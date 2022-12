‘Harry en Meghan denken dat hun populariteit als een bedreiging werd gezien in het koningshuis’: over de nieuwe Netflix-docu

Netflix pakt uit met de eerste drie afleveringen van Harry & Meghan, de documentaire over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. De trailer veroorzaakt nu al commotie, onder meer door nieuwe insinuaties over misstanden binnen het koningshuis en het gebruik van een foute foto. Journalist en Groot-Brittannië-kenner Lia van Bekhoven.

In de trailer worden scherpe insinuaties gemaakt, de muziek en de beelden scheppen een dramatische sfeer. Waarom zoekt het echtpaar zo expliciet de confrontatie met het koningshuis op?

“Zo zien zij dat zelf niet. Harry en Meghan zien wat ze doen als een rechtzetting van wat verkeerd is. Ze willen hun eigen verhaal vertellen, zeggen ze. Dus ze zullen hoe dan ook ontkennen dat ze op oorlogspad zijn. Hun waarheid is dat ze het slachtoffer zijn van lekken en het planten van verhalen in de pers door Buckingham Palace.”

Mogen we spectaculaire onthullingen verwachten van de documentaire?

“Ik vermoed dat de makers aan de hand van allerlei bewijs zullen proberen aantonen hoe vooringenomen en racistisch de pers én Buckingham Palace zijn ten aanzien van Meghan Markle. Daar is op zich wel genoeg materiaal voor te vinden. Zo zijn er tientallen voorbeelden uit de tabloids, waarin Meghan wordt afgezet tegen Kate Middleton. Die komen voornamelijk uit de Daily Mail, maar ook uit The Sun en de Daily Express. Daaruit kan je afleiden dat ze toch een andere behandeling krijgen. Toen Kate zwanger was, werd ze gefotografeerd met haar hand op haar buik en schreef men in de pers wat voor een liefdevolle en moederlijke vrouw ze was. Maar toen Meghan zwanger was, werd er daarentegen geschreven dat ze ieder moederlijk instinct miste.

“Harry en Meghan denken dat hun populariteit als een bedreiging werd gezien in het koningshuis. Dat er een hiërarchie is in Buckingham Palace, is een feit. De belangrijkste royals verwachten dat de rest niet het grootste deel van de aandacht begint op te eisen. Allicht vonden Harry en Meghan het moeilijk om hun enorme populariteit te rijmen met de tweede plaats die ze in die pikorde moesten innemen.”

Een van de beelden in de trailer zorgt alvast voor ophef. Dat toont een grote groep fotografen met hun camera in de aanslag. Het beeld is evenwel geen foto van paparazzi die Harry en Meghan najagen, maar is gemaakt op de première van de jongste Harry Potter-film in Londen. Moeten er vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van de documentaire?

“Dat hangt af van de context. Harry en Meghan hebben effectief te maken gekregen met legers paparazzi die een foto van hen wilden. De foto in kwestie is misschien uit verband getrokken, maar het gaat erom wat ze ermee wilden zeggen. Het beeld wordt gebruikt ter illustratie van een persschare die je overal tegenkomt als je Harry en Meghan heet. Ik vind er niets geks aan.”

Veroorzaakt de trailer zenuwachtigheid in Buckingham Palace?

“Zeker weten, maar ze doen alsof het hen weinig kan schelen. In de kringen van prins William worden Harry en Meghan bespot, ze worden weggezet als de Britse Kardashians. Toch is er schade voor de koninklijke familie. Zeker de aantijgingen van racisme hebben een grote impact. Zo zijn er bijvoorbeeld landen binnen het Gemenebest, voornamelijk landen in de Caraïben, die een lossere band willen met het Verenigd Koninkrijk, die de Britse vorst bijvoorbeeld niet meer als staatshoofd willen erkennen.”

Hoe kijken de Britten naar de situatie?

“Harry en Meghan hebben een zeer negatieve pers. Ze worden gezien als verraders omdat ze zich terugtrokken uit de koninklijke familie en in vrijwillig ballingschap gingen om in een Californië een soort apart concurrerend hof te gaan vormen. Wie jonger dan veertig jaar is, of zwart, of Amerikaan, staat daar echter vaak anders tegenover en heeft meer sympathie voor Harry en Meghan.”