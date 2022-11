'Had ik hem als kind liever vaker gezien? Uiteraard, maar ach, het is gelopen zoals het is gelopen': Gui en Gijs Polspoel, vader en zoon

De oudste is 76 jaar en houdt als journalist nog altijd vast aan non-fictie: vooral voetbal en politiek. De jongste is 44 jaar, houdt van fictie en is de regisseur van de nieuwe Streamz-serie Geldwolven. Gui en Gijs ­Polspoel, vader en zoon.

Gui

“Nee, nee, nee, helaas, ik heb geen abonnement op Streamz. Maar ik heb de eerste twee afleveringen van Geldwolven in première gezien in de Kinepolis in Antwerpen. Daarvoor had ik nog niks gezien. Gijs heeft niet de gewoonte me ­scènes voor te leggen, ik heb ook nog nooit op de set mogen komen als bezoeker, maar wel als figurant. (lacht) Voor Red Sonja figureerde ik in een caféscène. Daar zat ik dan, samen met zijn schoon­moeder te doen alsof we aan het praten waren.

“Ik kan niet kritisch kijken naar Gijs’ werk. Natuurlijk houd ik van zijn series. Hij maakt veel non-fictie, zoals Down the Road, maar voelt zich ook als een vis in het water bij het schrijven en regisseren van fictie. Ik absoluut niet. Ik blijf de journalist zonder fantasie die zelf geen verhaal kan verzinnen.

“De humor in zijn werk is iets wat ons verbindt. Net als RSC Anderlecht: daar heb ik wel een abonnement, samen met mijn kinderen. We proberen zo vaak mogelijk samen te gaan. Ook de passie voor de job tekent ons: ik voor de journalistiek, hij voor tv en film. Ik heb Gijs nog gezegd: ‘Opgelet, maak niet dezelfde fout die ik heb gemaakt.’ Het danig opgaan in je job, je passie, heeft mij minstens één huwelijk gekost. Ik ben gescheiden van Gijs’ moeder toen hij 6 jaar was. De jongere generaties zijn nu meer bezig met familie, vrije tijd, vakantie enzovoort.

“Had ik de reflex om meer thuis te zijn? Nee, eigenlijk niet. Ik werkte in de jaren 80 op de binnenlandredactie van de VRT en ging mee in de eindeloze politieke verhalen van die tijd: de Bende van Nijvel, de crisissen in de regeringen-­Martens, noem maar op. Op vrijdag was er kabinetsraad en zei ik soms letterlijk: ‘Misschien ben ik maar maandag thuis.’

“Na de scheiding nam ik Gijs en zijn broer ’s weekends soms mee naar de redactie. Daar deden ze niks anders dan met de bureaustoelen door de gang racen. Andere dagen gingen ze naar de kinderopvang op de VRT. Dat hele verhaal rond de Generale Maatschappij (ontmantelde Belgische holding die decennialang invloed had op politiek en sociaal vlak, red.) is nog zoiets: zodra ik aan een dossier begon, liet ik niet los en wilde ik weten hoe het eindigen zou, als was het een tv-serie.

“Hetzelfde met Rwanda (waar in 1994 een ge­nocide plaatsvond, red.), daar ging je gewoon naartoe. Al was er na afloop geen psychologische begeleiding. Ik heb er soms nog nachtmerries van. Maar dat vertelde ik niet aan Gijs. Net zoals mijn grootvader na de Eerste Wereldoorlog ook niks vertelde over zijn tijd in de Westhoek. Hij is dan maar schrijnwerker geworden bij de NMBS. Het is niet anders: toen ik bij de VRT vertrok, had ik 176 dagen recup. Zou ik het nu anders doen, als vader? Ik denk het niet. (lacht) Ik kan het mij niet anders voorstellen.

Beeld Wouter Van Vooren

“We hebben echt getwijfeld ja, in de jaren 70, aan het concept van kinderen krijgen. Was dat wel een goed idee in een economisch woelige tijd, met het rapport van de Club van Rome en de sluimerende Koude Oorlog? Uiteindelijk hebben we gekozen voor kinderen, en daar ben ik erg blij om.

