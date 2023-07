‘Haka-video’ van Nederlandse voetbalvrouwen veroorzaakt ophef in Nieuw-Zeeland

Ontkenning en ongeloof, het zijn vaak terugkerende reflexen als er sprake is van culturele spraakverwarring. Zo reageren ook de KNVB en bondscoach Andries Jonker op de kritiek die het Nederlandse vrouwenelftal vanuit Nieuw-Zeeland krijgt op wat inmiddels de ‘haka-video’ heet. Als het er al op leek dat de traditionele Maori-dans op de hak werd genomen, dan was dat volgens de bond zeker niet de bedoeling.

Nederland speelt op 23 juli in Nieuw-Zeeland de eerste wedstrijd op het WK, maar de video werd al een paar weken geleden online gezet toen ze nog in Nederland waren. In zes seconden is te zien hoe Sherida Spitse en Merel van Dongen lachend een strijdvaardige houding aannemen. Van Dongen roept daarbij: “Haka! Nieuw-Zeeland.”

how disrespectful can the spanish and netherlands team be pic.twitter.com/kyib5LNI12 — abbey (@abbeyawfc) 9 juli 2023

Core-oefening

Niet heel gek dus dat in Nieuw-Zeeland de associatie werd gelegd met de ceremoniële dans van de Maori, de oorspronkelijke bewoners. De heersende opinie is dat de dans wel door niet-Maori mag worden uitgevoerd, mits het met respect gebeurt. Het is zeker niet de bedoeling om de traditie belachelijk te maken.

Daar was ook geen sprake van volgens de KNVB. Volgens de bond ging het om een oefening “die gericht was op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam. De oefening was op geen enkele manier gerelateerd aan de haka of het nadoen ervan”.

De KNVB heeft de video “uit respect” offline gehaald, maar tegelijkertijd reageerde bondscoach Jonker in het AD geprikkeld. “In mijn ogen gaat het helemaal nergens over. Als er iets is waar wij als land nog wél goed in zijn, dan is dat het respecteren van andere landen en culturen. Nederland staat open voor andere landen en gaat voorop in de strijd tegen landen die dat niet doen. Dus ik denk dat wij een van de laatste landen zijn die het verdienen dáárop bekritiseerd te worden.”

Bekend van rugbyteam

De haka is in de sportwereld vooral bekend door het Nieuw-Zeelandse rugbyteam dat voor wedstrijden de ‘Ka Mate’, de bekendste versie, uitvoert. Ook andere sportploegen uit het land dansen geregeld haka’s, vanwege FIFA-regels gebeurt dat bij voetbal na wedstrijden.

De Nederlandse ploeg is niet de enige die tegen de lamp loopt. Ook een video van vier Spaanse voetbalsters waarin ze, volop giechelend, een haka lijken te imiteren werd offline gehaald. Als het aan de bekende Nieuw-Zeelandse acteur Jay Laga’aia (onder meer Star Wars) ligt, blijft het daar niet bij. “Jullie ouders zijn vast trots dat je dit internationale podium koos, om te laten zien hoe dom en ongevoelig je bent. Ga gewoon lekker naar huis.”