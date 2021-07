▶ Hallucinante beelden tonen hoe auto’s worden meegesleurd door stroming in Dinant

▶ Bekijk: ernstige overstromingen in provincie Namen

Iets later dan verwacht trekt zaterdagavond een onweer over ons land. Lokaal zijn er hevige onweersbuien boven de provincies Namen en Luxemburg, met felle rukwinden en soms hagel.

In de provincie Namen is er al wateroverlast. Onder andere in Dinant staan straten blank. Vooral in de buurt van het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, zegt schepen Robert Closset. De Charles de Gaulle-brug is niet toegankelijk.

Volgens Closset staat er hier en daar een halve meter water en zijn zeker 25 wagens aan het drijven geslagen op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad. Daarbij zijn sporen op de lijn Athus-Maas beschadigd, zegt hij.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, stelt oud-burgemeester en huidig provincieraadslid Richard Fournaux, die al 57 jaar in Dinant in de buurt van de Maas woont.

Volg alle ontwikkelingen rond het noodweer in onze liveblog