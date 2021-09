Hallucinante vertoning in onderzoekscommissie naar PFOS

“Ik hoop dat u vannacht goed zal kunnen slapen. Want ik word hier hoe langer hoe ongemakkelijker van.” De emotionele uithaal van Mieke Schauvliege, parlementslid voor Groen, volgde op een hele resem vragen over de toestand in Zwijndrecht. Ze kreeg telkens te horen dat de vertegenwoordigers van 3M daar niet konden op antwoorden. Het bedrijf had namelijk besloten om de verantwoordelijke van de afdeling in Zwijndrecht thuis te laten. Ook Peter Vermeulen, die van 2009 tot 2013 hoofd was van de vestiging in Zwijndrecht en nu directeur is voor Europa, het Midden-Oosten en Azië, wist opvallend vaak van niets.

Schauvliege was niet de enige die het op haar heupen kreeg. Ook andere commissieleden lieten hun frustratie duidelijk merken. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) vond het onbegrijpelijk dat op elke heel terechte vraag over bloedstalen en de gevolgen voor de volksgezondheid geantwoord werd met ‘Ik ben geen specialist’. “Waarom heeft u niemand meegebracht die daar wel van op de hoogte is?”, vroeg Schiltz. “U wist toch dat het hierover zou gaan!” Net als Koen Daniëls (N-VA) was hij erg ontstemd omdat de delegatie ook geen antwoorden kon geven over documenten die het bedrijf zelf had doorgestuurd. Jos D’Haese (PVDA) vroeg hen uit pure frustratie of ze zelf eieren met PFOS-concentraties die 700 keer boven de norm liggen, zouden geven aan hun eigen kinderen.

Truken van de foor

3M leek alle truken van de foor toe te passen om vooral niet te moeten antwoorden. Ze voelden zich naar eigen zeggen niet bevoegd of wisten het antwoord niet. Eerst had het bedrijf nochtans de kans gekregen om haar uitleg te doen. Het bedrijf benadrukte dat 3M alles zal doen wat nodig is en heel transparant wil zijn. Dat laatste bleek helemaal niet uit de latere antwoorden. Het bedrijf bleef ook herhalen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er een verband is tussen PFOS en de problemen met de volksgezondheid, al spreken heel wat studies dat tegen.

Op andere belangrijke vragen kwam geen antwoord. Wanneer wist het bedrijf dat er problemen waren met PFOS? Wie heeft het op welke moment ingelicht? Waarom is er een dading gesloten met Lantis en is de vervuilde grond niet gesaneerd? Heeft het bedrijf genoeg gedaan om de gezondheid te waarborgen van personeel en omwonenden? Hoe komt het dat er stoffen in het lozingswater gevonden zijn die niet op de lijst staan van producten waarmee gewerkt wordt?

De commissieleden hopen 3M nog terug te zien in de commissie, maar dan met de juiste vertegenwoordigers. Mensen die antwoorden kunnen geven op concrete vragen. 3M beloofde dat te regelen.