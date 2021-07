Hardwerkende selfmade man en eigenzinnige sportmecenas: wie is Vic Swerts?

In zijn tuin staat een paardenmolen met orgel en ornamenten uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Een vriend die op het punt stond te verhuizen kon er niks meer mee en vroeg 40.000 euro. Hij betaalde met de glimlach.

“Waarom zou ik die molen niet kopen?”, zei Vic Swerts (80) op 13 juli 2019 in Gazet van Antwerpen. “Mijn vijf kleinkinderen hebben er zich mee geamuseerd, en de hele ING-top en ministers hebben erop gezeten. Het heeft me zelfs 140.000 euro gekost, omdat er elektriciteit moest worden aangelegd om de molen te laten draaien en omdat ik beton heb moeten laten leggen. Ik heb zelf niet op die molen gezeten. Hij staat er voor het plezier van anderen. Wat mij écht gelukkig maakt, is dat ik anderen kan helpen.”

Op de dag waarop dat interview verscheen, won Thomas De Gendt voor zijn wielerploeg Lotto-Soudal in de Ronde van Frankrijk de etappe van Mâcon naar Saint-Etienne na een vlucht van 200 kilometer. De stichter-eigenaar van Soudal liet in deze krant een week later achteloos optekenen dat hij de rit zelf niet had gevolgd. Er was hem pas later verteld over de zege en het deed hem zo te horen ook niet zo ontzettend veel: “Ik laat het sportieve over aan mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. De wielerploeg draait om return on investment: dat is sponsoren. Het wielrennen kost behoorlijk wat centen en wij worden er over de hele wereld bekend mee.”

Maar niet genoeg, zo is de slotsom, zes jaar nadat de naam Soudal voor het eerst op de broeken en later ook shirts van de wielerploeg verscheen. Helemaal rond lijkt de deal nog niet te zijn, maar alles wijst erop dat Soudal Lotto inruilt voor die andere grote Belgische wielerploeg en naast het Amerikaanse Quick-Step de voornaamste geldschieter wordt van een nieuw sterrenteam van Patrick Lefevere. Het moet België meer dan een halve eeuw na Eddy Merckx met Remco Evenepoel een nieuwe winnaar van de Ronde van Frankrijk opleveren.

Boerenverstand

Soudal is de afkorting van ‘soudeert alles’, de slagzin in het lasateliertje op de Ossenmarkt in Antwerpen dat de toen 26-jarige Vic Swerts als Kempense melkboerenzoon overnam. Hij laste gebroken potten en pannen weer aan elkaar, en gaandeweg ook carrosserieonderdelen. Hiervoor gebruikte hij polyesterplamuur. Als een soort chemische meester-tovenaar ontwikkelde hij nieuwe mengformules en toepassingen met het door Bayer ontwikkelde silicone. De unieke formule die de commerciële doorbraak zou inluiden van silicone in de bouw, ter vervanging van stopverf, werd ooit neergekrabbeld op een vodje papier. Het vodje werd in 1993 gered uit een bedrijfsbrand en hangt vandaag nog steeds ingekaderd in het hoofdkantoor van Soudal in Turnhout.

Vlaanderen is verslingerd aan figuren als Donald Muylle, Willy Naessens, Marc Coucke en ook hem. In 2014 draaide een aflevering van Het blijft in de familie rond de succesondernemer die ook na zijn baronstitel altijd bleef herhalen: ‘Ge moogt Vic zeggen.’ In zijn boek Osan deure doen schreef Karel Cambien: “Mocht ik het niet weten, dan zou ik denken dat Vic Swerts een West-Vlaming was. Hij past perfect in het plaatje.”

Hardwerkende selfmade man met gezond boerenverstand. Met eigen regels, eigen gekkigheden, eigen gewoonten. Swerts zweert bij patriarchale opvoedingsmodellen uit de jaren 50. Zijn kaderleden horen op elke vergadering een pak met stropdas te dragen.

