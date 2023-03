Gwyneth Paltrow tijdens rechtszaak over ski-ongeluk: ‘Ik voelde me aangerand’

De rechtszaak gaat over een skiongeval zo’n zeven jaar geleden. Terry Sanderson, een 76-jarige man, zou daar “hersenletsel, vier gebroken ribben en andere ernstige verwondigen” aan overgehouden hebben. Centraal in het proces staat de vraag wie tegen wie gebotst is. Volgens Sanderson was Gwyneth Paltrow “behoorlijk wild aan het skiën.” Ze zou hem na het ongeluk ook gewoon achtergelaten hebben zonder hem te helpen.

Gwyneth Paltrow heeft altijd beweerd dat juist hij degene was die tegen haar botste. Vrijdag getuigde ze dat ze zich “aangerand” voelde tijdens de botsing. “Ik was aan het skiën en er kwamen twee ski’s tussen mijn ski’s die mijn benen uit elkaar duwden. Er drukte een lichaam tegen mij aan en ik hoorde een vreemd grommend geluid”, zei Paltrow. “Mijn hersenen probeerden te begrijpen wat er gebeurde. Ik dacht: ‘Is dit een grap? Doet iemand iets pervers? Dit is echt heel vreemd.”

Volgens haar was het geen harde klap, maar gebeurde het ongeval net heel langzaam. Ze zou ook tegen Sanderson geroepen hebben. “Ik was behoorlijk overstuur”, klonk het. Haar skileraar zou Sanderson gevraagd hebben hoe het met hem ging, waarop hij geantwoord zou hebben dat alles in orde was.

Schadevergoeding van 300.000 euro

Tijdens de vorige dagen van het proces kwamen vooral de medische geschiedenis en persoonlijkheid van de 76-jarige Sanderson aan bod. Na de botsing zou zijn gezondheid snel achteruit zijn gegaan, ook mentaal. Volgens de advocaten van Paltrow komt dat niet door het ongeval, maar door zijn ouderdom. Sanderson zou voor de botsing ook al gezondheidsproblemen hebben gehad, zoals gezichts- en gehoorverlies, die mogelijk het ongeval hebben veroorzaakt.

Sanderson eist een schadevergoeding van bijna 300.000 euro. In 2019 klaagde hij de actrice ook al eens aan. Toen eiste hij nog zo’n 3 miljoen euro, maar dat verzoek werd afgewezen. De advocaten van Paltrow stellen zich vragen bij Sanderson’s verwijzingen naar de rijkdom en bekendheid van Paltrow, en wat zij noemen zijn ‘obsessie’ met de rechtszaak.

Maandag wordt het proces hervat, het is dan aan Sanderson zelf om te getuigen. Het team van Paltrow zal waarschijnlijk ook medische experten, skileraren en haar twee kinderen oproepen.