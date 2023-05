Hans Vandeweghe: ‘Van den Bulck was een interessant profiel, maar al snel vond de directie dat hij zich te veel bemoeide’

Nadat het directiecomité van de voetbalbond onvrede had geuit over de samenwerking met bondsvoorzitter Paul Van den Bulck zou er de komende dagen een evaluatie volgen. Nu trekt Van den Bulck zelf zijn conclusies. Viel dit niet meer te redden?

Hans Vandeweghe: “Blijkbaar niet. Van den Bulck geeft als uitleg dat hij zijn werk als controleorgaan niet naar behoren kon uitvoeren, omdat het directiecomité naar zijn mening niet voldoende rapporteerde over haar activiteiten.

“Dat dit verhaal vroeg of laat zou eindigen, kon je wel al langer zien aankomen. Van den Bulck werd vorig jaar voorzitter, onder meer op voorspraak van voormalig CEO Peter Bossaert. Van den Bulck was dan ook een interessant profiel: een tweetalige jurist met migratieachtergrond, die van buiten de voetbalwereld kwam.

“Maar al snel vond het directiecomité dat Van den Bulck zijn rol te buiten ging en zich te veel bemoeide met de dagelijkse werking van de voetbalbond. In de gelekte brief wordt ook gesproken van pestgedrag en intimidatie. En dan waren er nog wel wat dingen die hem niet hebben geholpen. Zo zinde het het bestuur niet dat Van den Bulck alleen afsprak met ­FIFA-voorzitter Gianni Infantino zonder anderen van de bond mee te vragen. Ook zou hij een BMW van de voetbalbond lange tijd hebben gebruikt, terwijl dat normaal niet de bedoeling is.”

Speelt het gedwongen ontslag van Peter Bossaert nog een rol in deze kwestie?

“Zeker. Dat ontslag kwam voort uit de machtsstrijd tussen Bossaert en Van Den Bulck. Die laatste liet zich daarbij opjagen door vertegenwoordigers van profclubs. Die kijken al langer met jaloezie naar de uitgaven van de voetbalbond, waarvan ze vinden dat die te machtig is geworden. Met name Sven Jaecques, CEO van Antwerp, heeft een grote rol gespeeld in het naar buiten werken van Bossaert.

“De redenen voor dat ontslag van Bossaert zijn in mijn ogen vaak fout voorgesteld. Er werd veel gesproken over die bonus van 100.000 euro die hij zichzelf zou hebben toegeëigend, maar dat was volgens het contract dat met de bond was afgesproken. Ik ben dan ook vrij zeker dat Bossaert daarin gelijk zal halen bij de arbeidsrechtbank.

“Zijn ontslag is heel slecht gevallen bij het directiecomité van de bond, dat achter hem stond. Dat heeft de kloof tussen de directie en Van Den Bulck alleen maar vergroot.”

Veel van deze gebeurtenissen lijken dus terug te brengen tot een kloof tussen de directie en de raad van bestuur.

“Ja, dit is een typisch voorbeeld van een conflict bij Europese sportbonden, van provinciale voetbalbonden tot en met het Internationaal Olympisch Comité. Het komt altijd neer op onenigheid tussen de verkozenen van de raad van bestuur en de directie. Op papier moet zo’n raad van bestuur enkel controle uitoefenen en één keer of hoogstens een paar keer per jaar meedenken over de grote lijnen. Maar in de praktijk wil zo’n raad van bestuur altijd waken over de dagelijkse werking, en dat leidt tot conflicten met het directiecomité.”

Zal bondscoach Domenico Tedesco zich stilaan afvragen in wat voor een wespennest hij is terechtgekomen?

“Misschien wel, maar op de nationale ploeg heeft dit voor alle duidelijkheid geen al te grote impact. Het is niet alsof een bondsvoorzitter zich bemoeit met de ploegopstelling. Voor alles omtrent de sponsoring en marketing van de Belgische voetbalploegen moet er natuurlijk wel een oplossing komen. Ik denk dat we snel een nieuwe CEO gaan krijgen. Het is nu ook niet zo dat het een en al chaos is bij de voetbalbond, die de voorbije jaren goed werk heeft geleverd. Het is een kwestie van zo snel mogelijk de trein weer op de rails te krijgen.”