Handelsakkoord Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland: de Britten mogen alles hebben, maar de haka niet

De haka is de uit de Maori-cultuur stammende oorlogsdans die de All Blacks, de leden van het fameuze Nieuw-Zeelandse rugbyteam, voor elke internationale wedstrijd opvoeren. Het is een indrukwekkend spektakel dat bij menig tegenstander angst inboezemt. De rituele dans geniet internationale faam en wordt steeds vaker nagedaan, met wisselend succes. Sommige Maori beschouwen deze overname als een vorm van culturele toe-eigening.

Bij de handelsgesprekken met de Britten is de haka dan ook ter sprake gekomen. In het principeakkoord erkent het Verenigd Koninkrijk dat de dans toebehoort aan de Ngāti Toa Rangatira, een Maori-stam. Het valt niet te voorkomen dat de haka spontaan wordt opgevoerd tijdens feesten of voor jeugdwedstrijden in het Engelse rugby, maar commerciële uitbuiting zal worden tegengegaan. De stem van de Maori klinkt steeds luider in Nieuw-Zeeland, zeker nu er twee afgevaardigden van deze inheemse bevolkingsgroep in het parlement zitten.

Lange vriendschap

De Britse premier Boris Johnson en zijn Nieuw-Zeelandse collega Jacinda Ardern hadden het principeakkoord via een videoconferentie bekend gemaakt. “Dit is een geweldige handelsovereenkomst voor het Verenigd Koninkrijk, die onze lange vriendschap met Nieuw-Zeeland en de banden met de Indo-Pacific versterkt”, liet een enthousiaste Johnson weten. De handel tussen beide landen heeft een waarde van omgerekend 2,75 miljard euro per jaar en zal de komende jaren toenemen.

De Britten kunnen nu tariefloos goederen aan Nieuw-Zeeland gaan verkopen, van kleren en bussen tot graafmachines. Voor de Britten betekent het dat Nieuw-Zeelandse producten goedkoper worden. Britse schapenhouders zien de deal met vrees tegemoet, omdat quota op de invoer van lamsvlees gaan verdwijnen. Volgens critici voegt de overeenkomst amper iets toe aan de Britse economie en is het geen afdoende compensatie voor de beschadigde handelsrelatie met de Europese Unie.

Lege handen

De deal moet nog worden getekend. Dat is geen formaliteit. In juni waren Australië en het Verenigd Koninkrijk al een vrijhandelsakkoord overeengekomen. De Australische staatssecretaris van Handel Dan Tehan was onlangs in Londen voor de losse eindjes, maar keerde met lege handen terug naar Down Under. Tot zijn verbazing bleek de Britse versie van het handelsakkoord duizend bladzijden meer te tellen dan de Australische. Hij vroeg zich af of de Britten meer ruimte tussen de regels hadden gelaten.

Voor de Britten zijn deze overeenkomsten van strategisch belang. Het Verenigd Koninkrijk heeft een aanvraag ingediend om lid te worden van handelsblok CPTPP, waarvan alle andere leden rond de Stille Oceaan zijn gevestigd. Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. Een Brits-Amerikaans handelsakkoord is door president Joe Biden naar de lange termijn geschoven.

Haka-dans voorafgaand aan een rugbywedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Samoa in het voetbalstadion in Wellington. Beeld AFP