Hans Vandeweghe: ‘Tedesco als nieuwe bondscoach is een verrassende naam, maar het lijkt me wel een goede zet’

Het is intussen zo goed als zeker dat de jonge Duitser Domenico Tedesco de nieuwe bondscoach voetbal wordt. Wie is de oud-trainer van RB Leipzig, Spartak Moskou en Schalke 04? We vragen het collega Hans Vandeweghe.

Behoudens verrassingen wordt Domenico Tedesco dus de nieuwe trainer van de Rode Duivels. Wie is de man?

Vandeweghe: “Het is een jonge trainer met weinig ervaring. Ook spreekt hij blijkbaar veel talen en heeft hij een ingenieursdiploma. Dat zijn toch allemaal zaken die nieuw zijn.

“Tedesco heeft veel met jeugd gewerkt in Duitsland. En als we iets weten van de jeugdopleidingen in Duitsland dan is het dat die enorm gegroeid zijn deze eeuw. Dat is begonnen onder Berti Vogts (bondscoach in de jaren 90 in Duitsland, PG): die is meer nadruk gaan leggen op de jeugd. Duitsland is vanaf dan de fysieke kwaliteiten die ze altijd al hadden gaan koppelen aan meer techniek. Intussen weten we eigenlijk dat Duitsland het land met de beste voetbalopleidingen is.

“Dat zie je ook: Duitse ploegen zijn goed voetballende ploegen geworden. Daarnaast hebben ze ook de zogenaamde gegenpressing uitgevonden: het snel veroveren van de bal op de helft van de tegenstander. Dat principe hebben ploegen van over de hele wereld overgenomen ondertussen.

“Als hij dat allemaal heeft doorlopen, dan zal hij wellicht een serieuze basis hebben om jonge spelers in de ploeg te krijgen. Wellicht is ook dat de bedoeling van de voetbalbond geweest.”

Is dat vooral wat we van hem moeten verwachten, het verjongen van de ploeg?

“Ja, maar ook ervoor zorgen dat de Rode Duivels op een andere en meer dynamische manier gaan voetballen. Het is niet dat de vorige bondscoach, Roberto Martinez, dat niet gedaan heeft. Maar de laatste jaren was het toch wat minder. Dat is typisch voor een ploeg die een beetje voorsprong heeft genomen: die wentelt zich in wat ze kunnen.”

Hij wordt ook een van de laptoptrainers genoemd. Wat is dat juist, een laptoptrainer?

“Het is een geuzennaam. Vaak zijn dat trainers die nooit zelf op het hoogste niveau hebben gevoetbald. Wel kwamen ze bij wijze van spreken met een laptop naar trainerscursussen en noteerden ze daar alles. Dat zie je een oud-voetballer niet meteen doen.

“Dat lijkt mij net positief. Dat is iemand die afgaat op data en na een match geen onzin verkoopt als: ‘Het miste ons aan intensiteit.’ Neen, die kijkt naar hoeveel duels zijn spelers gewonnen of verloren hebben, welke spelers snelle acties hebben kunnen doen op welke posities en stelt daar zijn tactiek op af.

“Kortom, laptoptrainers zijn gewoon moderne en jonge trainers. Daar is niets mis mee.”

Waarom zou de bond voor hem kiezen?

“Omdat hij toch een trendbreuk betekent. Al blijft zijn aanstelling een klein gokje. Zijn parcours toont niet dat hij een absolute topper is waarvan we zeker weten dat de successen zullen volgen. Hij heeft Schalke 04 naar een tweede plek geleid en ook de Duitse beker gewonnen maar nadien werd hij telkens ontslagen in zijn tweede jaar. Al zou ook de aanstelling van bekendere trainers als Louis van Gaal of Dick Advocaat een gok gebleven zijn hoor.

“Dat hij niet de grootste naam is? Dat was Martinez uiteindelijk ook niet. Wat me wel opvalt, is dat traject bij de jeugd. Wellicht betekent dat ook dat de bond de jeugdopleidingen binnen België wil uitbouwen. Dat is toch belangrijk. Een klein land als België moet ervoor zorgen dat de talenten die we hebben goed doorstromen. Dat doen we ook al hoor. We hebben bijvoorbeeld het zogenaamde futures-programma: dat is gericht op die jongens die op het einde van het jaar geboren zijn en minder vaak geselecteerd worden voor nationale ploegen. Die proberen we nu te behouden. Dat is ook logisch: we hebben niet het grootste potentieel om uit te selecteren.

“Daarom denk ik dat ze hem zullen gebruiken om jeugdtrainers te inspireren om modern voetbal te spelen. Dat Tedesco de lijnen uitzet voor hoe wij moeten voetballen.”

Wat mogen we nog verwachten van de Rode Duivels onder Tedesco?

“De heropbouw. De Rode Duivels moeten zich opnieuw uitvinden. Dat is altijd het beste met een nieuwe trainer. In die zin lijkt de aanstelling van Tedesco mij een goede zet. Het is een verrassende naam, dat wel. Hij is niet de serial winner zoals de voetbalbond eiste.”