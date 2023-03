Grote voorraad lithium, de ‘olie van de 21ste eeuw’, gevonden in Iran: mogelijke impuls voor economie

Export van lithium kan een impuls betekenen voor de door internationale sancties getroffen Iraanse economie. De vondst van wat de ‘olie van de 21ste eeuw’ wordt genoemd, werd op de staatstelevisie bekendgemaakt door een woordvoerder van het ministerie van Industrie, Mijnbouw en Handel. Het zou gaan om een bewezen voorraad van 8,5 miljoen ton lithium, aangetroffen in de westelijke provincie Hamadan.

Dat het metaal in de bodem is gevonden, betekent nog niet dat Iran het allemaal op profijtelijke wijze zou kunnen exploiteren. Dat hangt af van de geologische omstandigheden en van de capaciteit en expertise van de Iraanse industrie, dit alles afgezet tegen de geldende prijzen op de wereldmarkt.

Diverse internationale media meldden dat het zou gaan om de op een na grootste lithiumreserves ter wereld, maar dat berust op een misverstand. Daarbij werd de fysiek in Iran aanwezige voorraad lithium vergeleken met de reserves in andere landen die economisch winstgevend te exploiteren zijn.

Lithiumdriehoek in Zuid-Amerika

Chili heeft een zonder verlies winbare reserve va 9,3 miljoen ton, maar de bewezen voorraad in Chili is 11 miljoen ton. Bolivia en Argentinië hebben zelfs voorraden in de bodem van elk ruim 20 miljoen ton, maar slechts een klein gedeelte daarvan is met winst te exploiteren, uitgaande van de huidige wereldmarktprijs.

De helft van alle lithium op de wereld wordt gevonden in de zogeheten lithiumdriehoek, op de grens van Chili, Bolivia en Argentinië. Daar ligt naar schatting ruim de helft van de wereldwijde bewezen lithiumvoorraad. Ook Australië is een belangrijke producent.

Essentieel voor batterijen

Lithium is essentieel voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen en speelt daarom een grote rol bij het uitfaseren van CO2-uitstotende fossiele brandstoffen. Het metaal is ook een grondstof voor oplaadbare batterijen in mobiele telefoons en andere elektronische apparaten. Door het gebruik in elektrische auto’s neemt de vraag naar lithium snel toe.

Mede daardoor zijn de prijzen van het metaal vorig jaar omhooggeschoten. Ook inflatie en stijgende componentprijzen speelden een rol. De vondst in Iran kan, als het aanbod op de wereldmarkt daardoor toeneemt, een dempende werking hebben op de prijzen van lithium. Een probleem voor Iran kan zijn het omzeilen van de internationale economische sancties.