Handboeien en beveiligd door de geheime dienst: dit is stap voor stap hoe Trumps arrestatie zal verlopen

Een routine-arestatie in New York ziet er als volgt uit:

• Er worden vingerafdrukken genomen.

• Trump zal gefotografeerd worden.

• Hij kan zelfs geboeid worden.

• De voormalige president van de Verenigde Staten zal eveneens de standaard ‘Miranda-waarschuwing’ krijgen die u kent uit de films: hij krijgt te horen dat hij het recht heeft om te zwijgen en het recht op een advocaat.

Uitzonderingen vanwege status

Het is echter niet duidelijk of voor Trump de standaardprocedure zal worden gebruikt. De arrestatie van een voormalige president is immers een primeur in de VS, en dus allesbehalve routine. Het zou dus kunnen dat er aanpassingen worden gemaakt bij Trump.

Zo is het gebruikelijk dat verdachten die gearresteerd worden voor een misdrijf geboeid worden. Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt voor Trump vanwege zijn status. De meeste verdachten hebben hun handen achter hun rug geboeid, maar sommige witte-boorden-verdachten die geacht worden minder gevaar op te leveren hebben hun handen voor zich geboeid.

Trump zal vrijwel zeker bij elke stap van het proces - vanaf het moment dat hij in hechtenis wordt genomen tot zijn verschijning voor een rechter - vergezeld worden door gewapende agenten van de Amerikaanse geheime dienst.

Het kan enkele dagen duren vooraleer Trump in het gerechtsgebouw verschijnt. Nu de jury heeft gestemd om hem aan te klagen, moet de aanklacht worden overhandigd. Daarna zouden aanklagers normaal gesproken contact opnemen met zijn advocaten om te onderhandelen over de voorwaarden van zijn overgave.

Trumps advocaten hebben al gezegd dat hij zich zal overgeven en van zijn landgoed in Florida naar New York zal vliegen voor de voorgeleiding.

Nadat hij is voorgeleid, zal hij vrijwel zeker worden vrijgelaten omdat de aanklacht waarschijnlijk alleen niet-gewelddadige misdrijven bevat. Volgens de wet van New York kunnen aanklagers in dergelijke gevallen geen borgtocht vragen.

Mocht Trump weigeren om zich over te geven - wat erg onwaarschijnlijk is - dan zal de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, “niet meewerken aan een uitleveringsverzoek”, zo kondigde die al aan. Nota bene: Trumps belangrijkste rivaal om de Republikeinse presidentskandidaat te worden.

Maar als de aanklagers in New York daadwerkelijk om de uitlevering van Trump vragen en DeSantis zijn Republikeinse rivaal probeert te beschermen, riskeert hij mogelijk zelf gerechtelijke stappen.