Swerts is ook sponsor van voetbalclub KVC Westerlo, met als helder doel om van de ploeg tegen 2024 een van de beste 16 en financieel meest stabiele van het land te maken. Beeld Gijs Kast

“Selfmade men hebben weleens de neiging te denken dat alles wat goed gaat alleen maar te danken kan zijn aan hun briljante ingevingen”, zegt een zakenpartner. “Als je iets aandachtiger kijkt naar de beginjaren van Soudal, dan zie je dat de erg conservatieve bouwsector lange tijd z’n neus ophaalde voor silicone, en bleef zweren bij stopverf. Bij zo’n succesverhaal hoort ook wel een beetje geluk.”

Soudal groeide in 55 jaar tijd uit tot de grootste Europese producent van siliconen, PU-schuim en lijmen, met meer dan 3.500 werknemers en 22 vestigingen gespreid over 5 continenten. De komende 2 jaar investeert Soudal 110 miljoen in 12 vestigingen. Het vermogen van Swerts wordt op 360 miljoen euro geschat. Naast een paardenmolen heeft Swerts op zijn privédomein nabij de priorij van Corsendonck ook werken staan van Permeke, Spilliaert, Magritte, Panamarenko en Jan Fabre, al lijkt de waarde van de werken hem net zo veel te zeggen als de zege van Thomas De Gendt, toen.

Klare wijn

Vic Swerts heeft drie kinderen, maar is niet bezig met zijn opvolging. Hij vertrouwt al 37 jaar blind op zijn rechterhand, Dirk Coorevits. Hij en de kinderen moeten het dan maar uitzoeken, maar het liefst doet hij nog tien jaar voort, want wat hij nog doet binnen zijn bedrijf is puur plezier. Een hobby. “Als ik Soudal zou verkopen, zou ik alleen maar ongelukkig worden omdat ik niet zou weten wat te doen, en mijn kinderen dan met een berg geld zitten”, zegt hij in 2019 in Trends. “Dan worden dat Marc Couckes. Ik zeg niet dat die jongen ongelukkig is, maar ik ken wel mensen die veel spijt hebben dat ze hun zaak hebben verkocht voor vele miljoenen.”

Met de jaren lijkt sponsoring voor Swerts steeds minder een kwestie van zichtbaarheid. Hij is ook sponsor van voetbalclub KVC Westerlo, met als helder doel om van de ploeg tegen 2024 een van de beste 16 en financieel meest stabiele van het land te maken. In februari 2020 kocht hij samen met Frank Donck van 3D Investors een belang van 25 procent in Studio 100. In april van dit jaar raakte bekend dat Swerts samen met Bob Verbeeck (Golazo) vanaf 2022 een European Tour-golftoernooi zal organiseren in Schilde, met Soudal als hoofdsponsor.

Bij de Nationale Loterij zegt CEO Jannie Haek blij te zijn dat Soudal nu al klare wijn schenkt: “Zij blijven onze cosponsor tot eind 2022 en ik neem die mensen niks kwalijk. Wij hebben fantastische jaren gekend. De vocatie van Lotto-Soudal was ook iets anders, iets maatschappelijker dan een team bouwen rond Remco Evenepoel en de Ronde van Frankrijk winnen. Wij zetten in op ons U23-team, op ons vrouwenteam. Wij brengen jongens als Brent Van Moer en Florian Vermeersch.

Heerst hierdoor een crisissfeer rond het Lotto-team? Neen. Moeten wij nadenken? Ja. We hebben anderhalf jaar tijd om een of meerdere nieuwe cosponsors te zoeken. Dat zou moeten lekken. Het ging de mensen van Soudal inderdaad allereerst om de merknaam. Zij meten en weten perfect hoeveel seconden mediawaarde zij boeken in elk land waar de ploeg koerst. Misschien verwachten zij nu dat er nog méér in zit.”