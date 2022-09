‘Haar kankerbehandeling mocht minder goed zijn, als dat haar ongeboren kind kon redden’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënt die hun leven voor altijd veranderde. Deze week: gynaecologisch oncoloog Frédéric Amant.

“Monica was ruim vier maanden zwanger toen bij haar baarmoederhalskanker werd ontdekt en vanaf dat moment streden leven en dood om voorrang. Om de kanker te bestrijden moest haar baarmoeder worden weggehaald, maar daarmee zou ze ook haar kind verliezen. Voor de tweede keer. Haar eerste kind was een paar jaar eerder veel te vroeg geboren en overleden. De operatie zou haar leven redden, maar haar de kans ontnemen om ooit nog zwanger te raken.

“Ze vroeg me met klem of er een mogelijkheid was om de baby te redden. Als daardoor haar behandeling minder goed zou zijn, dan moest dat maar, dat risico wilde ze nemen. De kanker was toevallig ontdekt door de verloskundige, ze had geen klachten. Dankzij haar zwangerschap was de ziekte tijdig opgespoord en ze wilde zo graag iets terugdoen: haar dankbaarheid tonen aan het kind dat ze nog niet kende maar dat haar leven had gered. Ik zat tegenover een jonge aanstaande moeder met een beginnend buikje en ik voelde zo met haar mee.

“In de medische literatuur vond ik nauwelijks informatie. Alleen een paar beschrijvingen van zwangere kankerpatiënten die waren behandeld en toch een kind hadden gekregen. Het kon dus wel. Alleen over de gezondheid van de kinderen en de kansen van de moeders was niets bekend. We moesten in een paar dagen tijd beslissen terwijl we nergens zeker van waren, maar we besloten het erop te wagen. De operatie werd afgezegd, Monica kreeg chemokuren om de tumor in bedwang te houden totdat haar kind oud genoeg was om geboren te worden.

“Na een zwangerschap van 32 weken beviel ze van een zoon. In de operatiekamer werd na de keizersnede onmiddellijk haar baarmoeder verwijderd. Toen de kleine Victor gezond bleek, durfden we het aan om meer zwangere kankerpatiënten te gaan helpen. De eerste kinderen die bij ons werden geboren, zocht ik meteen na de bevalling op, en elke keer als de baby in orde was, verliet ik opgelucht de kraamafdeling.

“Veel artsen vonden dat we riskant bezig waren. Ze verwezen alle zwangere kankerpatiënten naar ons door, uit angst dat zich problemen zouden voordoen. Die afweer is langzaam verdwenen. Want die ene moedige vraag van Monica heeft uiteindelijk de antwoorden opgeleverd die ontbraken. We zijn alle moeders en hun kinderen gaan volgen en we hebben nu aangetoond dat een kind in de baarmoeder veel kan hebben. De kinderen blijken zich in de eerste jaren na de geboorte net zo te ontwikkelen als andere kinderen. Nu zien ook andere artsen kansen voor moeder en kind. Ze bellen of mailen ons hooguit nog voor advies.

“Zo heeft een moeder die er alles voor overhad om haar ongeboren kind het leven te gunnen voor honderden zwangere vrouwen grote betekenis gekregen. Monica inspireerde ons om internationaal onderzoek te gaan doen, waardoor we kennis konden verzamelen die we nu gebruiken voor andere moeders. Hoe vreselijk moet het zijn om te kiezen tussen je eigen gezondheid en het leven van je kind. Vroeger ondergingen zwangere kanker­patiënten noodgedwongen een abortus of bevielen ze veel te vroeg. Dankzij alle informatie die we de afgelopen jaren hebben verzameld, kunnen we dat noodlot nu vaak afwenden. We hebben kinderen van de dood gered.

“Monica is genezen verklaard, haar zoon is nu 15 en het gaat hem goed. Iedere paar jaar is er een familiedag, dan zie ik alle kinderen en hun moeders terug. Monica is daar altijd bij. De laatste keer sprak ik er een jonge zwangere vrouw die moed en wijsheid kwam verzamelen, ze moest nog met haar chemokuur beginnen. Toen ze daar al die kinderen zag rondlopen was haar twijfel weg.”