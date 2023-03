Had je 1,4 miljoen, wat zou jij dan doen? Antwerpenaren ‘speeddaten’ over burgerbegroting

Een petanquebaan tussen de Kielse potentorens, een openbare pizzaoven in Antwerpen Noord en seniorenriksja’s. Antwerpenaren mochten gisteren tijdens de kick-off van de nieuwe burgerbegroting hun ideeën op tafel leggen in zaal Horta.

Sinds 2014 geeft het district 10 procent van het jaarbudget uit handen om inwoners de kans te geven om zelf projecten op te zetten waarmee ze hun district aangenamer maken. “Het is een beproefde manier om burgers nauwer te betrekken bij het democratische proces”, zegt districtsschepen van Participatie Femke Meeusen (Groen).

Zondag vond in zaal Horta de aftrap plaats van de tiende editie van de burgerbegroting, waarbij een vijftigtal burgers tijdens een speeddate hun vijf favoriete thema’s konden bepalen, zoals meer groen, jeugdwerk en fietsvriendelijkere straten.

“Ik ben naar hier gekomen om de stem van de senioren te vertegenwoordigen”, vertelt Julia - Lia - Van Meensel (79) die in een serviceflat in de Seefhoek woont. “De voetpaden, en hoe die erbij liggen, dat is een regelrechte schande. Ik heb een rollator en een elektrische scooter, maar dan nog is het levensgevaarlijk om naar buiten te gaan. Dat moet anders.”

Ivan Godecharle (49) die in de financiële wereld werkt, knikt. Hij wil het thema ‘verkeer in de stad’ op de agenda krijgen. “Ik wil in een autoluwe binnenstad wonen", zegt de man. “Ik geloof niet in verkeersdrempels. Het zou een betere oplossing zijn om plantenbakken op de weg te plaatsen waartussen auto’s moeten slalommen.”

“In Schoten is dat zeker mooi, maar werkt zoiets ook in Antwerpen?” vraagt Julia Van Meensel zich af als ze tijdens de speeddate tegenover elkaar zitten. “In de buurt waar ik woon zijn de straten daar te smal voor.”

Zitbank of skatepark?

Dialoog is waar het om gaat in de burgerbegroting. Het is de bedoeling dat de burgers op de speeddate elkaars wensen begrijpen. “Het is logisch dat een senior een zitbank wil, en een jongere liever een skatepark”, zegt David Michiels, projectmedewerker burgerbegroting en participatie van het district Antwerpen. “Maar door samen aan tafel te gaan zitten, leren ze elkaars noden kennen en kunnen ze uitzoeken hoe die twee kunnen samengaan.”

In zaal Horta wordt er wel gediscuteerd, maar toch vooral onder gelijkgestemden. Op het kick-offevenement komen we vooral witte vijftigplussers tegen die allemaal meer groen en minder verkeer in hun straat willen.

Grootste moeilijkheid aan het project van de burgerbegroting is om alle Antwerpenaren mee te krijgen. Een onderzoek van de Universiteit Gent in 2018 concludeerde dat de Antwerpse Burgerbegroting een gunstig effect heeft op de democratische skills van de deelnemers, maar dat niet iedereen op dezelfde manier profiteert. Vooral hogeropgeleiden en mannen bleken hun kennis uit te breiden, maar minder kansrijke burgers maken minder kans om sociaal te leren.

In 2021 liet het district de werking van de Burgerbegroting evalueren, in samenwerking met Nederlandse experts. Daaruit bleek dat de wijk Luchtbal ieder jaar ondervertegenwoordigd is. Sinds vorig jaar vinden er daarom ook een aantal kleinere buurtmomenten in de wijken plaats. “Zaterdag zijn we bij JES in Luchtbal geweest”, zegt David Michiels. “We gaan deze maand ook nog langs bij armoedeverenigingen, senioren en anderstalige nieuwkomers. Het is de bedoeling om zo divers mogelijk te werken, ook in de moeilijkere postcodes als Kiel en Luchtbal.”

Gisteren werden er vijf thema’s geselecteerd: ‘ontharden’, ‘lokale projecten voor het klimaat’, ‘het versterken van verenigingen’, ‘verbindende projecten’ en ‘iedereen hoort erbij’. “Oef”, zegt Julia Van Meensel. “Ik hoop dat er geld zal worden vrijgemaakt voor de seniorenriksja’s, waarmee vrijwilligers minder mobiele mensen een leuk uitstapje bezorgen. Zonder die riksja was ik hier vandaag bijvoorbeeld al niet geraakt.”

Pas eind maart, na de wijksessies en nadat inwoners de kans hebben gekregen om online hun stem uit te brengen, zullen de thema’s definitief worden vastgelegd. In april kunnen de concrete projecten worden ingediend, en in september zal er gekozen worden hoe de 1,4 miljoen euro zal worden verdeeld.