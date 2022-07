Gwendolyn Rutten over brand in Aarschots woon-zorgcentrum: ‘Dit is een nachtmerrie, ik heb er geen andere woorden voor’

Wat is er gisterenavond gebeurd?

“Om twintig voor elf kwam er bij de brandweer een oproep binnen over een brand in het woon-zorgcentrum. Het vuur was uitgebroken op de tweede verdieping en er was meteen veel rookontwikkeling. We hebben dan meteen beslist om het hele gebouw te evacueren, aangezien de elektriciteit in het hele gebouw was aangetast. Op dat moment waren er 162 bewoners aanwezig.”

Hoe is de evacuatie verlopen?

“De mensen van de nachtploeg zijn meteen beginnen evacueren. Andere personeelsleden die al naar huis waren, zijn meteen teruggekomen. Ze hebben alle bewoners verzameld in twee grote gebouwen aan de overkant van de straat. Op dat moment hoopten we dat de bewoners nog terug zouden kunnen keren.”

“Toen de brand rond 1 uur ’s nachts onder controle was, was het duidelijk dat dat niet zou lukken. We hebben de bewoners toen ondergebracht in de stadsfeestzaal, waar ook hun familie en vrienden naartoe konden komen. Van daaruit zijn we op zoek gegaan naar tijdelijke opvangplaatsen.”

Waar zitten de bewoners nu?

“We hebben beslist om hen in groepjes te verdelen over verschillende ziekenhuizen. Ze zijn nu ondergebracht in afdelingen die tijdens het weekend niet benut worden - ze liggen dus niet tussen de zieken. Het gaat om het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het UZ Leuven en drie ziekenhuizen van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).”

“Aangezien sommige bewoners zwaar zorgbehoevend zijn, was deze verhuis niet evident. Met veel inzet en veel dank aan het Rode Kruis en de ambulancediensten zijn we erin geslaagd.”

Kunnen de bewoners nog terug?

“Momenteel moet het woon-zorgcentrum nog opnieuw worden vrijverklaard, zodat we de schade kunnen opmeten. De bovenste verdieping zullen we al zeker niet kunnen gebruiken. De anderen misschien wel. Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid is een lijst aan het opstellen met beschikbare plaatsen in andere woonzorgcentra.”

De eerste bevindingen van een branddeskundige wijzen op een aangestoken brand. Wat kunt u hierover zeggen?

“Er is mij gevraagd om hier geen commentaar op te geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat dit tot op het bot moet worden uitgespit. Het onderzoek zit bij het parket. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het niet waar is.”

Hoe zwaar is de tol?

“Er is één bewoner overleden. Elf anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging, waarvan één nog steeds in kritieke toestand is. Ook voor de personeelsleden is dit verschrikkelijk. Ze stonden sowieso al onder grote druk, door een grote uitval, en nu komt dit erboven op. Ze hebben nu even rust nodig. We hebben Defensie gevraagd om een helpende hand toe te steken, zoals dat ook tijdens de coronacrisis is gebeurd. De provinciegouverneur en Defensie bekijken op dit moment onze vraag.”

Hoe heeft u dit zelf beleefd als burgemeester?

“Dit is een nachtmerrie, ik heb er geen andere woorden voor. Tegelijk het ook veel erger had kunnen zijn. Dankzij een sterk team en de inzet van de hulpdiensten hebben we erger kunnen voorkomen. Iedereen is boven zichzelf uitgestegen.”