Hakim en Faisal Chatar: ‘In alle video’s van onze jonge jaren staat de muziek keihard’

De oudste is 32, werkt bij de VRT, is dj en assisteert het management van drie cafés op de Oude Beestenmarkt in Gent. De jongste is 30, huis-dj bij StuBru en opende onlangs tweedehandskledingwinkel 17.vintage in Antwerpen. Hakim en Faisal Chatar, broers.

Faisal

“Wij zijn opgegroeid in een gezin met vier kinderen, van wie Hakim en ik de twee oudsten zijn. De rolverdeling in ons gezin was eerder klassiek: papa ging elke dag in de staalfabriek werken, mama was huismoeder. Pas toen wij het huis uitvlogen, kwam er voor haar ruimte vrij om zich echt op haar eigen interesses te storten. Sindsdien is ze vrijwilliger bij het OCMW en geeft ze kooklessen en zo. Ons gezin was een warm nest, en nog steeds komen we als familie regelmatig samen. Vroeger was dat wekelijks, maar doordat Hakim en ik het tegenwoordig zo druk hebben, nu tweewekelijks.

“Hakim is mijn oudste broer, met hem scheel ik één jaar. Het verschil met de twee jongsten is groter: die zijn 15 en 25. Voor ons was dat leeftijdsverschil geen struikelblok, maar ons mama heeft daardoor wel altijd tegelijk met pubers én erg jonge kinderen moeten jongleren. Toen de aandacht verschoof naar de jongere kinderen, brachten Hakim en ik vooral veel tijd buiten door. Dan gingen we kattenkwaad uithalen, of wat rondhangen in de buurt met onze vrienden.

“Onze vader was in een vorig leven ook dj, maar dat hebben wij niet bewust meegemaakt. Enkele jaren geleden heeft hij de draad weer opgepikt, maar dan enkel om in zijn schuur te spelen, optreden hoeft voor hem niet meer. Dat Hakim en ik allebei in de muziekwereld zijn beland, hebben we ongetwijfeld aan hem te danken. Hij heeft een enorme platencollectie, die voor ons uiteraard verboden terrein was. In alle video’s uit onze kindertijd staat de muziek ook loeihard: de ene keer was dat James Brown, dan weer hiphop.

“Toen Hakim en ik later ook samen begonnen te draaien in een club in de buurt, vond papa dat eerst bullshit: die wereld, het nachtleven, daar had hij ons liever uit gehouden, denk ik. Maar nu hij ziet dat het goed gaat, is hij trots. Hij geeft ook tips, recht uit de seventies. ‘Laat die plaat maar goed uitspelen,’ zegt hij dan, ‘dat hebben de mensen graag.’ (lacht)

“Ik herinner me alleen een hele hechte band met Hakim: wij waren altijd samen op stap, zaten samen op school, hadden veel gemeenschappelijke vrienden. Dat is pas veranderd toen we allebei gingen studeren: ik vloog uit naar Hasselt, Hakim naar Brussel. Tot op dat punt waren wij bijna dezelfde persoon gebleven. Als je dan in een andere omgeving terechtkomt, ontwikkel je een andere kant van je persoonlijkheid.

“Wat ons vooral kenmerkt, is dat we altijd met veel projecten tegelijk bezig zijn. Wij worden dingen nogal gemakkelijk beu, en hebben dus wel wat variatie nodig om het voor onszelf interessant te houden. Al is die drukke professionele agenda volgens mij ook een gevolg van het feit dat Hakim en ik, met onze Marokkaanse roots, dubbel zo hard hebben moeten werken voor de kansen die we hebben gekregen, waardoor je je geld niet meer zo gemakkelijk op één paard verwedt. Toen wij opgroeiden, was Brahim de enige held naar wie we konden opkijken. Dat wij nu, gewoon door ons werk te doen, voor andere kinderen een voorbeeldrol kunnen vertolken, vind ik heel mooi.”

Hakim: ‘Vader worden is best nice. Ik heb mijn baby nog geen enkele keer laten vallen.’ Beeld Bob Van Mol

Hakim

“Ik ben in april van dit jaar voor het eerst vader gewonden, en tot dusver is dat best nice geweest. Ik heb mijn baby in elk geval nog geen enkele keer laten vallen. (grijnst) Elk cliché over het vaderschap klopt: het is het mooiste wat me al overkomen is, maar tegelijk is het ook heel heftig. In het begin was ik bang dat ik die baby niet goed genoeg ging kunnen verzorgen omdat ik van nature een nachtmens ben, terwijl ik wel evenveel aan de opvoeding wil kunnen bijdragen als Jolien (Roets, Qmusic-dj en Hakims partner, red.). Maar daar hebben we nu een goed evenwicht in gevonden: Jolien neemt nu vooral de ochtendshift op zich, ik neem het dan ’s avonds van haar over, zodat we allebei nog een beetje kunnen slapen.

“Jolien en ik proberen onze zondagen vrij te houden voor familie. De ene week bezoeken we haar familie, de volgende week de mijne. Dat weerzien met mijn ouders en mijn andere drie broers is altijd ontzettend warm. Met Faisal heb ik altijd een hechte band gehad, maar ook met de twee jongste broers klikt het heel goed. Bij hen toets ik voor het werk regelmatig af welke bands tegenwoordig popping zijn en welke niet. Heel handig! (lacht)

“Faisal en ik hebben als tieners een tijd samen in de Cantina gewerkt, een restaurant in de buurt. Daar gingen wij in het weekend afwassen. Recht daartegenover had dezelfde eigenaar een club waar we wat later ook samen onze eerste sets hebben gedraaid.

“Als wij bij elkaar zijn, praten wij uren vol over muziek. Als ik een nummer leuk vind waarvan ik denk: dat kan nog nét iets beter, dan stuur ik het ook altijd door naar Faisal. ‘Hier ga jij een schone remix van kunnen maken’, zeg ik dan.

Gekke gewoontes Faisal over Hakim: “Hakim strooit zout op alles wat hij eet. Vroeger at hij zelfs boterhammen met een laagje zout als beleg.” Hakim over Faisal: “Faisal laat scheten op de meest vreemde momenten. Net voor hij on air gaat, bijvoorbeeld.”

“Of als hij iets nieuws gemaakt heeft, vraagt hij me ook weleens naar mijn mening. Kritiek geven op elkaars werk doen we niet echt. Dat is ook niet nodig: als ik naar Abattoir Anvers luister (het vrijdagavondprogramma dat Faisal samen met Glints en Yong Yello presenteert op Studio Brussel, red.), vind ik dat altijd goed. Je kunt natuurlijk ook moeilijk objectief oordelen over je familie: je ouders gaan altijd de beste ouders zijn, je broer altijd de beste broer.

“Ik haat het wanneer mensen me vragen wie van ons twee nu de beste dj is, je kunt dat echt niet met elkaar vergelijken. Soms lijken mensen er zelfs op uit om wrevel of jaloezie tussen ons naar boven te halen, maar die zul je bij ons niet vinden. Als een van ons twee wint, wint de ander. In het begin werd er wat lacherig gedaan toen ik weer begon te draaien. Hij gaat het ook eens proberen, zag je de mensen denken. Dat Faisal en ik destijds samen zijn begonnen, dát weten veel mensen niet. Maar goed, dat raakt me ook niet meer.”