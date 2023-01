Hans Vandeweghe over de malaise bij Anderlecht: ‘Ze hebben jaren dure spelers gehaald waar ze niets mee konden doen’

Dure spelers worden aan de deur gezet, spelers moeten zelf betalen voor opwarmmaaltijden en de club staat roemloos in de tweede helft van het klassement. De malaise bij Anderlecht lijkt compleet. ‘Ze hadden al veel eerder de club volledig moeten saneren.’

Supporters bij Anderlecht hebben weinig om zich vrolijk over te maken de laatste tijd. Wat scheelt er precies en hoe is het zover kunnen komen?

“Dit is een geschiedenis van jaren. Onder het vorige bewind, nog voor Marc Coucke, werd altijd gerekend op inkomsten uit transfers en Europees voetbal. Er is toen meer uitgegeven dan wat er binnenkomt en dat is pas tot uiting gekomen bij Coucke. Daar heeft hij toen misschien niet goed aan gedaan. Hij wilde per se Anderlecht, maar heeft misschien niet goed gekeken naar de rekeningen.

“Wat mij wel verbaast, is dat de salarismassa van de club na vijf jaar nog steeds boven de 57 miljoen euro zit. Dat zullen niet alleen spelers zijn, daar horen ook bedienden bij. Nu beginnen ze daarin te snijden en moeten de grootverdieners de club verlaten. Ook Jean Kindermans moet nu weg, die de jeugdopleiding leidde.

Kindermans stond aan het hoofd van de jeugdopleiding en zorgde zo voor de instroom van bijvoorbeeld Romelu Lukaku, Dennis Praet en Youri Tielemans. Riskeren ze met zijn ontslag niet de toekomst van de club in gevaar te brengen?

“Volgens supporters was Kindermans de grote man die de grote talenten aanleverde, maar dat was niet helemaal waar. Anderlecht heeft altijd al een goede jeugdinstroom gehad. Onder meer dankzij de goede centrale ligging van de club wisten talentvolle jeugdspelers de weg wel te vinden.

“Zijn ontslag is voor supporters meer symbolisch. De jeugd gaat onder iemand anders niet weglopen of slechter opgeleid worden.

“Natuurlijk, ook Kindermans zal een zwaar contract gehad hebben en misschien zijn er intern ook wel bepaalde dingen gezegd. In dat geval staat voorzitter Wouter Vandenhaute erom bekend niet vies te zijn van een bloedbadje. In dat opzicht is hij behoorlijk rücksichtslos: als Vandenhaute vindt dat je moet gaan, dan zal dat ook gebeuren.”

Supporters eisen nu ook het ontslag van Vandenhaute. Zou dat beterschap brengen?

“Nee, dat zal niets veranderen. Want deze malaise is niet de schuld van Vandenhaute of van Coucke maar vindt zijn oorsprong in het vorige bewind. Het enige wat je hen zou kunnen verwijten is dat ze een krakkemikkig pand hebben willen opkalefateren door wat isolatie te steken. Maar zo werkt dat niet, ze hadden dat huis volledig moeten strippen en vervolgens opnieuw opbouwen. Daar zijn ze te laat aan begonnen.

“Ze hebben spelers moeten binnenhalen om een bepaald niveau te halen, maar vervolgens missen ze de play-offs en de bekerwinst, waardoor ze ook de inkomsten missen die daarbij horen. Er kan nu ook geen geld meer worden bijgepompt, want de maximale kapitaalinjecties zijn al gebeurd. Dus moeten de dure spelers weg, wat vaak problemen geeft met contracten.”

Wat zegt dat over transferbeleid van de club?

“Dat beleid is niet zo slim. Adrien Trebel bijvoorbeeld zou destijds eigenlijk naar AA Gent gaan, maar is daar uiteindelijk dan toch nog weggesnoept door Anderlecht met een groter salaris.

“Dat transferbeleid van toen was niet afgestemd op de komst van Vincent Kompany als trainer, die daardoor zat opgescheept met spelers waarmee hij niets kon doen. Lior Refaelov is zo bijvoorbeeld ook voor heel veel geld weggehaald bij Antwerp.

“Dat bedoel ik met die dure renovatie, die ze in het begin hebben proberen uitvoeren. Nu moeten ze de boel volledig saneren, er is geen andere oplossing. Dat hadden ze eerder moeten doen, maar daar was toen geen draagvlak voor, zeker niet bij de supporters.”

Hoe staat het met de steun van die supporters? Dreigen ze hen niet kwijt te spelen door al deze problemen?

“Dat zullen we volgend jaar moeten zien. Als supporters dan geen nieuw abonnement meer kopen of niet meer betalen om te komen kijken, dan zullen ze pas problemen hebben.

“Een ‘bestorming’ van de supporters is tegenwoordig in de mode en clubs moeten daar rekening mee houden. Maar gelukkig voor de club vergeten supporters ook snel en denken ze vaak niet verder terug dan de laatste wedstrijd. Dus als Anderlecht wint, kan het tij bij supporters snel keren.”

Is het mogelijk om deze situatie nog te keren?

“Op korte termijn zeker niet. Anderlecht heeft goede jeugdspelers, maar die gaan de eerste jaren nog niet direct het verschil kunnen maken.

“Er wordt ook gezegd dat er in de jeugdopleiding te veel is ingezet op techniek. Daar twijfel ik persoonlijk aan, maar het kan wel zijn dat die analyse binnenskamers gemaakt is. In het moderne voetbal is intensiteit nodig. Spelers moeten voortdurend blijven lopen en je zag wel dat dat niet het geval was op het veld bij Anderlecht.”

Zijn de tijden van Anderlecht als topclub nu voorgoed voorbij?

“Anderlecht heeft een harde achterban en die zal altijd blijven bestaan. Het is een instituut en in andere landen verdwijnen die soms ook enkele jaren, maar zien we die telkens wel terugkomen.

“Het blijft in eerste instantie een bedrijf waar het financiële ook tegenover de sportieve inspanningen moet afgemeten worden. Kijk bijvoorbeeld naar Genk, dat met 26 punten meer aan de leiding staat in het klassement. Het kan dus ook met veel minder geld.

“Er zal wel een moment komen waarop de ploeg weer de juiste combinatie van spelers en trainer heeft. Maar het blijft een lastig verhaal. Hét Anderlecht van weleer, dat telkens in de top drie stond en om de twee jaar de competitie won, dat is er niet meer.”