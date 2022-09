Gruwelmoord op camping Marva III in Middelkerke voor assisenhof Brugge: ‘Toen besefte ik dat er een lijk in mijn koffer zat’

Voor het assisenhof in Brugge loopt deze week het proces rond de gruwelmoord omwille van een sliert zalm en een gevallen pint, vijf jaar geleden op een camping in Middelkerke. ‘En weinig later hoorde ik hoe de keel werd overgesneden.’

“Ze zijn alle drie zenuwachtig, gespannen en weinig spraakzaam”, zo beschrijft de akte van beschuldiging de inzittenden van de Seat Ibiza die op donderdag 7 december iets na tweeën ’s nachts door de lokale politie tot stilstand is gebracht in de Spermaliestraat in Middelkerke. “De bestuurster heeft een verband rond haar hand. Bruno C. heeft rond de vingers van een van zijn handen doorzichtige tape. Hij probeert die los te prutsen.”

“Inspecteurs Maarten en Kevin zien door de achterruit in de koffer een groen deken. De rechterkant steekt onnatuurlijk omhoog. Pas na de derde vraag om de koffer te openen, wordt die geopend. Deels onder het deken steekt het lichaam van een man. Ter hoogte van de rechterknie is het been zwartgeblakerd en heeft het meerdere verwondingen. De inspecteurs zien geen hoofd en nemen aan dat het slachtoffer onthoofd is.”

‘Allah Akbar!’

In Brugge wordt maandag het proces voortgezet tegen de drie verdachten van de moord op de 37-jarige Oostendenaar Mihael Parrent. Slechts een van de drie mensen in de Seat die nacht zit in de beklaagdenbank. Suspens omtrent de afloop van het proces is er enkel voor hem: de nu 36-jarige Waal Romuald Verburgh.

De twee anderen heten Alain Deltrude (48) en Julien Butera (35). De een is ex-straatveger, homoprostitué, travestiet – “verzot op het dragen van vrouwenkleren” – en moslim. De andere heeft een niet veel minder kleurrijke achtergrond. Met het slachtoffer hebben ze een geschiedenis gemeen van OCMW, drugs, alcohol en pillen. “Hij nam Promazepam alsof het Smarties waren”, verklaart Alain na zijn arrestatie over Mihael. “Hij schoot ze in de lucht en ving ze met zijn mond.”

De vier levens kwamen samen op camping Marva III in Middelkerke en een ervan eindigde daar.

Tijdens zijn ondervraging door voorzitter Bart Meganck bezigde Alain vrijdag meermaals het woord respect, of eerder het gebrek daaraan bij Mihael, die bij hem in stacaravan 116 was komen logeren en een sliert zalm en een opengetrokken blik Kaiser-pils op het tapijt had laten vallen. “Ja, dan heb ik hem geslagen hé”, zei Alain.

Romuald zegt dat hij Alain in de keuken een “mes met een lemmet van twintig centimeter” zag halen en probeerde tussenbeide te komen, maar daarbij een snede opliep in zijn duim. Hij werd buitengesloten in een aparte kamer van de caravan en volgde de gebeurtenissen van daaruit. “Door het vele bloed werd een kookpot uit de keuken aangereikt om het tapijt niet te bevuilen”, zo wordt Romuald geciteerd in de akte. “Alain sloeg met een braadpan op het hoofd van Mihael. De pan brak. Alain had nog de steel in zijn hand. Toen Mihael zich verweerde, sloeg Julien hem met de pot. Alain pakte opnieuw een braadpan en sloeg op het hoofd van Mihael.”

Die was er intussen zo belabberd aan toe dat Alain en Julien tot de gemeenschappelijke conclusie kwamen dat hun verdere toekomst eerder gebaat dan geschaad zou zijn met de dood van Mihael.

Romuald: “Nadat Julien geprobeerd had Mihael te wurgen, hoorde ik Alain zeggen dat hij hem de keel ging oversnijden. Een weinig later hoorde ik hoe de keel werd overgesneden terwijl Alain ‘Allah Akbar!’ riep.”

Tijdens het vooronderzoek betwist Alain niet dat hij Mihaels keel oversneed, wel dat hij iets van die strekking zou hebben geroepen: “Ik dood niet in de naam van Allah. In naam van God doden, dat bestaat niet.”

Tegenover Bart Meganck beargumenteerde Alain zijn handelen verder door de 110 euro die Mihael hem zou hebben ontstolen. “Gij vertelt dat hier heel rustig”, merkte de rechter op.

Alain: “Het probleem was dat niemand stop zei.”

Rechtenstudente

Later die nacht proberen Alain en Julien de geslachtsdelen van Mihael in brand te steken en gaan ze een schop lenen bij hun buurman op de camping. Die beoordeelt hun toestand achteraf als te beschonken om nog wat dan ook te kunnen graven. Intussen heeft Romuald zichzelf belast met verdere lot van het lijk. Hij belt eerst zijn vader, die adviseert de politie te bellen. Zo niet vriendin Kelly. Kelly (21) studeert rechten en zal vast wel weten wat er nu gebeuren moet.

Kelly en haar vriend Bruno C. zijn die avond net terug van de kerstmarkt in Namen en rijden na een paniekerig telefoontje van Romuald naar Middelkerke. Daar wordt het lichaam in een deken gewikkeld en in de Seat Ibiza geladen. Kelly, tijdens het vooronderzoek: “Ik keek in de spiegel. De hoedenplank stond hoger dan normaal. Toen besefte ik dat er een lijk in mijn koffer zat. Ik wou het terugbrengen, maar reed in een politiecontrole.”

Julien betwist de hem toegedichte rol bij een poging tot verbranding van Mihaels edele delen: “Hoe kon ik het lichaam in brand steken als zij ermee weg waren?”

Tijdens de ondervragingen door rechter Meganck kwamen Alain en Julien vrijdag terug op eerdere verklaringen. Nu beweren ze dat Romuald mee Mihael zou hebben geslagen. “Het is duidelijk dat de ene onder invloed van de andere mijn cliënt erbij sleurt”, reageerde advocaat Filip De Reuse. “Beschamend.”

De drie worden vervolgd voor moord en het doen verdwijnen van een lijk. Deze week worden op het proces de speurders gehoord, onder wie ook inspecteurs Maarten en Kevin.