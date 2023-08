Harrison Ford en Eva Hartog

Deelt voortaan zijn naam met slangensoort

Harrison Ford, Amerikaans acteur

Een slangensoort die onlangs werd ­ontdekt in Peru, is ­vernoemd naar ­Harrison Ford (81). Dat maakt de Duitse vereniging voor herpetologie en terrarium­kunde bekend. Wetenschappers doopten het dier Tachymenoides harrisonfordi en eren zo de jarenlange inzet van de acteur voor het klimaat. Hij werd bekend met zijn rol als ­Indiana Jones, een personage dat een hekel heeft aan slangen. De acteur zelf is net fan. “De slang heeft ogen waarin je kunt verdrinken en brengt zijn dag door naast een poel vol vies water. We zouden vrienden zijn geweest in de jaren zestig.”

Kreeg zes dagen om Rusland te verlaten

Eva Hartog, Nederlands correspondente

Nederlands journaliste Eva Hartog (35) heeft Rusland afgelopen zondag moeten verlaten. De correspondente voor onder meer De Groene Amsterdammer had te horen gekregen dat haar visum niet zou worden verlengd. Ze kreeg zes dagen om het land te verlaten, schrijft ze in het weekblad. “Het besluit was ­genomen door de ‘bevoegde instanties’, een term die vaak wordt gebruikt voor de ­veiligheidsdiensten.” Hartog was net voordien afgereisd naar een strafkolonie buiten Moskou om een rechtszaak tegen Russisch oppositiepoliticus Aleksej Navalny te volgen.