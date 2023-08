Gruwelijke vernederingen en vechtpartijen: in één dag worden vier filmpjes van vechtende jongeren verspreid

“De vernedering die hij moest ondergaan, is verschrikkelijk.” De tante van een 14-jarige jongen uit Wachtebeke krijgt nog steeds koude rillingen bij het zien van de beelden die vorige vrijdag opgenomen werden. Het is feest in de gemeente, de kermis staat er. Maar tussen al dat rumoer vindt gruwelijk geweld plaats. Aan de sporthal wordt de jongen omsingeld door een groep leeftijdsgenoten. Hij is in paniek en weerloos. De jongen snikt en lijkt zijn aanvallers te proberen kalmeren, maar de groep dwingt hem op de knieën, enkelen duwen een voet naar zijn gezicht. “Kus, kus!”, klinkt het. Vervolgens regent het klappen op zijn hoofd, waarna ze hem achterlaten. Het slachtoffer kwam er gelukkig met lichte verwondingen vanaf. “Dit is al maandag bezig”, getuigt zijn tante. “Dezelfde groep pest hem en belaagt hem. Het is niet de eerste keer dat ze geweld gebruiken.”

Dat het geen alleenstaand feit is, staat vast. Op het einde van de beelden komt een meisje in beeld met een wit topje. Zij speelt één van de hoofdrollen in een tweede filmpje dat verspreid werd. Het tweede incident gebeurde op amper 200 meter van die eerste vechtpartij. Het meisje in het witte topje trekt het slachtoffer aan de haren naar de grond. “Zeg sorry, baas”, klinkt het een tiental keer. Ze doelt op de jongen - de ‘baas’ - met wie ze het slachtoffer flankeert. Het meisje weigert, ze trekken opnieuw aan haar haren en geven een slag op haar achterhoofd. Wanneer ze na wat treuzelen toch de woorden over haar lippen krijgt, probeert ze weer recht te staan. Maar voor ze goed en wel op twee benen staat, moet ze alweer een slag, een kniestoot en een trap incasseren.

Het zou gaan om hetzelfde groepje jongeren, dat de beelden ook zelf online plaatste. De filmpjes bereikten ondertussen ook de politie. “We sturen de beelden intern door naar al onze teams”, meldt de lokale politie. “We vermoeden dat het voornamelijk om lokale jongeren gaat en denken dat we de verdachten snel zullen identificeren.” Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen bevoegd voor het onderzoek. Ook Brent Meuleman (Vooruit), de burgemeester van Zelzate, reageert vol afschuw: “Wij nemen dit zeer ernstig. Het is afschuwelijk wat daar op die beelden gebeurt”, zegt Meuleman.

Antwerpen

Het bleef echter niet beperkt tot Oost-Vlaanderen. In de Antwerpse wijk Kiel wordt een groep meisjes bedreigd nadat er beelden verspreid werden van hen die andere meisjes in elkaar slaan. Op het eerste filmpje is te zien hoe een meisje - met een oranje outfit - in haar gezicht wordt geslagen terwijl ze zich niet kan verdedigen. Ze schreeuwt het uit van de pijn terwijl ze omwille van de klappen naar adem hapt. De meisjes die de klappen uitdelen, vragen haar expliciet om verontschuldigingen aan te bieden. Daarop zegt het slachtoffer onder druk: “Ik zal dat nooit meer doen.” Waarvoor zij haar excuses moet aanbieden, blijft onduidelijk. Mogelijk gaat het over roddelen over de aanvallers en hun vriendinnen. Terwijl het meisje haar excuses maakt, wordt ze opnieuw in haar gezicht geslagen.

Een ander incident lijkt zich in een ondergrondse parking af te spelen. Twee meisjes storten zich op een ander meisje dat op de grond ligt. Omstaanders kijken toe. Kort daarna mengt een derde meisje zich in het gevecht en deelt ook slagen en stampen uit. Het slachtoffer krimpt in elkaar om zich tegen het geweld te beschermen. Verschillende meisjes zijn betrokken bij de vechtpartijen. Wat er precies aan de grondslag ligt, is niet duidelijk. De lokale recherche jongerencriminaliteit van de Antwerpse politie is een opsporingsonderzoek gestart.