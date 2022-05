Gwendolyn Rutten (Open Vld) haalt rode lijst van 41 landbouwbedrijven in stikstofakkoord onderuit: ‘Nu breekt mijn klomp’

Wie vanochtend de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement volgde, zou kunnen denken dat cd&v, Open Vld en N-VA niet samen in een regering zitten. De parlementsleden van die eerste twee partijen leken er namelijk alles aan te doen om het stikstofdossier van de Vlaamse regering onderuit te halen. Vooral Gwendolyn Rutten (Open Vld), die zich het lot van de paters van Averbode aantrekt, liet zich opvallend scherp uit.

Volgens Rutten staat het hele principe achter het akkoord op de helling. “In februari heeft de Vlaamse regering een stikstofakkoord gesloten. De visie achter dat akkoord was duidelijk: dit gaat over landbouwbedrijven die al zeven jaar weten dat ze op de rode lijst staan. Bedrijven die zeven jaar geleden al van de administratie te horen kregen dat ze rood waren. In 2025 zou de regering deze bedrijven vervroegd sluiten en hen in ruil een compensatie geven.”

Open Vld-parlementslid Gwendolyn Rutten. Beeld BELGA

Maar wat blijkt? Volgens de administratie, die vandaag in de commissie wordt gehoord, werd in 2022 een nieuwe lijst opgesteld van bedrijven. Een lijst die dus niet helemaal overeenstemt met de lijst in 2015. Dat is relevant, stelt Rutten, want op z’n minst één bedrijf kreeg volgens haar in mei 2022 een brief dat het straks moet sluiten, terwijl het in 2015 nog niet op een rode lijst stond. Dat lijkt nogal willekeurig.

“Nu breekt mijn klomp”, zei Rutten. “Akkoorden zijn akkoorden, zei minister-president Jan Jambon (N-VA) vanochtend op de radio. Dan lijkt het me toch redelijk existentieel om te weten wat precies in dat akkoord staat. Volgens de administratie zouden wij, politici, dat akkoord namelijk verkeerd gelezen hebben. Wat ik nu van hen hoor, is iets helemaal anders dan wat ik de bevoegde minister en andere regeringsleden de voorbije maanden heb horen zeggen. Ofwel ligt de fout bij hen, ofwel bij de administratie.”

Rutten benadrukte dat Open Vld an sich wel achter een stikstofakkoord staat, maar dat het in het belang van iedereen is dat dat akkoord “duidelijk is en rechtszekerheid biedt aan alle betrokkenen”. Anders kan het hele akkoord onderuit worden gehaald.

Puntjes op de i

Ook cd&v-parlementslid Tinne Rombouts heeft nog heel veel vragen over het stikstofakkoord. “Minister Zuhal Demir (N-VA) heeft al verschillende keren gezegd dat de rode bedrijven van vandaag al in 2015 rood waren. Dus de vraag is: wie heeft dan die nieuwe lijst opgemaakt? En in opdracht van wie?”

De spanningen rond het stikstofakkoord lopen al enkele weken op binnen de Vlaamse meerderheid. Twee weken geleden hakten parlementsleden van cd&v en Open Vld ook al stevig in op het akkoord, waarna Demir nog wat feller achter het akkoord ging staan. Intussen werd bij cd&v ook een belangrijke personeelswissel doorgevoerd: landbouwminister Hilde Crevits schoof haar bevoegdheid door naar nieuwkomer Jo Brouns. Hij krijgt van cd&v expliciet de opdracht om de wrevel bij de boeren en de lokale cd&v-besturen weg te nemen.

Dat dit de zenuwen bij N-VA nog wat strakker gespannen zet, is duidelijk. Jambon zag zich woensdagochtend genoodzaakt om nog eens de puntjes op de i te zetten. “De herziening van het stikstofakkoord ligt totaal niet op tafel”, zei hij op Radio 1. De regeringsleider voelt langs alle kanten dat het akkoord uit elkaar dreigt te vallen. “Niemand ontkent dat het een moeilijk dossier is. Maar het is mijn taak om het akkoord naar de letter en de geest uit te voeren.”