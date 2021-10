Handel in aandelen Evergrande stilgelegd op beurs van Hongkong vanwege ‘gigantische deal’: dit is er aan de hand

Wat is er ook alweer aan de hand met Evergrande?

De aandelenkoers van Evergrande is sinds het begin van dit jaar met ongeveer 80 procent gedaald. Het Chinese bedrijf verkeert in geldnood en heeft een schuld van omgerekend meer dan 260 miljard euro.

Waarom wordt de situatie van Evergrande met argusogen gevolgd?

Bij een eventueel faillissement van Evergrande gaat de indirecte werkgelegenheid voor 3,8 miljoen Chinezen in rook op. Slaat de malaise over op andere vastgoedbedrijven en hun investeerders, dan is de economische meltdown die al jaren wordt voorspeld een feit, want een kwart van de Chinese economie drijft op vastgoed. Evergrande wordt niks voor niks het Lehman Brothers van Azië genoemd. Die in 2008 gekapseisde Amerikaanse bank betekende het startsein van de financiële crisis die de hele wereld besmette.

Waarom werd vanmorgen het aandeel geschorst?

Het is de eerste keer in de recente liquiditeitscrisis van het bedrijf dat de handel in zijn aandelen is opgeschort. Aanleiding is aan de ene kant de gemiste betalingsdeadline vorige week, maar ook de geruchten over een op til zijnde overname.

De noodlijdende projectontwikkelaar staat op het punt om iets meer dan de helft van zijn belang in zijn vastgoeddivisie te verkopen aan het eveneens Chinese Hopson Development. Hopson zou een belang van 51 procent willen nemen in de vastgoedtak van Evergrande. De deal zou Evergrande omgerekend 4,3 miljard euro opleveren, het gaat met andere woorden om een gigantische transactie. Dat meldt de Chinese staatskrant Global Times.

Wat is het probleem met die deal?

De mogelijke deal wakkerde de bredere zorgen over een mogelijk domino-effect door de problemen bij Evergrande aan, omdat het concern nog steeds op omvallen staat en bezittingen tegen bodemprijzen worden verkocht. Naast de vastgoedsector van China zou het eventueel omvallen van Evergrande ook de bredere economie kunnen raken.

Peking zou naar verluidt projectontwikkelaars hebben aangespoord om een aantal van de bezittingen van Evergrande over te nemen. De vastgoeddivisie van Evergrande was in de eerste helft van dit jaar nog winstgevend en de verkoop van het onderdeel werd als de makkelijkste manier gezien om geld te genereren om schuldeisers te betalen.