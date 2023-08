Handboek voor Indiase rechters: noem vrouwen geen slet of oude vrijster

Het handboek is uitgegeven door het hooggerechtshof. “We hopen dat juridisch redeneren en schrijven over vrouwen hierdoor vrij wordt van schadelijke opvattingen”, schrijft opperrechter Dhananjaya Y. Chandrachud in het handboek. “Want als rechters zich baseren op schadelijke stereotypen zal dat discriminatie en uitsluiting in stand houden.”

Van een afstand lijkt India veel vrouwvriendelijker dan, bijvoorbeeld, de Arabische wereld. Waar vrouwen in Saudi–Arabië met zware sluiers over straat moeten gaan, dragen Indiase vrouwen (zeker in de Bollywood-films) een saree met een blote buik en een klein topje.

Toch leunt juist India op stokoude, valse aannames over vrouwen. Een man is in het land vol tradities veel waardevoller dan een vrouw. Dat begint al voor de geboorte. Indiërs hebben een sterke voorkeur voor zonen omdat je een dochter eerst jarenlang moet voeden en verzorgen, en de familie daarna voor een forse bruidsschat moet sparen om haar te kunnen uithuwelijken. Vervolgens trekt ze bij de schoonouders in en heb je niets meer aan haar.

Daarnaast is er sprake van een schaamtecultuur. Daardoor wordt hard met vrouwen afgerekend na een ‘misstap’ – en soms wordt flirten al als zodanig beschouwd.

Huwelijk

Dergelijke archaïsche ideeën werken door in de rechtszaal. Zo informeren rechters tijdens verkrachtingszaken regelmatig of de dader bereid is met het slachtoffer te trouwen. Het idee hierachter is dat zij haar eer dan niet heeft verloren, die aan gruzelementen ligt vanwege de gewelddadige seks die buiten het huwelijk heeft plaatsgevonden. “Een bruiloft is geen oplossing voor het geweld van een verkrachting”, schrijft Chandrachud in het handboek.

Hij bekritiseert ook de aanname dat vrouwen nu eenmaal over bepaalde eigenschappen beschikken. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij de rechter ervan uitgaat dat vrouwen bijvoorbeeld heel emotioneel zijn en niet logisch kunnen nadenken, of dat jonge ongetrouwde vrouwen geen belangrijke beslissing over hun eigen leven kunnen nemen.

Zo besloot het hooggerechtshof van Kerala in 2018 dat de ouders van een jonge vrouw het recht hebben om haar huwelijk te laten ontbinden en haar weer thuis te laten wonen. Zij was tegen hun zin met een islamitische jongen getrouwd, werd als ‘zwak en kwetsbaar’ omschreven, en zou misbruikt kunnen worden, aldus de rechtbank.

Lijst met verboden woorden

In het handboek, dat zo’n dertig pagina’s telt, is een lijst opgenomen van te vermijden woorden in de rechtbank en uitspraken zoals ‘verleidster’ of ‘vrouw met een losse moraal’. Ook het woord ‘bastaard’ mag niet meer worden gebruikt voor kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren. Daarnaast stelt het handboek dat rechters er niet vanuit mogen gaan dat sekswerkers, transgenders of ongetrouwde vrouwen die geen maagd meer zijn niet verkracht kunnen worden.

Ranjana Kumari, hoofd van het Centrum voor Sociaal Onderzoek in de hoofdstad Delhi, stelt in de krant The Guardian dat het handboek beter laat dan nooit verschijnt. Zij zegt blij te zijn dat wordt onderstreept hoeveel woorden ertoe kunnen doen, en dat woorden de beoordeling kunnen beïnvloeden. “Taal is een gereedschap waarmee we aannames en gedragen vormgeven. Als een vrouw in de rechtbank wordt omschreven als een slet of een hoer kan dat voor haar grote juridische gevolgen hebben.”