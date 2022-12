Hans Vandeweghe over het ontslag: ‘Club Brugge had Carl Hoefkens in de eerste plaats nooit moeten aannemen’

Carl Hoefkens is niet langer de trainer van Club Brugge. Na slechte resultaten in de Belgische competitie schuift de ploeg hem aan de kant. Helemaal terecht is dat ontslag niet, volgens sportjournalist Hans Vandeweghe. ‘Als je zo’n onervaren trainer aanstelt, moet je niet schrikken als het fout gaat.’

Over het vertrek van Hoefkens werd al enkele dagen gespeculeerd, zeker na de match tegen OH Leuven. Is zijn ontslag ook terecht?

“Volgens mij is zijn ontslag onterecht. Want wat is hier gebeurd? Ze stellen op het hoogst niveau een trainer aan zonder ervaring. Zo iemand zou tijd moeten krijgen om in die rol te groeien. Als je zo’n jonge trainer aanstelt, moet je niet schrikken als het fout gaat.

“Daarbij hoort wel een kanttekening. Je kent natuurlijk nooit de interne keuken van een club en je weet nooit wat er in de kleedkamer echt over hem gezegd wordt.

“Ik zou het in elk geval anders aangepakt hebben. In de eerste plaats hadden ze Hoefkens volgens mij ook nooit moeten aannemen. Anderzijds, heeft hij ook wel dingen gepresteerd bij Club.”

Het valt tegen in de Belgische competitie, maar Club kan wel Europees overwinteren. Is dat dan al vergeten?

“Hij is inderdaad de eerste trainer die Club voor de achtste finales van de Champions League weet te plaatsen. Maar men zal zijn rol minimaliseren en zeggen dat het Europees succes vooral aan de spelersgroep te danken is. Uiteindelijk moet het op zo’n moment ook van de spelers komen, de trainer is meer een passant langs de zijlijn die de wedstrijd moet doen kantelen door wissels in te voeren die iedereen in het publiek op dat moment ook al in gedachten had.

“Toch had Hoefkens ook zijn meerwaarde bij die Europese wedstrijden door kalm te blijven tijdens spannende momenten. Je kunt zeggen dat ze tijdens die matchen het geluk aan hun kant hadden, maar dat geluk moet je ook weten af te dwingen.

“Hoefkens zijn carrière is nu gefnuikt, maar hij zal ergens anders nog wel een kans kunnen krijgen, zelfs als trainer. Dat hij die achtste finale tegen Benfica zelfs niet zal kunnen meemaken, moet wel wringen.”

Als Hoefkens de verkeerde keuze was bij Club, wat voor iemand moet die trainer dan wel zijn?

“Club Brugge is een ploeg met bewezen sterren, zoals Hans Vanaken en andere vedetten die zijn teruggehaald uit het buitenland. Je hebt in die ploeg iemand nodig waarnaar die spelers kunnen opkijken, een baas die boven de spelersgroep staat. Dat was in dit geval dus niet.

“Dat was anders ten tijde van Philippe Clement, maar toen had de spelersgroep nog maar de helft van de huidige potentiële waarde. Nu heb je toch iemand met meer ervaring nodig om deze groep aan te kunnen.”

Hoe moet het nu verder met Club? Zijn er al andere trainers in het vizier?

“Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Natuurlijk, ze zullen altijd trainers achter de hand hebben en zullen zeker al maanden een lijstje klaarhebben. De twijfels over Hoefkens zijn er immers al langer.

“Ik denk niet dat ze iemand zullen weghalen uit de Belgische competitie. Dat zal ook niemand willen doen. Als het dan toch een Belgische trainer wordt, zou het iemand moeten zijn die momenteel niet aan de slag is. Michel Preud’homme misschien?

“In het geval van een buitenlandse trainer zullen ze ergens iemand moeten opdiepen, of wordt het iemand uit de staf? Ongetwijfeld hebben ze wel een shortlist, maar het moet toch zijn dat de nood nu heel hoog was.”

Club Brugge moet op zoek naar een vierde coach in een jaar tijd. Wat zegt dat over de ploeg?

“Dit jaar had je eerst Philippe Clement, dan Alfred Schreuder en daarna Carl Hoefkens. Nu moeten ze op zoek naar een vierde coach in 2022. Wat zegt dat? Degradatiegevaar was er al niet voor Club. Wel had de club zowel op financieel als op sportief vlak de competitie moeten domineren, en dat was absoluut niet het geval.

“Daarbij komt dat Club heel veel schrik heeft van het publiek. Club-fans staan normaal als een blok achter hun ploeg, soms zelfs tot in het dwaze. Maar die wedstrijd tegen OH Leuven had Club gemakkelijk met 3-0 moeten winnen. Dat het publiek de trainer daarna uitfloot, is heel uitzonderlijk. Om te zorgen dat dat ongenoegen niet overslaat op de raad van bestuur, hebben ze nu Hoefkens geslachtofferd.

“Hier in België is het trainersverloop sowieso echt gigantisch. Veertien van de achttien Belgische eersteklassetrainers zijn minder dan zes maanden in dienst. We denken hier vooral op de korte termijn. Op het einde van het seizoen willen ploegen financieel gewin uit hun transfers halen. Dure investeringen, zoals Skov Olsen, moeten renderen.

“Dat is de essentie geworden van het Belgisch voetbal: beter worden van de import en export van spelers. Een trainer moet daarin mee, en als die er niet in slaagt om spelers beter in de markt te zetten, dan moet die trainer verdwijnen.”