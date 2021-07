Harde supporterskernen van voetbalclubs werken samen voor noodhulp

Een van de initiatiefnemers is Antwerpfan Dieter Moyaert van Collectief 86. “Maak jullie kasten leeg, ga spullen kopen in de winkel. Laat zien dat de harde kern ook een hart heeft voor de goede zaak”, klinkt het op Facebook. “Breng wat jullie hebben langs en help de mensen in nood.”

Moyaert: “De inzameling is volop bezig. Al wie bruikbare kledingstukken heeft en die kan missen, kan die tot zaterdagavond 17 uur komen afgeven in de fanshop van Antwerp. Ook mag je droge voeding, douchegel, pampers of zelfs deo binnenbrengen. Wij zorgen ervoor dat het terechtkomt bij diegenen die het nodig hebben. Vrijdagavond al vertrekken we met drie bestelwagens richting Verviers en elders in Wallonië. We werken daar samen met de jongens van Standard Luik. Zondag leveren we een tweede vracht met noodhulp.”

Volgens Moyaert zijn harde kernen van andere clubs ook al aan de slag gegaan. “We hebben contact met onder anderen de jongens van RFC Luik. Die zamelen in hun stadion Rocourt bouwmateriaal in zoals kruiwagens, schoppen en zakken cement naast schoonmaakgerief. Vanavond speelt Anderlecht een oefenwedstrijd tegen Ajax waarbij zal opgeroepen worden om geld in te zamelen voor de slachtoffers.”