“Gijs had het – ten onrechte – niet altijd makkelijk op school. Pas op zijn veertiende werd dyslexie gediagnosticeerd. Als Gijs een ‘g’ moest schrijven, dan vormde hij eerst alles wat boven het lijntje kwam, en nadien pas de rest. Hij begreep alles, maar kon de antwoorden niet altijd produceren. Therapie heeft hem geholpen, samen met de verhuizing naar het kunstonderwijs. Deze ‘hindernis’ is uiteindelijk een zegen geworden: hij kwam bij het beeld terecht, fotografie en film, en hij bewijst dat dat medium hem erg goed ligt.”

Gijs

“De scheiding heeft mijn jeugd niet echt getekend. Ik heb zeker geen slechte jeugd gehad. Mijn broer en ik waren door de omstandigheden in de week bij ons mama en slechts één weekend op twee bij ons papa. Hierdoor klopte ik op moeilijke momenten eerder bij mijn mama aan.

“Door mijn dyslexie was het soms lastig op school, ja, maar ook dat heeft mijn jeugd niet overschaduwd. Uit de vele onderzoeken en therapieën bleek dat ik geen dominante hersenhelft heb. Ik kreeg een koptelefoon op waarin links een verhaal verteld werd over een bankoverval en rechts over iemand die naar het strand ging. Iemand met een dominante hersenhelft zal onbewust de voorkeur geven aan een van de twee verhalen, waardoor je makkelijker de focus houdt. Mijn hersenen proberen die twee verhalen simultaan te volgen, waardoor de bankovervaller naar het strand gaat. (lacht) Dit is soms heel vermoeiend, maar op een filmset kan het een enorm voordeel zijn om twee gesprekken tegelijk te volgen.

“Ik neem mijn papa de vele tijd die hij al werkend doorbracht niet kwalijk. Had ik hem als kind liever vaker gezien? Uiteraard, maar ach, het is gelopen zoals het is gelopen. Als kind besef je niet dat je vader een icoon is in de Wetstraat. Een tijd geleden zag ik een documentaire van Marc Van de Looverbosch (‘De wissel van de macht’, red.) en herkende mijn papa met zijn dikke ketting, zijn nektapijt en de opgestroopte mouwen van zijn kostuum. (lacht) Ik zag en herkende de verkiezingsdebatten waar ik als kind hapjes at tussen Martens en Verhofstadt, zonder te beseffen wie dat waren.

“Ik krijg het nu moeilijk uitgelegd aan mijn twee kinderen wat hun grootvader heeft betekend. Hun opa was ‘de man van de Wetstraat’, werd beschoten op een vrachtwagen in Rwanda en praatte met president Mobutu in Congo. Dat schietincident zag ik in Het journaal, toen ik 16 jaar was, en toch maakte ik me geen zorgen. Voor mij was dat gewoon mijn papa die zijn job deed. Pas later begon ik te beseffen wat hij allemaal heeft bereikt. Mijn papa leefde voor zijn werk, zelfs in het weekend volgde hij elke avond drie journaals, dat van TF1, BRTN en RTBF. Uite­raard keek ik als twaalfjarige op zondag niet uit naar De zevende dag.

“Zelf streef ik nu naar een gepast evenwicht tussen werk en privé. Dat is niet altijd even simpel. Geldwolven telde bijna honderd draaidagen. Dik 40 procent daarvan ’s nachts. Het gebeurde dat ik ’s ochtends de trap opging, en mijn vrouw en kinderen kruiste die naar beneden kwamen. Idem voor Down the Road: drie weken weg, elke dag 14 uur werken. Maar na een hevige draai­periode volgt de montage, en die is vaak rustiger, met meer tijd voor mijn gezin.

“Als dank voor hun steun verwerk ik ze stiekem in series. De namen van mijn kinderen duiken op in de generiek van Geldwolven. Hun stemmen ook. Ze hebben elk een boodschap van de cabin crew ingesproken in een vliegtuig. Ook het doodsprentje van mijn oma is in de eerste af­levering te zien. Nee, mijn papa speelt er niet in mee. Met zijn bekende kop zou hij te veel op­vallen.” (lacht)