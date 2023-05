Gustaph bezorgt België een zevende plek op het Eurovisiesongfestival: ‘Ik hoop dat Europa de boodschap omarmt’

Proficiat met het eindresultaat. Toen je in januari de nationale finale won, kreeg je veel kritiek. Had je de populariteit hier in Liverpool verwacht?

“Je hoopt natuurlijk op een goede respons. Na Eurosong, de nationale voorronde, voelde ik snel: ik ga ervoor. De kritiek gebruikte ik net als motivatie. Ik wilde mezelf bewijzen en laten zien wat ik waard was. Allemaal uit vaderlandse trots: we gaan de Belgen fier maken. Dat was de oprechte emotie die ik voelde. Enkele weken voor de liveshows voelde ik een keerpunt. Het was heel fijn om te voelen dat Because of You leefde.

“De reacties op internet hielpen me bij het samenstellen van mijn act. Ik ben alles blijven lezen zodat ik de puntjes op de i kon zetten. Toen ik meermaals de oproep las om iemand te laten duckwalken op het podium, wist ik dat dit het juiste element was.”

Het duckwalken komt uit de balcultuur - wedstrijden met verschillende categorieën op de catwalk - die gelinkt wordt aan de LGBTQIA+-gemeenschap. Jouw act werd hier rond opgebouwd. Hoe belangrijk is dit thema voor jou?

“De industrie was vroeger nog zeer homofoob. Toen ik in de beginjaren als Steffen optrad, moest ik mijn geaardheid wegstoppen. Gustaph is ontstaan als manifest tegen die gedachtegang. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me hierin politiek uitdruk als artiest. We hebben veel verworvenheden in België, maar er zijn nog altijd bepaalde schaduwen. Zolang die er zijn, moet ik me blijven uiten.

“Ik wilde op het Eurovisiesongfestival vooral een positief verhaal brengen. Mijn lied gaat over de chosen family, ofwel je dichte vrienden. Voor vele LGBTQ+-personen is dit een belangrijk aspect van hun leven. Ook voor mij. De zangeressen die mee op het podium staan, zijn letterlijk mijn chosen family. We liegen dus niet tijdens de act. Ook de drag queens op de schermen, het ballroom-gedeelte… Ik wil Europeanen die niet gekend zijn met LGBTQIA+ de waarheid tonen: deze mensen zijn absoluut zichzelf en amuseren zich daarbovenop rot op het podium.”

Op welke manier denk je dat die boodschap in de huiskamers is overgekomen?

“Ik hoorde al enkele verhalen over mensen die een coming-out deden dankzij het lied. Ze voelden zich letterlijk gezien en gesteund. Het Eurovisiesongfestival is ook voor mij op dat gebied een haven geweest. Als 17-jarige jongen de transvrouw Dana International zien winnen, dat gaf me moed.

“Het Songfestival was en is een soort van punk. Er worden dingen getoond die in het mainstream-perspectief niet altijd aan bod komen. Dat het op deze manier getoond kan worden is prachtig. Voor mij waren zo’n acts vaak een klopje op de schouder.

“Ik hoop dat Europa ook nu de boodschap omarmt, dat ik dit gevoel aan anderen kan geven. Dan is een groot deel van mijn taak vervuld. Dat de respons goed zit, geeft me een sprankeltje hoop over waar we nu staan in de wereld. In de top 10 eindigen is dan ook een mooi signaal. Onze hele act kwam recht vanuit het hart, voor mij klopte het helemaal.”

Je stond al eerder op het Eurovisie-podium al achtergrondzanger. Nu was je hier volledig als Gustaph. Hoe voelt dat?

“Gewoonweg fantastisch. Deze keer mocht ik mijn eigen visie doorgeven aan de delegatie. Ik nam de hele wedstrijd enorm serieus want je wil het gewoon goed doen. Vooraf had ik wat schrik van het wedstrijdgegeven. Je moet soms tactisch en strategisch denken. Iedereen heeft ook een mening over jou, maar dat hoort erbij.

“Achteraf bekeken vind ik het veel leuker dan gedacht. Zolang je er maar met de juiste mindset instapt. Toegegeven: ik zou niet terugdeinzen om mee te werken aan de volgende edities. Mee aan de nummers schrijven of een act in elkaar steken. Ik zou het zeker zien zitten.”

Jouw Songfestival-avontuur zit er nu op. Ben je niet bang om in een zwart gat te vallen?

“Enkele voormalige Belgische inzendingen waarschuwden me hier al voor. Sennek en Geike vertelden me dat de drukte van het Eurovisiesongfestival normaliter opgevolgd wordt door een zeer rustige periode.

“Maar ik denk dat het voor mij wel druk genoeg blijft. Er staan al enkele optredens gepland. We starten ook met de repetities van een nieuwe liveshow in juli. Ook geef ik zanglessen aan studenten die binnenkort zangexamen hebben. Door mijn deelname aan het Songfestival moeten deze lessen ingehaald worden. Ik zal me dus zeker niet vervelen.”