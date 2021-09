Hamilton haatte het halo-veiligheidssysteem, nu dankt hij er zijn leven aan

Op beelden van de botsing is te zien hoe het achterwiel van Verstappen over de cockpit van de Mercedes van Hamilton schiet. De halo, een beugel uit titanium die sinds 2018 verplicht is voor alle Formule 1-bolides, kon erger voorkomen.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 september 2021

“Op dagen als vandaag word ik eraan herinnerd hoeveel geluk ik heb”, twitterde de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 enkele uren na de race op Monza. “In een milliseconde kan je in een heel enge situatie komen. Er moet vandaag iemand op me neer hebben gekeken die over me waakt. Mijn nek is wat stijf nu de adrenaline wegtrekt. Ik kreeg een soort tik op mijn hoofd dus ik heb natuurlijk flink hoofdpijn, maar ik ben in orde. De halo heeft voorkomen dat de crash veel erger kon aflopen. Ik ben iedereen die werkt om onze auto’s en het racen veiliger maken heel dankbaar.”

De stewards oordeelden dat vooral Verstappen schuldig was aan de crash. De leider in het WK-klassement, die vijf punten voorsprong heeft op Hamilton, moet daarom bij de volgende Grand Prix in Rusland voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. De Nederlander reageerde stellig over de crash met Hamilton: “Hij kneep mij al bij het remmen. Daarna probeerde ik buitenom te gaan, maar hij bleef mij afknijpen. Ik had niet genoeg ruimte om die bocht te maken. Daardoor gingen we er allebei af.”

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2 — Formula 1 (@F1) 12 september 2021

‘Lelijkste ding in de F1-geschiedenis’

Het is overigens niet de eerste keer dat een F1-piloot aan de dood ontsnapt door de halo. Zo boorde de Fransman Romain Grosjean zich vorig jaar in Bahrein vlak na de start in de vangrail. De beschermende beugel verhinderde toen dat Grosjean werd onthoofd.

Nochtans werd de recent ingevoerde halo fel bekritiseerd. Niet in het minst door Grosjean en Hamilton zelf.

Zo haalde Hamilton in 2016 uit naar de ringvormige constructie, die toen door Ferrari getest werd. “Alsjeblieft niet zeg! Dit is het lelijkste ding in de geschiedenis van de Formule 1!”, schreef de Brit toen op zijn Instagram-account. “Ik vind de zoektocht naar veiligheid erg goed, maar we hebben het wel over de Formule 1. Hoe het nu is, is perfect.”