaard aan het koningshuis’

“Het eerste wat je moet begrijpen van deze documentaire is dat Harry en Meghan niet verbitterd zijn”, schrijft columnist en journalist Camilla Tominey spottend bij The Telegraph. “Oh nee. Helemaal niet. Ze zijn gewoon op een liefdevolle zoektocht om van ‘vrede’ en ‘waarheid’ hun woorden van het jaar te maken.”

“Maar, zoals onmiddellijk duidelijk wordt in de nieuwe afleveringen van hun controversiële docuserie - het is niet genoeg dat de liefde ‘wint’. De royals moeten ook verliezen om het koppel te laten winnen.”

Wat volgt, valt volgens Tominey enkel te beschrijven als een “oorlogsverklaring”. “Tijdens de nieuwe afleveringen krijgen we alweer drie uur televisie waarin de monarchie, iedereen die er deel van uitmaakt, en de pers waarmee het paleis volgens Harry jarenlang heeft samengespannen, effectief de oorlog wordt verklaard.”

Dat Harry de mediatactieken “een vuil spel” noemt, vindt ze ook verwonderlijk. “Blijkbaar weet hij niet dat hij een van de deelnemers werd zodra hij 90 miljoen dollar aannam van de spelshowhost die Netflix is.”

The Guardian: ‘De docu kon wel een neutraler standpunt gebruiken’

Bij The Guardian ziet journalist Martin Belam in de docureeks een zeer duidelijke ondertoon dat Harry vooral handelt vanuit de ervaringen die zijn moeder had met de media. Prinses Diana overleed in 1997 in Parijs bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi. “Hij (prins Harry, red.) heeft in wezen geprobeerd zijn hele leven te veranderen om te voorkomen dat zijn kinderen hetzelfde zouden meemaken”, schrijft Belam.

De journalist erkent dat het “zeer goed mogelijk” is dat er veel negatieve berichtgeving was over het echtpaar, en dat racisme wel degelijk een factor was in de manier waarop Meghan door de Britse pers werd behandeld. In dezelfde adem zegt hij dat Harry en Meghan regelmatig egocentrisch en wereldvreemd overkwamen in de reeks. “De documentaire had er alleszins baat bij gehad als iemand context had kunnen verschaffen vanuit een neutraler gezichtspunt dan ‘dit is ons verhaal en onze manier’.”