Haar zitje is anderhalf jaar leeg, haar vergoeding is teruggevallen tot 3.500 euro per maand. Hoe staat het met de zaak-Sihame El Kaouakibi?

Een dik jaar nadat het schandaal losbarstte rond Sihame El Kaouakibi wachten schuldeisers op hun geld. De ondernemingsrechtbank, die El Kaouakibi kon dwingen tot het betalen van 1,14 miljoen euro, moet wachten op de strafzaak. Waar staan we intussen?

Exact een jaar geleden vroeg Annemie Moens, bewindvoerder bij Let’s Go Urban, het faillissement aan voor de dansorganisatie. Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, het uithangbord van Let’s Go Urban, was verwikkeld geraakt in een schandaal dat wel vertrok bij de dansorganisatie, maar veel groter bleek.

El Kaouakibi werd ervan verdacht om geld, hoofdzakelijk uit subsidies, maar ook uit privéfondsen, te verschuiven tussen verschillende van haar vennootschappen, ten voordele van zichzelf. “Men heeft er zo’n kluwen van gemaakt dat niemand er nog zicht op had”, zegt een gerechtelijke bron.

De aantijgingen zijn des te opmerkelijker omdat Sihame El Kaouakibi via haar dansorganisatie ook de politiek was ingerold, bij Open Vld, en ‘een nieuwe wind zou laten waaien door het parlement’. Ze ging prat op een imago van integriteit en principes. Daar bleef ze overigens ook bij op een persconferentie, in aanwezigheid van oud-politicus Johan Vandelanotte. Die stelde toen dat elke fout in de boekhouding hoogstens een vergissing was en niet “de mensen bepraten en doen tekenen”, zoals Willem Elsschot het ooit beschreef.

“Ik heb op geen enkel moment onrechtmatig gebruikgemaakt van belastinggeld of mezelf persoonlijk verrijkt”, zei Sihame El Kaouakibi op die persconferentie vorig jaar. “Ik kan recht in de spiegel kijken. Mijn integriteit is enorm belangrijk.”

Point Urban

Ondertussen is de Antwerpse niet meer bereikbaar voor commentaar. De Antwerpse ondernemingsrechtbank boog zich donderdag nochtans over het faillissement van Point Urbain, de horeca- en eventvennootschap van El Kaouakibi en haar partner Erika Nguyen.

Point Urbain heeft een schuldenberg die de curator wil verhalen op het koppel, als voormalige bestuurders. In totaal gaat het om 1,14 miljoen euro. “Ik zou het kwalificeren als mogelijk misbruik van vennootschapsgoederen”, zegt advocaat Philippe Termote, die optreedt als curator voor Point Urbain.

De ondernemingsrechtbank wilde zich nog niet uitspreken. Cruciaal in de aansprakelijkheid van El Kaouakibi en haar partner is immers het strafdossier. In België moet de burgerlijke rechtbank wachten op de strafrechtbank. Termote zal zich als curator dan ook burgerlijke partij stellen in de strafzaak.

Allicht doen alle failliet gegane vennootschappen van Sihame El Kaouakibi en Erika Nguyen dat. Niet enkel Point Urbain, maar ook WannaWork, WannaCatch en Let’s Go Urban keren zich dan tegen hun voormalige bestuurders. De voormalige Open Vld-politica riskeert dus naast een strafrechtelijke veroordeling ook miljoenenclaims.

Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid zullen zich burgerlijke partij stellen, omdat er volgens hen sprake kan zijn van gesjoemel met subsidiegeld.

Als dat klopt, zullen ze al het verdwenen geld dan kunnen terugbetalen? De Stad Antwerpen heeft alvast beslag laten leggen op haar vastgoed. Volgens onderzoek van VTM Nieuws kocht El Kaouakibi de voorbije vijf jaar voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed in het Antwerpse.

Strafproces

Of het ook tot een strafproces komt, is een beslissing voor de raadkamer. De onderzoeksrechter is alvast klaar en heeft het dossier overgemaakt aan het Antwerpse parket. “Onze sectie die economische, financiële en fiscale fraude onderzoekt, legt de laatste hand aan de eindvordering”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

In die eindvordering vraagt het parket de vervolging of buitenvervolgingstelling van El Kaouakibi en eventuele andere personen. El Kaouakibi heeft zich overigens ook burgerlijke partij gesteld, met een klacht tegen onbekenden voor valsheid in geschrifte en informaticafraude.

Zodra het parket de eindvordering klaar heeft, kunnen de verdachten en burgerlijke partijen het dossier inkijken en bijkomende onderzoeksdaden vragen. Zo kan de beslissing van de raadkamer toch weer langer op zich laten wachten.

“We zitten nog volop in de fase van het onderzoek”, zegt Anne Marie de Clerck, die de verdediging van El Kaouakibi heeft overgenomen van advocaten Omar en Mounir Souidi. De Clerck wil zich enkel over de procedure uitspreken.

Onschendbaarheid

Al deze tijd is Sihame El Kaouakibi, die uit de Open Vld is gezet, wel nog altijd lid van het Vlaams Parlement. Als de raadkamer beslist dat El Kaouakibi voor de rechter moet komen, dan moet dat Vlaams Parlement eerst nog haar parlementaire onschendbaarheid opheffen, als is dat allicht een formaliteit. Geen enkele partij zal zich verzetten, zeker gezien El Kaouakibi als onafhankelijke zetelt.

El Kaouakibi’s zitje blijft al anderhalf jaar leeg. Ze is gewettigd afwezig wegens ziekte sinds oktober 2020, vlak voor de problemen bij Let’s Go Urban opdoken. Door een wijziging in het statuut van Vlaams Parlementslid is haar parlementaire vergoeding eind vorig jaar met 40 procent teruggevallen, tot nog 3.500 euro per maand.

Tv-maker Eric Goens, die El Kaouakibi volgt voor een documentaire over de zaak, denkt niet dat haar ziekte geveinsd is. “Wie als dertiger op korte tijd alles in elkaar ziet stuiken, en dat misschien voor altijd, zou voor minder depressief worden”, zegt hij deze week in Dag Allemaal.